Морской лев в пасти кита. Фото, которое удается раз в жизни
Горбатый кит заглатывает морского льва. Этот уникальный снимок сделал 27-летний биолог Чейз Деккер в заливе Монтерей в штате Калифорния.
Во главе группы любителей дикой природы 22 июля он вышел в море наблюдать за китами. В определенное время года в этих местах обитают до ста этих млекопитающих и несколько тысяч морских львов.
"Мы увидели сравнительно небольшую группу: трех китов и около двухсот морских львов", - рассказал Деккер.
Пассажиры катера наблюдали, как животные охотятся на косяк анчоусов на поверхности, и вдруг один из китов выпрыгнул из воды с гораздо более крупной добычей.
"У меня были доли секунды, чтобы понять, что происходит, и успеть нажать на кнопку фотоаппарата", - говорит фотограф. Он уверен, что такая удача выпадает один раз в жизни.
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Деккер абсолютно убежден, что морской лев остался жив.
У горбатых китов нет зубов, есть только пластины с бахромой, которая выполняет роль фильтра, отделяя пищу от воды, и способна распознать попавшие в пасть посторонние объекты.
Кроме того, кит так и не сомкнул челюсти вокруг своей добычи, и, по мнению биолога, это означает, что он не собирался глотать животное.
Чейз Деккер также организовывает туры к берегам Тонга, где энтузиасты плавают с горбатыми китами. По его словам, это совершенно безопасно, кит никогда не захочет проглотить человека.
Единственный риск заключается в том, что, выпрыгнув высоко из воды, кит может рухнуть прямо на пловца. Но для таких случаев у опытных исследователей есть свои меры предосторожности.
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