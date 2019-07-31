Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стены "Волчьего логова" оказались настолько крепкими, что нацисты не смогли их разрушить даже изрядным количеством взрывчатки

Спрятанный в густом польском лесу, защищенный озерами и болотами комплекс "Волчье логово" (Wolfsschanze) был главной ставкой Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны.

В общей сложности Гитлер провел здесь 850 дней - с лета 1941 до поздней осени 1944 года, вплоть до своего отъезда в Берлин.

"Волчье логово" теперь музей, действующий круглый год. Его ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, в основном поляки и немцы.

Однако местные власти считают, что бывшую ставку фюрера необходимо привести в порядок, чтобы сюда приезжало еще больше туристов.

Местное лесничество делает все для сохранения этого обветшавшего исторического памятника.

Как утверждает официальный представитель руководства сельского района Сроково Себастьян Трапик, делается это из уважения к исторической правде.

Однако историки опасаются, что старания районных властей превратят "Волчье логово" в довольно омерзительный Диснейленд или в место паломничества неонацистов.

Покушение на Гитлера

Комплекс "Волчье логово" использовался нацистами с лета 1941 по осень 1944 года. Именно отсюда Адольф Гитлер руководил нападением на Советский Союз и военными действиями на Восточном фронте.

Главная ставка фюрера представляла собой комплекс из более восьмидесяти бункеров и укрепленных строений посреди густого леса, расположенный на охраняемой территории площадью 250 га.

Эта территория была окружена несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, минными полями, наблюдательными вышками, пулеметными и зенитными позициями.

Однако летом 1944 года ни колючая проволока, ни минные поля не стали препятствием для заговорщиков, решившихся на убийство фюрера.

20 июля 1944 года военные вермахта совершили неудачное покушение на жизнь Гитлера в ставке "Волчье логово".

Полковник Генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в своем портфеле взрывное устройство в зал, где проходило совещание с участием Гитлера. Штауффенберг поставил портфель в зале на пол и вышел.

Через несколько минут раздался мощный взрыв. Четыре человека были убиты, еще 20 получили ранения. Однако Адольф Гитлер уцелел: его спас дубовый стол, под который один из участников совещания задвинул мешавший ему портфель Штауффенберга.

Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен и временно оглох, его правая рука была временно парализована.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг был схвачен и расстрелян в ночь после неудачного покушения на жизнь Гитлера. Ему было 36 лет.

Главные участники заговора, в том числе и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, в считанные часы после описываемых событий были схвачены и казнены.

В ночь на 21 июля 1944 года один за другим были расстреляны генерал пехоты германской армии Фридрих Ольбрихт, полковник Альбрехт Мерц фон Квирнхайм, юрист и офицер Вернер фон Хафтен и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг.

На следующий после покушения день была создана специальная комиссия из высокопоставленных руководителей СС для расследования заговора. Тысячи предполагаемых и действительных участников "заговора 20 июля" были арестованы, подвергнуты пыткам, казнены.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "На этом месте 20 июля 1944 года граф Клаус Шенк фон Штауффенберг оставил портфель с бомбой", гласит надпись на мемориальной доске

На территории комплекса установлен памятник участникам "заговора 20 июля". Тот факт, что именно в "Волчьем логове" разворачивались эти события, делает посещение бывшей ставки фюрера еще более привлекательным для большого числа туристов.

Руководство музея приоритетной задачей считает воссоздание обстановки зала совещаний, где было совершено покушение на Гитлера.

Предполагается, что в зале будут установлены выполненные в полный рост восковые фигуры участников совещания 20 июля 1944 года, говорит Себастьян Трапик.

Нацисты, оставляя ставку в январе 1945 года, попытались уничтожить комплекс. Огромное количество взрывчатки ушло на то, чтобы снести десятки бункеров, однако многие строения устояли, получив лишь заметные повреждения.

За прошедшие десятилетия вокруг строений "Волчьего логова" вырос новый лес, а стены разрушенных и заброшенных бункеров покрылись мхом.

Ставка Гитлера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Муссолини и Гитлер осматривают комнату заседаний после взрыва 20 июля 1944 года

Гитлер из "Волчьего логова" руководил операцией "Барбаросса" - вторжением войск Германии на территорию СССР 22 июня 1941 года

В "Волчьем логове" Гитлер провел большую часть Второй мировой войны - с июня 1941 по ноябрь 1944 года

Ставка Гитлера была окружена несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, минными полями, и наблюдательными вышками. В ставку была проведена железнодорожная ветка, близ "Волчьего логова" были построены две взлетно-посадочные полосы

В ставке принимались самые страшные решения нацистов, в частности - относительно холокоста

Гитлера в "Волчьем логове" посещал Бенито Муссолини и другие союзники

"Волчье логово" занимало площадь в 250 га, сейчас деньги от посещения музея - существенный источник дохода для Варминьско-Мазурского воеводства

Руководство музея пытается сделать это место более привлекательным для туристов, но все их усилия могут выйти им боком, если в результате "Волчье логово" превратится в место паломничества неонацистов.

В музее установлены новые информационные таблички, появились центральный вход в музей и автомобильная парковка. В планах - строительство отеля и открытие ресторана.

Сейчас посетители, желающие побольше узнать об истории "Волчьего логова", могут установить бесплатное мобильное приложение с аудиогидом и посмотреть фильм об истории ставки Гитлера. Среди экспонатов есть военная техника времен Второй мировой войны.

Жанр исторической реконструкции весьма популярен в Польше, однако использование в музее реконструкторов в нацистской форме еще более сомнительно, чем восковые фигуры исторических личностей.

Ведущий польский историк Павел Мачевич считает подобные идеи неразумными и возмутительными.

В интервью Би-би-си он сказал, что шрамы, оставленные войной, должны быть сохранены в виде урока и предостережения.

"Такие экспозиции должны рассказывать об истории, ставить экспонаты в определенный контекст, но в то же время не затмевать собой события прошлого", - говорит историк.

Тем временем, Себастьян Трапик рассказывает о планах исторических реконструкций на это лето - в том числе и о воссоздании событий "Острой брамы", операции подпольной польской Армии Крайовой по освобождению Вильнюса от немцев в июле 1944 года.

Пугающее зрелище

Комментарий Джима Тодда, Би-би-си:

Посещение "Волчьего логова" дает возможность изнутри увидеть немецкую военную машину - это пугающее зрелище.

Большая часть бункеров была построена на земле, толщина их бетонных стен достигает восьми метров, они настолько толстые и прочные, что эсэсовцы не могли разрушить их в 1945 году с помощью тонн динамита.

Туристы могут зайти внутрь бункеров, пройтись по казармам. Стандарты безопасности в музее немного не дотягивают до тех, которые британские туристы считают нормальными.

Информации на стендах очень мало, и она недостаточно систематизирована. На английском информации еще меньше.

На крышах и стенах некоторых бункеров растут деревья и кусты. На лесных дорожках то там, то здесь торчат железные прутья.

В здании, где произошло покушение на Гитлера, сохранился только цементный пол. Тем не менее это необычное и даже нереальное ощущение - стоять на том самом месте, где произошло это историческое событие.

Историческая память или памятник Гитлеру?

Здесь, в ставке Гитлера "Волчье логово", были приняты важные решения о холокосте и так называемой Вольской резне во время Варшавского восстания.

Поэтому об истории здесь надо говорить с крайней осторожностью, с уважением к памяти многочисленных жертв войны и зверств нацистов, говорит Павел Мачевич.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас посетители музея могут использовать аудиогид и посмотреть фильм об истории "Волчьего логова"

Историк опасается, что в попытках привлечь посетителей местные власти и активисты могут создать развлекательный комплекс, который станет невольным увековечением памяти Гитлера и нацистской Германии.

По словам Павла Мачевича, в Польше уже были весьма сомнительные попытки исторической реконструкции.

Девять лет назад здесь были воссозданы события депортации евреев 1943 года из Бендзинского гетто в Освенцим и другие лагеря смерти.

В 2013 году в Польше попытались воссоздать события Волынской резни - массового уничтожения Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в 1943-44 годов, жертвами которой стали 100 тыс. поляков.

В ходе исторической реконструкции в городке Радымно были подожжены макеты домов - актерами, одетыми в форму Украинской повстанческой армии.

Сторонники исторических реконструкций говорят, что подобные представления помогают приблизить к нам события далекого прошлого и сделать их понятнее.

Однако подобная реконструкция зачастую поднимает множество вопросов, касающихся чувства меры, вкуса и морали.

"Волчье логово" - необычное место, которое сами поляки считают уродливым шрамом на фоне красивых пейзажей Мазурского поозерья.

Однако использование трюков в попытке привлечь сюда туристов может превратить историческую память в насмешку над страданиями и горем жителей Польши в годы Второй мировой войны.