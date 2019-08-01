Правообладатель иллюстрации Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Почти 30% москвичей не одобряют действия участников митинга против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, который прошел 27 июля в центре Москвы и закончился задержанием более тысяч человек.

Это следует из опроса фонда "Петербургская политика" 1200 жителей Москвы.

Москвичи не одобряют митинги, но не знают, кто виноват

За неделю с 20 июля по 31 июля число тех, кто знает, что в Москве проходили акции протеста против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, увеличилось более чем на 20 процентных пунктов.

Большинство респондентов эти акции не поддерживает. Чаще других так отвечают те, кто определенно решил принять участие в выборах.

При этом каждый пятый респондент поддерживает такие акции, но не готов в них участвовать. Еще 11% ответивших готовы выходить на митинги оппозиции против недопуска на выборы.

Почти 30% опрошенных "определенно не одобряют" несогласованный митинг, который прошел 27 июля в центре Москвы. При этом из тех, кто собирается голосовать на сентябрьских выборах, так ответили 41% респондентов.

Определенно одобряют проведение митинга около 14% и еще 11% "скорее одобряют" эту акцию.

30% затрудняются ответить на вопрос о том, кто виноват в том, что на митинге 27 июля было много задержанных. Больше всего респонденты опроса винят в задержаниях самих участников митинга (20%). Также 12,5% считают, что в задержаниях виноваты организаторы акции.

Чиновников мэрии, не согласовавших митинг, в массовых задержаниях винят 10,5%. Примерно столько же респондентов возлагают вину на сотрудников полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство опрошенных не знает, кто виноват в том, что на митинге 27 июля было так много задержанных. 20% винят в этом самих же участников акции

Почти 40% респондентов также затрудняются ответить, кто виноват в том, что оппозиционные кандидаты получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. При этом почти 24% уверены, что виноваты в этом сами кандидаты, нарушившие правила ведения избирательной кампании. Мосгоризбирком в этом винят 9% ответивших.

Провластные СМИ обвиняли участников митингов в провокациях и хвалили полицию

Российские федеральные телеканалы не освещали акцию оппозиции 27 июля в день ее проведения, но говорили о ней в своих итоговых программах в конце прошлой недели. Провластные СМИ сообщили о том, что на акцию якобы массово приезжали или "свозились" люди из других регионов.

Например, "Первый канал" посвятил теме московских протестов чуть больше минуты программы "Воскресное время", отметив, что "свыше половины" задержанных оказались из других городов.

На телеканалах также хвалили профессионализм и терпение сотрудников полиции и Росгвардии, которые разгоняли митинг.

"Многие из них [протестующих], как видно на многих кадрах, вели себя не всегда адекватно, пытались помешать движению на улицах Москвы и всячески провоцировали полицейских, даже распылили в лицо слезоточивый газ из баллончика. Но полицейские и росгвардейцы проявили немалую выдержку и профессионально предотвратили беспорядки, нейтрализовав провокаторов в толпе", - сообщалось в репортаже НТВ.

Половина москвичей ждут нарушений на выборах

Опрос фонда "Петербургская политика" показал, что москвичей беспокоит экономическая ситуация в стране: 65% респондентов сказали, что среди людей в их ближайшем окружении преобладает "тревожное" настроение. У 21,4% близкие относятся к экономической обстановке в России спокойно. Еще 7,3% заявили, что их окружению она безразлична. Остальные (6%) затруднились с ответом.

Удовлетворенность жителей столицы работой мэра Сергея Собянина с октября 2017 года снизилась (45,5% были "скорее удовлетворены" им тогда против 39,7% сейчас). "Полностью" устраивает его деятельность 22,2% опрошенных. 15,3% "скорее" не удовлетворены, 11,9% - полностью не удовлетворены работой градоначальника.

О грядущих выборах в Мосгордуму знает большинство москвичей (74,8%). Осведомленность о кампании за неделю существенно выросла - 20-22 июля социологи фиксировали, что о выборах знают 65,6%. В то же время, только 36,6% "определенно" планируют голосовать. Еще 22,7% "скорее" собираются участвовать в выборах. Почти каждый пятый (18%) точно не пойдет на избирательный участок. Еще 13% "скорее" пропустят выборы.

Правообладатель иллюстрации Stanislav krasilnikov/tass Image caption На прошлых выборах в Мосгордуму большинство голосов получила "Единая Россия". На эти выборы партия не выдвинула ни одного кандидата: все "единоросы" позиционируют себя как самовыдвиженцы

До выборов осталось чуть больше месяца, а 59,2% от тех, кто точно пойдет на участки, еще не решили, кого поддержать. Определились с выбором только 28,8%. Еще 9,5% сомневаются.

Явка среди тех, кто поддерживает протестующих, будет гораздо выше, сторонники властей более пассивные, прогнозирует политолог Аббас Галлямов.

"Когда эмоции бушуют, когда есть скандал, велика вероятность протестного голосования, безусловно, любой из зарегистрированных кандидатов, который в том или ином виде использует риторику оппозиции, увеличивает свои шансы на победу", - сказал Би-би-си Галлямов.

В общей сложности, 53,1% ожидают нарушения в день голосования: 35,5% думают, что они будут мелкими, в 17,6% готовятся к "значительным". Только 21% полагают, что выборы пройдут чисто. Остальные затруднились с ответом.

"У нас народ в целом не верит в честность выборов, - отметил политолог Галлямов,- Пока это даже обнадеживающий результат для властей, можно было бы ожидать, что доверие упадет еще сильнее, но впереди еще месяц, может цифры и ухудшатся".

Среди тех, кто точно пойдет на выборы, самая популярная партия - "Единая Россия". 16,1% готовы поддержать ее кандидата. За "независимого" проголосовали бы 12,1%. При этом "Единая Россия" на выборы никого не выдвинула, члены партии баллотировались как самовыдвиженцы.

"Цифры подтверждают, что решение вести кандидатов-единоросов на выборы как самовыдвиженцев было ошибочным. У "Единой России" есть ядерный избиратель, не стоило от него отказываться", - отметил Галлямов. Еще 10,1% поддержали бы КПРФ, 4% - ЛДПР, 2% - "Яблоко", 1,9% - "Справедливую Россию".

За остальные партии готовы голосовать менее процента опрошенных, а еще 48,8% не захотели отвечать или затруднились с ответом.