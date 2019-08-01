Морской лев в пасти кита. Фото, которое удается раз в жизни

Правообладатель иллюстрации Chase Dekker Image caption Морской лев в пасти у горбатого кита

Горбатый кит заглатывает морского льва. Этот уникальный снимок сделал 27-летний биолог Чейз Деккер в заливе Монтерей в штате Калифорния.

Во главе группы любителей дикой природы 22 июля он вышел в море наблюдать за китами. В определенное время года в этих местах обитают до ста этих млекопитающих и несколько тысяч морских львов.

"Мы увидели сравнительно небольшую группу: трех китов и около двухсот морских львов", - рассказал Деккер.

Пассажиры катера наблюдали, как животные охотятся на косяк анчоусов на поверхности, и вдруг один из китов выпрыгнул из воды с гораздо более крупной добычей.

"У меня были доли секунды, чтобы понять, что происходит, и успеть нажать на кнопку фотоаппарата", - говорит фотограф. Он уверен, что такая удача выпадает один раз в жизни.

Деккер абсолютно убежден, что морской лев остался жив.

У горбатых китов нет зубов, есть только пластины с бахромой, которая выполняет роль фильтра, отделяя пищу от воды, и способна распознать попавшие в пасть посторонние объекты.

Кроме того, кит так и не сомкнул челюсти вокруг своей добычи, и, по мнению биолога, это означает, что он не собирался глотать животное.

Чейз Деккер также организовывает туры к берегам Тонга, где энтузиасты плавают с горбатыми китами. По его словам, это совершенно безопасно, кит никогда не захочет проглотить человека.

Единственный риск заключается в том, что, выпрыгнув высоко из воды, кит может рухнуть прямо на пловца. Но для таких случаев у опытных исследователей есть свои меры предосторожности.

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