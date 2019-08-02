Акции протеста: как избежать задержания и что делать, если оно произошло?

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Московские власти предупредили о нарушении закона теми, кто собирается провести митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в субботу, 3 августа, на Бульварном кольце. Если массовая акция не согласована, это значит, что протестующих или просто случайных прохожих могут в любой момент начать задерживать и применять к ним силу.

Би-би-си рассказывает, как не оказаться избитым или задержанным во время подобных событий - даже если вы не собираетесь принимать в них участие.

Вы оказались на акции. Чем это опасно?

Если митинг не одобрен властями, за участие в нем полиция может вас задержать и оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей или арестовать на срок до 30 суток по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение установленного порядка организации митинга или шествия.

Московская прокуратура уже предупредила, что ближайший несанкционированный митинг 3 августа не согласован и любые попытки провести его - "нарушение закона", несмотря на то, что, согласно статье 31 конституции России, граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.

"Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - говорится в заявлении прокуратуры.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption На прошлом митинге Росгвардия применяла против протестующих дубинки

Предостережение о недопустимости нарушения закона она вынесла в адрес организатора митинга, одного из незарегистрированных кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму Любови Соболь. Из всех кандидатов - соратников Навального - Соболь единственная избежала административного ареста, поскольку у нее есть малолетняя дочь.

В прошлую субботу, 27 июля, несанкционированные протесты в центре города вылились в задержание более 1300 человек. Несколько человек получили травмы, например, дизайнеру Константину Коновалову полицейские сломали ногу. Следственный комитет возбудил дела о массовых беспорядках (статья 212 УК) и о насилии в отношении представителей власти (статья 318 УК). Тем не менее оппозиция вновь готовится вывести сторонников на улицы.

Вы не собирались на акцию, но попали туда и не хотите в автозак. Что делать?

Выполняйте все требования полиции или Росгвардии. Если есть возможность, попробуйте отойти от толпы подальше. Если вы уперлись в полицейское оцепление, скажите, что хотите уйти. Полиция может отказаться вас пропускать - в таком случае спросите, как выйти с митинга.

Лозунги, кричалки и даже громкие требования полиции подчиняться закону и соблюдать Конституцию расцениваются как повод задержать вас.

Даже если вы просто будете стоять рядом с митингующим, который выкрикивает лозунги, полиция может задержать и вас. Лучше отходите от активных участников акции и не стойте возле плакатов.

Возможно, вы попадете в кольцо росгвардейцев, и они начнут задержания. Не стойте у них на пути, если не готовы отправиться в автозак. Попробуйте отойти вглубь толпы.

Попытку вырвать знакомого, которого задержали и уже потащили в автозак или автобус, полицейские могут расценить как сопротивление их действиям. Это может стать поводом применить силу или специальные средства и задержать уже вас. Участник митинга 27 июля Борис Канторович попытался спасти от попадания в автозак своего знакомого муниципального депутата Максима Долинского - и его избила дубинками Росгвардия. Канторович получил синяки и ссадины и оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Плохой идеей является попытка убежать от ОМОНа. Дизайнер Константин Коновалов утверждал, что совершал утреннюю пробежку по Тверской, когда на него набросились полицейские.

"Когда меня валили, я кричал: "За что?", - рассказывал Коновалов. - "А зачем убегал?" - [ответили полицейские]". В итоге, при задержании ему сломали ногу. При этом на Коновалова завели дело по ст. 20.2 КоАП, ему грозит штраф.

Не стоит также ходить по газонам, выходить на проезжую часть, перебегать дорогу вне пешеходных переходов и на красный свет.

В Петербурге активистов осудили на 7 млн рублей за то, что они якобы попортили городской газон во время митинга. Распитие алкоголя и курение сигареты могут стать поводом к задержанию: полицейские в протоколе напишут, что вы нарушали общественный порядок, пили или курили в общественном месте.

Не закрывайте лицо, если не хотите оказаться в автозаке, даже надвинутый капюшон может показаться полицейским признаком того, что вы провокатор.

Вас задержали. Что делать?

В автозаке. Обычно на протестных акциях полицейские и росгвардейцы отводят или доносят человека до автозака. Если вас задержали, сразу сообщите об этом своим друзьям или родственникам и позвоните на "Горячую линию" проекта "ОВД-Инфо" (8 800 707-05-28): его участники сообщат о вашем задержании и помогут с адвокатом.

Правозащитники также советуют снимать на видео свое задержание и происходящие в автозаке. Также стоит зафиксировать время, когда вас задержали. Не лишним будет записать имена сотрудников полиции, которые вас задержали и номера их жетонов.

Ведите себя спокойно. Не кричите, не ругайтесь и ни в коем случае не бейте сотрудников полиции. Практика уголовных дел после массовых митингов показывает, что лучше стараться вообще не трогать полицейских и росгвардейцев.

Не стоит также отдавать паспорт сотруднику полиции, если только он не настраивает на этом. Если у вас забрали документы, попросите вернуть их обратно и скажите, что они останутся у вас в сохранности.

В отделении полиции. Когда автозак заполняется людьми, он отправляется в отдел внутренних дел (ОВД).

По закону срок задержания не может превышать трех часов. Задержание начинается с того момента, как вы оказались в отделении полиции. Если вам вменяют статью, по которой возможен административный арест, максимальный срок задержания составляет до 48 часов.

Задержание и арест - не одно и то же. Грубо говоря, задержание - это когда полиция забрала вас на митинге и отвезла в ОВД для составления протокола. Арест - помещение обвиняемого в изолятор, то есть лишение свободы на определенный срок (не путать с уголовным сроком). Арестовать вас может только суд.

Как только вы оказались в отделении полиции, вас должны внести в книгу учета. Там же должны быть зафиксировано время формального задержания: обратите внимание на этот пункт.

Вы имеете право на услуги защитника. Часто во время массовых задержаний в ОВД приезжают адвокаты "ОВД-Инфо" или "Агоры". Если к вам не пускают защитника, и вы знаете, что он находится у отделения, требуйте, чтобы его пропустили.

Вы также имеет право на телефонный разговор. Если у вас начинают забирать личные вещи, требуйте составить протокол изъятия в присутствии двух понятых. Изымать у вас могут только те вещи, которые относятся к правонарушению (плакаты, листовки) или которые могут быть угрозой безопасности. После того, как вас освободили из отделения, вам должны отдать все, что было изъято.

Составление протокола. Нередко задержанных отпускают из ОВД по истечении трех часов после задержания. Но так происходит не всегда. В период задержания в полиции составляют на вас протокол административного правонарушения. На этом этапе вы должны быть предельно внимательны.

Полицейские могут допускать фактические ошибки. Или, к примеру, в протоколе может быть написано, что вы держали плакаты и выкрикивали лозунги, тогда как вы этого не делали.

Вам предложат ознакомиться с протоколом и написать свою версию событий. Не пишите, что вы согласны с протоколом, если вы не согласны с ним. Проверьте дату и время вашего задержания.

Если полицейские не разъясняли вам ваши права при задержании - не подписывайте соответствующие графы в протоколе или пишите "Права не разъяснили".

В графе "Объяснение" напишите свою версию произошедшего. Не лишним будет в этой же графе зафиксировать и нарушения, которые могли допустить сотрудники полиции (если таковые были) - не представились, не разъяснили причину задержания, не разъяснили права, неправильно указали время и место задержания, не пускали в туалет, превысили срок задержания и другие.

Не оставляйте пустых мест на протоколе. Если таковые есть - лучше ставить там пропуски. Копию протокола вам также должны выдать на руки, о чем вы должны расписаться. Если этого не произошло - это является нарушением. Если вам не выдали копию протокола, напишите на нем "Копию не выдали".

Конституция дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких. Если вы не знаете, что написать в качестве объяснения или не хотите раскрывать полиции какие-то сведения, смело говорите, что не будете свидетельствовать против себя на основании 51-й статьи Конституции. Желательно, чтобы все ваше общение с сотрудниками полиции было зафиксировано на диктофон или видео: закон не запрещает снимать сотрудников полиции при исполнении.

Вас оставляют в полиции на ночь. Такое может случиться, если вам вменяют статью, по которой возможен административный арест, если вас заодно обвиняют в хулиганстве (нарушении общественного порядка) или если вы забыли паспорт. Вас должны обеспечить едой, водой и местом для сна.

Родственники или друзья могут передать вам еду, воду, средства гигиены, спальный мешок или коврик в отделение (но прийти в ОВД нужно с документами). Полицейские отдадут их вам только после проверки.

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ГЛАВНОЕ. Полицейские не имеют права бить вас, пытать или унижать. Полиция имеет право применять физическую силу, только если вы оказывайте сопротивления. По возможности, если вас бьют или унижают, снимайте это на видео или попросите других. Вы можете вызвать "скорую" в отделение, если у вас есть травмы. Кроме того, сами полицейские обязаны оказать вам первую помощь и вызвать врачей.

Если вас бьют или пытают, по возможности, сообщите об этом всем, кому возможно: родственникам, друзьям, адвокату, в "ОВД-Инфо" или в другие организации. После того как вы освободитесь из отделения, нужно будет сразу же поехать в больницу, чтобы врачи зафиксировали побои и увечья, которые вам нанесли.

После задержания. Если на вас составили административный протокол, то вас ожидает суд. За "митинговые" статьи обычно выписывают штраф или дают краткосрочный арест. Лучше всего обратиться к правозащитникам, чтобы они выдали вам адвоката или проконсультировали о том, как лучше всего вести себя в суде.

Если вы узнали, что на вас заведена уголовная статья, сразу сообщите об этом правозащитникам и ни в коем случае не соглашайтесь на услуги адвоката по назначению. Иногда по делам о митингах адвокаты по соглашению могут действовать совсем не в интересах своего подзащитного.

Самые плохие идеи

Кинуть в полицейского пустой пластиковой бутылкой. Полиция может разгонять митинг с особой жестокостью, бить людей, задерживать даже тех, кто просто стоит, но любая попытка им помешать может быть расценена как насилие в отношении представителей власти. Именно это произошло с 21-летним Самариддином Раджабовым, которого суд арестовал до 27 сентября в пятницу. Он проходит подозреваемым по делу о "массовых беспорядках" (ст. 212 УК) и о "применении насилия к полицейским" (ст. 318 УК).

Громко назвать полицейских "фашистами". За лозунги, разжигающие ненависть по отношению к любой группе, например, к избивающим людей на митингах росгвардейцам, вас могут лишить свободы на срок до пяти лет (ст. 282 УК).

Подразнить сотрудника Росгвардии, дернув его за забрало шлема. Сделавший это на митинге 27 июля 28-летний Константин Жуков теперь проходит подозреваемым по делу о "массовых беспорядках". Все уголовные дела после митингов последних лет, возбужденные по ст. 318 УК, строились на том, что обвиняемые кидали какие-то предметы в полицейских и сотрудников Росгвардии либо просто трогали их. Так, Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии за кирпич, попавший командиру ОМОНа "в нижнюю часть спины" на митинге "Он вам не Димон" 27 марта 2017 года.

Призывать прорвать оцепление. Дело по ст. 212 УК после митинга на Болотной 6 мая 2012 года строилось именно на видеозаписях, где слышно, как протестующие призывают прорвать полицейскую цепь.