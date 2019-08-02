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По оценке ООН, около 500 мирных жителей были убиты за последние три месяца в районе провинции Идлиб в ходе интенсивных авиаударов вооруженных сил Сирии при поддержке воздушно-космических сил России.

По данным Сирийской правозащитной организации (SNHR), погибших в Идлибе еще больше - 781 человек, из них 140 женщин и 208 детей.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая в Совете Безопасности ООН во вторник, назвал происходящее в Идлибе "бойней" и обвинил официальный Дамаск и Москву в использовании тактики "выжженной земли".

Постпред России при ООН заявил, что факты, озвученные Лоукоком, базируются на непроверенных источниках информации.

Кто живет в Идлибе?

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption По данным ООН, в Идлибе только за июль погибло больше детей, чем за весь прошлый год.

Сирийское правительство и Россия называют боевые операции, проводимые в Идлибе, битвой против террористов. Идлиб - это последняя провинция в Сирии, находящаяся под контролем сил, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду.

При этом, большая часть Идлиба контролируется не умеренными оппозиционерами, а радикальными джихадистскими группировками.

По оценке высокопоставленного генерала армии США, в Идлибе может находиться от 20 до 30 тысяч вооруженных исламистов, многие из которых приехали воевать в Сирию из других стран. Схожие цифры называют и в ООН.

Власти Сирии говорят о 100 000 джихадистах в Идлибе. Они же настаивают на необходимости разбираться с этим "очагом экстремизма".

В то же время Идлиб стал домом для тысяч и тысяч семей представителей сирийской оппозиции. По мере того, как силы Асада при поддержке Москвы устанавливали контроль над районами Сирии, именно в Идлиб со всей страны привозили людей, ранее проживавших в провинциях, которые прежде контролировала оппозиция.

По оценке ООН, сейчас в Идлибе проживает около трех миллионов мирных жителей, каждый третий из них - ребенок. Около 40% всех этих людей ранее проживали в регионах, контролировавшихся оппозицией.

Москва и тактика "выжженой земли"

Media playback is unsupported on your device В Сирии двухлетняя девочка выжила после авиаудара, но потеряла семью

Если силы Асада возьмут Идлиб, это будет сигналом о поражении антиправительственной оппозиции.

О намерении захватить Идлиб армия Сирии говорила еще в августе 2018 года. Но тогда наступление не состоялось.

В сентябре 2018 года в Сочи на переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Перемирие никогда не соблюдалось в полной мере, однако большого кровопролития удавалось избежать.

В конце апреля 2019 года силы Асада начали наступление на Идлиб, ссылаясь на то, что джихадисты хронически нарушают соглашения о деэскалации.

Сейчас в Идлибе каждый день гибнут мирные жители. По данным ООН, только за июль в Идлибе погибло больше детей, чем за весь прошлый год.

По оценке международных гуманитарных организаций, последняя неделя была самой интенсивной и кровопролитной за последние три месяца авиаударов. По сообщениям активистов сирийской оппозиции, бомбы падали на дома, больницы и рынки.

"[В городе Кафр Набуда] уровень разрушений сопоставим с уровнем, который бывает, когда применяют тактику выжженной земли. За 3 месяца уничтожено практически каждое здание", - сказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В ООН говорят, что к обстрелам причастна Россия.

"Уже более 90 дней бомбардировки и обстрелы со стороны правительства Сирии и России приводят к гибели людей в так называемой зоне деэскалации Идлиб. Изображения со спутника свидетельствуют, что (в Идлибе) полностью уничтожены и опустошены 17 деревень", - отметил Лоукок.

В ответ на это российский дипломат сказал, что "столько госпиталей, сколько якобы разрушено в Идлибе, не было на всей территории Сирии вместе взятой".

"Или вы считаете любую палатку, где проходят лечение раненые боевики, госпиталем?" - спросил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Ключи от мира в Сирии в руках России"

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время некоторые города в стране оказались разрушены практически дотла.

ООН направила запросы по поводу шести инцидентов в Сирии, связанных с обстрелами гуманитарных объектов. Дело в том, что организация Объединенных Наций предоставляет России данные о месторасположении больниц и школ.

Выступая на заседании Совбеза во вторник, Лоукок поинтересовался, что именно делает с этой информацией Россия.

"Нам известно, что в Идлибе находятся боевики группировки Хайят Тахрир Аш-Шам, которая включена Совбезом в список террористических организаций, и они осложняют жизнь местного населения, - отметил Лоукок. - Однако, по имеющимся данным, на каждые сто мирных жителей там приходится один боевик".

Ключ к миру и окончанию страданий жителей Идлиба - в руках России, сказала в интервью Би-би-си постоянный представитель Великобритании в Совбезе ООН Карен Пирс.

"Если Россия перестанет участвовать в бомбардировках - это лучший способ положить всему этому конец", - заявила британский дипломат.

По мнению Пирс, остановить войну в Сирии можно, только если Россия убедит Асада сесть за стол переговоров и начать содержательный, а не показательный процесс политического урегулирования.

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При этом британский дипломат признает, что повлиять на действия России практически невозможно.

"Мы проводим все эти брифинги в Совбезе каждый месяц, но до тех пор, пока Россия поддерживает власти Сирии, очень мало что можно сделать. Но это не повод не пытаться или молчать об атаках на больницы, медицинские объекты и мед персонал", - добавила она.

Москва озвучивает совсем другую точку зрения на события в Идлибе.

По мнению дипломатов, представляющих Россию в ООН, западные страны хотят добиться возобновления перемирия в Идлибе, чтобы сохранить некий форпост для борьбы с официальным Дамаском.

"Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги", - заявил Небензя на заседании Совбеза ООН во вторник.

Тем временем в Казахстане стартовал очередной раунд переговоров о будущем Сирии. На этот раз в обсуждениях решили принять участие и представители сирийской оппозиции.

Глава делегации Ахмад Тума сказал журналистом, что он будет пытаться договориться о прекращении огня в Идлибе.