Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прыжок в воду в незнакомом месте ради удовольствия или красивого кадра может закончиться большими неприятностями

Туристы, отправляющиеся на пляжи и в аквапарки, должны понимать, что попытка нырнуть на мелководье или обычный поход в аквапарк могут изменить жизнь раз и навсегда, предупреждает британский нейрохирург, специализирующийся на травмах позвоночника.

Одно стихийно принятое сумасбродное решение прыгнуть со скалы в море либо в недостаточно глубокий бассейн может привести к тяжелому увечью или даже параличу, и во многих случаях это уже необратимо, предостерегает нейрохирург Эван Дэвис из Университетской больницы в Саутгемптоне.

Недавно он оперировал пациента, который сломал себе позвоночник, прыгнул со скалы в Хорватии, не подозревая, что под водой скрывались большие камни.

Еще один его пациент серьезно повредил шейный позвонок, скатившись по водной горке в аквапарке в Испании. 23-летний британец потерял сознание в Бенидорме, и, если бы не вовремя оказанная квалифицированная помощь, мог бы остаться парализованным на всю жизнь.

Доктор Дэвис призывает всех, кто отправляется в отпуск, тщательно взвешивать возможные риски, так как, по его словам, жизнь может полностью перемениться меньше, чем за минуту.

"Оценивайте степень опасности сами"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прежде чем нырять, полезно убедиться насколько глубока вода, есть ли под ее поверхностью валуны или рукотворные объекты

"Многие аттракционы, которые на поверхностный взгляд выглядят совершенно невинным развлечением, способным разве что немного пощекотать нервы, в реальности могут привести к весьма серьезным травмам и увечьям", - говорит он.

"Хочу напомнить, что для многих владельцев аквапарков и других аттракционов предупреждать посетителей о возможных рисках для здоровья - далеко не первоочередная задача. Кроме того, требования к безопасности и надзор за их соблюдением весьма сильно отличаются от страны к стране", - добавляет врач.

Специалист советует отдыхающим самостоятельно оценивать возможные опасности для здоровья в аквапарках или на пляжах - в особенности скалистых - даже в самых передовых странах, и при любых сомнениях избегать этих мест.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Дэвид Бриффо получал серьезную травму шейных позвонков в аквапарке в Испании и едва не остался инвалидом

По словам доктора Дэвиса, у него каждый год появляются пациенты, которые получили серьезные увечья в отпуске, бездумно прыгнув в море или озеро на мелководье.

Главное, по его словам, убедиться, насколько глубока вода, есть ли под ее поверхностью валуны или рукотворные объекты вроде кусков бетона, арматуры, строительного мусора или выброшенного кем-то велосипеда, и ни в коем случае не прыгать головой вперед.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам врача, пациенты, пренебрегающие элементарными правилами безопасности, поступают к нему регулярно

"Я только что прооперировал своего первого за это лето пациента, который пренебрег этим советом", - говорит врач.

Доктор Дэвис не сомневается, что скоро за этим пациентом последуют и другие.

"Подчас, даже самая передовая хирургия оказывается бессильна перед подобными травмами и не может исправить ущерб, нанесенный одним мгновением безрассудства", - заключает он.