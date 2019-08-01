"Голос": газеты префектур Москвы продвигали кандидатов в Мосгордуму от мэрии

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Московские газеты, учрежденные префектурами административных округов Москвы, активно продвигали "провластных" кандидатов в Мосгордуму. К такому выводу пришли эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос", проанализировав тиражи газет с января по июль 2019 года.

Колонки кандидатов-врачей и отсутствие оппозиционеров

За несколько месяцев до начала кампании в Мосгордуму СМИ сообщали, что многие кандидаты "от мэрии" пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев и будут скрывать свои связи с московскими властями или партией "Единая Россия".

Партия власти не выдвинула на московские выборы ни одного кандидата, единороссы идут на выборы самовыдвиженцами, объясняя это тем, что они хотят представлять интересы всего общества, а не одной партии. В пресс-службе мэрии Москвы говорили, что не занимаются составлением списков кандидатов.

Тем не менее именно те кандидаты, про которых СМИ писали как о выдвиженцах от мэрии, активно освещались на страницах окружных газет. Основной пик материалов пришелся на март-май 2019 года и спал в июне - после начала официальной избирательной кампании.

Как пример, издание "Южные горизонты", начиная с февраля, активно освещало деятельность директора социального центра "Коломенское" Ольги Мельниковой. "Она активно продвигалась как заботливый директор центра соцобслуживания и как деятель, глубоко вовлеченный в местные административные и "общественные" активности", - отмечает в своем докладе "Голос".

Другой пример - проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, которая выдвигается в том же округе, что и оппозиционер Илья Яшин, чьи подписи за выдвижение забраковал избирком. Касамара упоминалась в 12 из 17 номерах газеты "Москва.Центр", вышедших с февраля по май, подсчитали в "Голосе". За весь 2018 года она упоминалась в этой газете всего три раза.

В округах центрального административного округа, помимо Яшина, выдвигались и другие оппозиционеры - "яблочники" Сергей Митрохин и Андрей Морев и депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Но на их деятельность "Москва.Центр" не обращала внимания, пишет "Голос".

Также окружные газеты стали выпускать регулярные колонки с советами о здоровье от кандидатов-медиков, поддержанных властью, обнаружили эксперты движения.

Например, газета "Звездный бульвар" публиковала колонки действующего депутата Мосгордумы и врача Ларисы Картавцевой. Она идет на выборы самовыдвиженкой, но при этом занимает пост сопредседателя московского совета сторонников партии "Единая Россия" и регионального координатора проекта "Единой России" "Крепкая семья".

Советы о здоровье давала в своей колонке в газете "Юго-восточный курьер" и Игорь Дягилев, кандидат-самовыдвиженец, который входит во фракцию "Единой России" в своем районном парламенте.

"Как избежать упадка сил в конце зимы" - советовала в газете "На западе Москвы" Татьяна Батышева, действующий депутат Мосгордумы от "Единой России", которая тоже решила скрыть свою партийную принадлежность. За свой прошлый срок в московском парламенте Батышева предложила запретить детские игрушки в виде монстров и вампиров, а также логотип кофеен C'Cups, на котором чашки кофе изображены вместо женской груди.

Батышева бросила трубку во время разговора с журналистом Русской службы Би-би-си.

Другой действующий депутат-медик Ирина Назарова, также публиковавшая колонки о здоровье в газете "Восточный округ", сказала Би-би-си, что ее медицинские колонки никак не связаны с кампанией в Мосгордуму и что она печаталась в этой газете и до этого.

"Я никого не агитирую, я как врач могу проконсультировать. Это просто люди придумывают", - сказала она Би-би-си.

"Лидеры пропаганды"

"Голос" подсчитал, что лидером по освещению в окружных газетах стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Его деятельность активно освещала газета СВАО "Звездный бульвар".

Затем идет действующие депутаты Мосгордумы Сергей Зверев и Степан Орлов. О них активно писала газета "Южные горизонты". Именно эта газета, по подсчетам "Голоса", стала лидером среди окружных изданий по "интенсивности пропаганды" определенных кандидатов в Мосгордуму.

Правообладатель иллюстрации Sergei BoBylev/tass Image caption Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не хочет оставлять свой пост. Экс-координатор "Молодой гвардии" "Единой России" в 2014 году избирался при поддержке партии власти, но в этот раз свою партийную принадлежность решил скрыть.

В "Голосе" пришли к выводу, что чиновники мэрии Москвы и префектур округов "пошли на нарушение законодательных запретов, связанных с гражданской службой". "Они использовали должностные полномочия в интересах конкретных политических сил. Для этого в период предкампании кандидатам из "списка мэрии" было обеспечено абсолютное доминирование в окружных бюджетных СМИ", - говорится в докладе.

По мнению одного из авторов доклада Станислава Андрейчука, такое внимание окружных газет к отдельным кандидатам может нарушать законодательство о госслужбе и принципы "свободных и честных выборов".

"Мы видим, что есть бюджетные ресурсы, которыми распоряжаются конкретные лица в мэрии и префектурах, и эти ресурсы тратятся на то, чтобы попытаться создать какой-то гандикап для своих кандидатов", - сказал Би-би-си Андрейчук.

По его словам, основная аудитория этих газет - люди старшего поколения, от 50 лет и старше. Именно они составляют часть активного московского электората.

По подсчетам "Голоса", из московского бюджета на содержание окружных газет уходит около 400-450 миллионов рублей в год. То есть за период "предкампании" в Мосгордуму, с января по июнь 2019 года, газеты могли потратить более 200 млн рублей.

Русская служба Би-би-си направила запросы в окружные газеты и префектуры Москвы и ожидает ответа.

Кризис московских выборов

Несколько десятков оппозиционных политиков хотели избираться в Мосгордуму в 2019 году. Самовыдвиженцам нужно было собрать около пяти тысяч подписей жителей своего округа для регистрации в качестве кандидата. После того, как многие кандидаты собрали автографы москвичей, избиркомы начали "забраковывать" их подписи, находя в них ошибки и несоответствия. Таким образом до выборов не были допущены большинство оппозиционных кандидатов.

Оппозиция устраивала акции протестов против недопуска на выборы. 27 июля в Москве прошла несогласованный митинг, который полиция разгоняла с помощью дубинок. Были задержаны больше тысячи человек. После митинга было заведено уголовное дело о массовых беспорядков, а на некоторых активистов завели дело о нападении на правоохранителей.

Источники Русской службы Би-би-си, близкие к мэрии Москвы, рассказали, что власти тщательно планировали недопуск оппозиции в Мосгордуму. Два близких к Кремлю источника и один, близкий к руководству "Единой России", рассказали Би-би-си, что в штабы оппозиционных кандидатов были внедрены агенты, которые намеренно делали ошибки при сборе подписей.

"Были направлены специальные люди, которые нарочно делали ошибки. Эту технологию отработали уже много лет назад в целом ряде регионов", - говорил один из собеседников.

После акции протеста 27 июля эксперты говорили о том, что ситуация с выборами в Мосгордуму обернулась настоящим политическим кризисом и стали сравнивать уголовные дела после митинга с "Болотным делом".