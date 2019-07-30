Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Kraftwerk находятся в затяжном мировом турне последние годы

Европейский суд присудил победу немецким пионерам электроники Kraftwerk победу в их 20-летней тяжбе за двухсекундный сэмпл. Решение может положить прецедент и резко ограничить сэмплирование в музыкальной индустрии ( использование фрагментов других музыкальных композиций).

Согласно статуту, решения Европейского суда не могут быть обжалованы.

Предметом судебного спора стал двухсекундный фрагмент барабанной партии из композиции Kraftwerk 1977 года Metall auf Metall. Сабрина Сетлур использовала этот фрагмент в своей песне Nur mir, не спрашивая у группы разрешения и не пытаясь заплатить за использование фрагмента.

В 2012 году Федеральный верховный суд Германии поддержал иск Kraftwerk, запретив промотировать композицию Сетлур, в которой был использован фрагмент из Metall auf Metall.

Однако в мае 2016 года Конституционный суд Германии встал на сторону Сабрины и её продюсеров Мартина Хааса и Мозеса Пелхама, однако адвокаты пионеров электроники пошли в высшую инстанцию ЕС в Люксембурге.

Мозес Пелхам настаивал на том, что запрет на использование музыкальных фрагментов в несколько секунд сильно ограничит свободу творчества исполнителей хип-хопа.

Теперь же решение высшей инстанции суда ЕС означает, что любой, даже крохотный сэмпл должен быть заверен у авторов и продюсеров оригинальной композиции.

В случае Kraftwerk члены группы Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер были сопродюсерами Metall auf Metall с альбома 1977 года Trans Europa Express, причём Хюттер - единственный автор трека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэти Перри проиграла дело о плагиате в песне Dark Horse

При этом, согласно решению суда в Люксембурге, в случае изменения сэмпла до неузнаваемости его можно использовать.

Председатель Федеральной ассоциации музыкальной индустрии Германии BVMI Флориан Дрюкке уверен, что прецедент можно интерпретировать по-разному.

"Суд создал критерии, согласно которым сэмплинг вытекает из свободы самовыражения", - полагает менеджер.

Рафаэлла де Сантис из адвокатской конторы Harbottle & Lewis сказала Би-би-си, что решение Европейского суда может негативно повлиять на творческое самовыражение артистов, в частности, в хип-хопе, - очевидно сэмплоориентированном жанре.

Что такое "копия ощущения"?

Суд в Люксембурге - не первая инстанция, чьё решение повергло музиндустрию в шок.

В 2015 году семья Марвина Гэя решила судиться из-за песни Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, увидев в ней нарушение авторских прав. И создала прецедент, подстегнув волну подобных дел.

Адвокат говорил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом", поскольку речь в решении шла не о полном копировании музыкальных партий, а о плагиате "ощущения" от песни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Blurred Lines" принесла Фарреллу Уильямсу и Робину Тику иск от семьи Марвина Гэя

При этом и россияне, не чуждые сэмплингу, отреагировали на решение суда в Люксембурге сдержанно.

"Да мы же не платим роялти [авторские отчисления] в России: просто скачиваем и всё", - отмахнулась от вопроса Би-би-си московская диджей, пожелавшая остаться неизвестной.

"Диджеи - живое промо"

Подобные прецеденты практически не пересекаются с повседневной практикой диджея, отмечает журналист Дмитрий Быков, известный в музыкальной среде как диджей Пальто.

"В случае с Kraftwerk речь, действительно, про воспроизведение - но в рамках другого произведения, без указания изначальных авторов. То есть, барышня записала свою песню с использованием чужой, выдала целиком за свою и получила за продажу деньги. Диджей - мы сейчас говорим про обычного диджея, не продюсера, пишущего свою музыку - совершенно не скрывает, что треки не его", - рассуждает диджей Пальто.

Меломан полагает, что для публичного коммерческого воспроизведения надо заключать договоры с правообладателями, но диджеям неуместно предъявлять юридические претензии.

"Именно на вечеринках с диджеями люди чаще всего узнают и успевают полюбить какие-то песни и треки - а уж потом идут покупать пластинки или билеты на концерты.

"Конечно, Kraftwerk знают и любят и так, никакое промо им не нужно. Но, если они официально запретят воспроизведение своих песен диджеями, то на этом закончится не диджеинг, а закончится Kraftwerk в клубах. Ничего страшного, в мире и без них много хорошей музыки", - поделился своими размышлениями с Русской службой Би-би-си интеллектуал.