В Москве завели дело из-за младенца на митинге. Что говорят его родители?

Image caption Дмитрий Проказов и его жена Ольга с сыном у Следственного комитета России

Московская пара, которую подозревают в передаче ребенка постороннему на митинге, рассказала свою версию случившегося. Они утверждают, что гуляли с другом и просто попросили его подержать сына. Прокуратура же считает, что ребенка использовали как щит от полиции.

Прокуратура Москвы обратилась в суд, чтобы лишить родительских прав пару, участвовавшую в оппозиционном митинге 27 июля с ребенком. Об этом стало известно во вторник утром. В ведомстве мотивировали это тем, что родители передали своего маленького сына в руки чужого человека, чтобы тот смог пройти через полицейское оцепление.

Этому человеку, Сергею Фомину, Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения по делу "о массовых беспорядках" 27 июля. Накануне его объявили в розыск.

В сюжете "Первого канала" Фомина назвали "специалистом по уличной тактике", который якобы "накачивал людей коллективными подпрыгиваниями" "в стиле украинских майданных технологий".

Прокуратура сочла, что пара, передав сына, "подвергла опасности здоровье и жизнь мальчика". В ночь на 6 августа СКР провел в их доме обыск, о чем они сами рассказали проекту "ОВД-Инфо".

Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по двум статьям УК - оставление малолетнего в опасности и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали журналистам сами родители - Дмитрий Проказов и его супруга Ольга. У Проказовых статус свидетелей по этому делу, сказал изданию "Открытые медиа" адвокат супругов Максим Пашков.

"Делать это с ребенком - это абсурд"

Дмитрий Проказов: "В сети, по телевидению сейчас муссируются страшные ролики, в том числе на которых присутствует и наш ребенок. На основании них было возбуждено уголовное дело против нас с женой, и сегодня прокуратура Москвы возбудила свои какие-то действия. Я хотел бы прокомментировать, что происходило на самом деле.

27 числа мы с моим другом, с семьей, с супругой Ольгой и с сыном Артемием пошли гулять в центр. Мы поехали вместе. В центре в районе Тверской было оцепление. Мы знали, что планируется мирная акция за честные выборы - мы, в принципе, солидарны с темой честных выборов. Поэтому мы не пугались, мы не чувствовали опасности в самом факте, что там должна была быть акция.

Когда мы пришли, мы увидели, что там оцепление, нам это не очень понравилось. Мы не планировали гулять там с нашим другом Сергеем, поэтому мы разделились. Мы пошли гулять дальше, там по Тверской, по бульвару где-то ходили, посмотрели со стороны на какие-то действия. Нам неинтересно было участвовать в этом действии, потому что [делать это] с ребенком - это абсурд.

В какой-то момент на нас с переулка вышла группа граждан, которые выкрикивали лозунги насчет честных выборов. Они не выглядели ни угрожающими, ни агрессивными, и среди них мы увидели нашего друга Cергея.

Для нас это не выглядело чем-то угрожающими или страшным - это были веселые люди. Мы увидели эту группу, постояли, посмотрели, куда она идет. В какой-то момент стало понятно, что они идут на Арбат.

Так как день был хороший, мы фактически прогулялись с этой группой граждан, на нашем пути до Старого Арбата, и пока мы шли по Старому Арбату, не было ни одного полицейского, ни оцепления, ни Росгвардии, ни чего там говорят.

Мы устали, решили пойти домой, предложили нашему другу Сергею к нам присоединиться, он согласился, и собственно, мы вместе пошли домой к метро.

Image caption Дмитрий Проказов с сыном

Сергей - мой лучший друг, друг детства, он крестный моего старшего сына, двоюродный брат моей жены, он мой родственник. У меня даже мысли мне было, что я делаю что-то близко даже неправильное. Это просто естественно, в какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка и мы вместе дошли до метро, спустились в метро, поехали домой.

Нигде по пути с ребенком не было ни единого полицейского, ни Росгвардии, ни оцепления. Они просто показывают смонтированный ролик абсолютно, совершенно невозможно определить это один поток или нет, текст наложен какой-то, музыка".

Ольга, супруга Дмитрия Проказова: "К нам сегодня ночью в 22:48 постучали в дверь, мы уже были раздеты, мы собирались спать, спросили, кто там. Сказали: участковый, на вас жалуются соседи. Мы оделись, открыли дверь, и тут к нам вместо участкового зашли девять человек, оперуполномоченный, следователь, бойцы.

Начали что-то очень быстро зачитывать, я ничего не понимала, какой текст, что-то тихим голосом говорили. Показали постановление, сказали, что возбуждено уголовное дело, 125-я статья и 156- статья - это оставление малолетнего в опасности и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мы были в шоке, это безумная дикость. Говорят, это неотложные действия, почему неотложные - суд не работает. Оперуполномоченные постоянно провоцировали, они нас рассматривали как уголовников, нарушителей.

Пришли понятые и взяли не наших соседей, это были два человека в помятой одежде, ну почти с запахом перегара, как будто они где-то спали, и они их откуда-то притащили. Попросили наши телефоны, чтобы показали им содержимое телефонов. Сказали, иначе будут более агрессивные действия.

Это реально очень жестоко, у прокуратуры была возможность с нами связаться, выяснить, но они просто пошли в суд, на основании смонтированного ролика, непонятно откуда взятого".

Издание "ОВД-Инфо" обратило внимание на то, что первоначальном в сообщении прокуратуры говорилось о том, что ребенку был причинен моральный и физический вред. Отвечая на вопрос Би-би-си, был ли причинен вред ребенку, Ольга категорически сказала: "Нет". Сейчас эта фраза на сайте прокуратуры отсутствует.

27 июля во время протестов из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму полиция задержала более 1300 человек. Больше 60 человек за участие в акции отправились отбывать административный арест, а около 160 человек получили штрафы. СКР возбудил уголовные дела о "массовых беспорядках" и о применении насилия к полицейским.