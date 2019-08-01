РБК оказался в залоге у ВТБ. Может ли госбанк влиять на редакцию?

Правообладатель иллюстрации Stoyan Vassev/TASS Image caption Медиактивы РБК находятся в залоге у банка ВТБ

Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ. В медиахолдинге и банке утверждают, что это не может оказывать влияния на редакционную политику, а владелец РБК называет залог "ошибкой".

"Про сегодня или нет - сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени совсем немного осталось", - так в июне 2017 года владелец группы ЕСН Григорий Березкин комментировал предстоящую сделку по покупке медиахолдинга РБК.

Продавцом выступили структуры группы "Онэксим" Михаила Прохорова, официальным покупателем - АО "Сотол Проект", сумма сделки не разглашалась. За год до продажи РБК покинуло все руководство во главе с Елизаветой Осетинской и Романом Баданиным. Сама Осетинская в интервью Би-би-си связывала свое увольнение с редакционной политикой издания.

О том, что "Сотол Проект" принадлежит ЕСН, известно только из заявлений представителей группы. Реестр текущих акционеров компании скрыт, ее единственный учредитель - 36-летний уроженец Удмуртии Асэн Сафиуллин, известный на родине как автор памятника крокодилу Гене в Ижевске.

Консультантом сделки выступал "ВТБ Капитал". Незадолго до продажи издание Forbes сообщило со ссылкой на свои источники, что по одному из обсуждаемых вариантов сделки валютный долг перед "Онэксимом" должен был погасить РБК за счет заемных средств, а кредитором медиахолдинга может стать ВТБ. "Постараемся справиться без кредита", - говорил другой источник Forbes. В банке тогда опровергали информацию о кредите.

Что было заложено в ВТБ?

В сделку, заключенную в июне 2017 года, вошли 65% голосующих акций ПАО "РБК" и около 80% акций ООО "РБК Онлайн" (официальное сообщение медиахолдинга).

Спустя месяц доля "Сотол Проекта" в компании "РБК Онлайн" была заложена в ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания "РБК Онлайн" была создана при Михаиле Прохорове после принятия закона об ограничении доли иностранцев в СМИ 20%. В нее планировалось перевести медийные активы холдинга, которые принадлежали "Онэксиму" через кипрские офшоры, писали "Ведомости".

Сейчас "РБК Онлайн" - 100-процентный собственник компании "Бизнеспресс" (данные "СПАРК-Интерфакс"). Эта компания, в свою очередь, является, официальным учредителем газеты и журнала, следует из реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора.

Она же - учредитель и информагентства РБК, на основании свидетельства которого работает сайт rbc.ru.

Учредителем телеканала РБК в том же реестре выступает другая структура холдинга - АО "РБК-ТВ". Однако, по данным Росстата на конец мая 2019 года, это акционерное общество на 100% принадлежит все тому же "РБК-Онлайн".

Таким образом, как и при Михаиле Прохорове, основные медийные активы холдинга записаны на "РБК-Онлайн", 80% которой контролируются "Сотол Проектом" и находятся в залоге у ВТБ.

Еще около 20% - в собственности ПАО "РБК".

ВТБ - не единственный залогодержатель активов РБК. Покупая медиахолдинг в 2010 году, "Онэксим" Михаила Прохорова конвертировал существовавший на тот момент долг в займы и облигации на сумму в более 90 млн долларов. При этом товарный знак и фирменное наименование "РБК-ТВ" были заложены в нидерландской E.M.I.S. Finance B.V., которая участвовала в процессе реструктуризации долга.

Что такое залог и какие права он дает?

С точки зрения законодательства, залог - это способ обеспечения исполнения обязательств, когда акции или доли компании передаются банку как гарантия погашения займа.

Владимир Данилевский, глава группы российского права юридической компании "Амонд Смит Лтд", указывает, что залог в корпоративном праве имеет важную особенность: вместе с акциями и долями в залог могут быть переданы и корпоративные права. К примеру, право голосовать на собраниях, получать информацию о деятельности компании, оспаривать ее сделки, получать дивиденды и так далее.

"То есть залогодержатель получает корпоративный контроль над компанией и управленческие возможности", - указывает Данилевский.

Залог прав акционера через залог акций или долей в компании прописан в статье 358.15 Гражданского кодекса. Но при этом акции и доли в компании могут быть заложены без передачи корпоративных прав, уточняет партнер Art de Lex Ольга Савина.

На практике здесь возможны три варианта, соглашается Данилевский. В первом случае вместе с акциями или долями залогодержатель получает все либо часть корпоративных прав. Во втором варианте, корпоративные права остаются у владельца. Но все свои действия он должен будет согласовывать с залогодержателем. "При третьем варианте - самом редком - залогодержатель может лишь инициировать продажу предмета залога в том случае, когда залогодатель-должник допускает существенную просрочку в погашении долга".

Степень контроля над компанией со стороны банка определяется размером пакета, который передается в залог, и договоренностями сторон, добавляет Владимир Данилевский.

Ольга Савина добавляет: из-за отсутствия единообразного регулирования банки-кредиторы могут предпочитать заключение корпоративного договора. "Это предусматривает возможность согласования любых сделок и иных ограничений, связанных с имуществом компании", - говорит юрист.

Какие были договоренности у ВТБ и "Сотол проекта", Би-би-си выяснить не удалось.

Правообладатель иллюстрации Astapkovich Vladimir/TASS Image caption Владелец группы ЕСН Григорий Березкин и президент банка ВТБ Андрей Костин

В ВТБ не стали раскрывать условия залога.

В пресс-службе группы ЕСН Григория Березкина в ответ на просьбу Би-би-си подтвердить факт залога медиаактивов РБК, сообщили, что соответствующая информация в ЕГРЮЛ - это "ошибка".

После покупки контролирующего пакета в медиахолдинге группа направила миноритариям предложение по выкупу акций. Такое обязательство прописано в законодательстве. Под обязательную оферту миноритариям необходимо подавать в Центробанк банковскую гарантию, ее группа и оформила в ВТБ, говорят в компании Березкина. Информация о банковской гарантии также содержится в корпоративной отчетности РБК.

Процедура выкупа завершилась в октябре 2017 года, после чего "взаимные с ВТБ обязательства [были] полностью исполнены", утверждают в ЕСН.

"Мы обратились в ЕГРЮЛ с просьбой исправить эту ошибку [снять информацию о залоге]", - заключили в группе и дважды поблагодарили Би-би-си за запрос.

По состоянию на 1 августа информация о залоге по-прежнему оставалась в ЕГРЮЛ. В Федеральной налоговой службе на момент публикации материала не ответили на запрос Би-би-си.

Есть ли влияние на редакцию?

В конце лета 2018 года РБК перешел на зарплатный проект в ВТБ, рассказали несколько бывших сотрудников холдинга.

В мае 2019 года медиахолдинг сменил держателя реестра акционеров - вместо "НРК-Р.О.С.Т." эти функции теперь выполняет "ВТБ Регистратор".

Три экс-сотрудника телеканала РБК расценивают отношение к новостям про ВТБ после сделки как "особое". В то же время два бывших и один действующий журналист объединенной редакции холдинга, в которую входят сайт и газета, никогда не сталкивались с какими-либо ограничениями по освещению работы ВТБ.

"Я таких случаев [вмешательства ВТБ в работу редакции] не знаю", - заявил Би-би-си генеральный директор ПАО "РБК" Николай Молибог. По его словам, в 2018 году банк даже сократил объем рекламы, размещаемой в изданиях холдинга, и не вошел в "топ-10" рекламодателей.

В свою очередь, в ВТБ заявили, что банк "не влиял и не влияет на управление и редакционную политику изданий, входящих в РБК". Там также отмечают, что "наличие части актива в залоге не позволяет участвовать в его управлении", назвав подобные утверждения "абсурдными и юридически безграмотными".

По данным сервиса Liveinternet, сайт РБК стабильно входит в десятку самых посещаемых ресурсов Рунета: в июле его аудитория составила 35 млн человек (восьмое место, сегмент "Все страны").

Помимо РБК в "десятку" входят еще три частных медиа - "Комсомольская правда" (владелец - группа ЕСН Григория Березкина), "Известия" ("Национальная Медиа Группа") и "Московский комсомолец" (владелец - главред издания Павел Гусев).

Все остальные - либо напрямую принадлежат государству (РИА Новости, "Вести", "Российская газета"), либо имеют крупных акционеров - госбанки. У Сбербанка есть доля в 46,5% в Rambler Group, в составе которого работают "Лента", "Газета.ру" и "Рамблер/медиа".

У государственного банка ВТБ есть активы в медиа. В частности, в марте этого года ВТБ Капитал - инвестиционное подразделение ВТБ - приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. После этого Абрамович перестал быть владельцем акций канала.

В официальном сообщении "ВТБ Капитала" говорилось, что сделка "является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиасегмент".

Двумя месяцами ранее, в январе 2019 года, ВТБ купил 63% "Медиалогии" - компании, которая разработала систему мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. В мае в отчетности банка "Медиалогия" была указана среди активов, предназначенных для продажи. Позднее ВТБ сообщил, что сейчас возможная продажа сервиса не рассматривается. Стандартный срок для продажи подобных активов в группе ВТБ составляет от трех до пяти лет, говорилось в сообщении.

В конце 2018 года консорциум ВТБ и Национальной медиагруппа купили холдинг "СТС Медиа" у Ивана Таврина.

Авторы заметки в разное время работали в РБК.