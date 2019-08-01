Киев планирует создать русскоязычный телеканал. Что это будет?

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На Украине объявили о создании телеканала, который будет вещать на русском языке. Как стало известно Би-би-си, вещать он будет в основном на Крым и Донбасс и под него специально изменят закон.

На Украине создадут русскоязычный телеканал, который усилит позиции государства в информационной борьбе, заявил на этой неделе замглавы офиса президента Украины, ответственный за информационную политику, Кирилл Тимошенко.

В интервью агентству Интерфакс-Украина чиновник рассказал, что аудиторией этого канала станет русскоязычное население, проживающее на территории всего мира, - в том числе в России и неподконтрольных Киеву регионах Донбасса.

Это заявление вызвало бурную реакцию в России. Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла такому каналу провал, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею, озвученную Тимошенко, безумием. Неоднозначно отреагировали на такое предложение и на Украине.

Би-би-си пообщалась с Кириллом Тимошенко, чтобы узнать, что на самом деле задумал Киев и когда анонсированный новой властью канал начнет вещание.

Только Крым и Донбасс

По словам Тимошенко, информация о создании всемирного русскоязычного телеканала не соответствует действительности.

Однако в команде президента Владимира Зеленского всерьез разрабатывают концепцию государственного русскоязычного телеканала, который будет осуществлять вещание на аннексированный Россией Крым и неподконтрольные Киеву регионы Донбасса.

"Мы понимаем, что таким образом у нас может получиться начать перетягивать внимание жителей тех территорий, донося им через наше вещание необходимые месседжи", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Чиновник утверждает, что запуск этого канала станет частью большой стратегии реинтеграции неподконтрольных территорий. Она будет представлена на форуме, запланированном на конец сентября - начало октября этого года. Тогда же, продолжает он, назовут предполагаемую дату запуска этого телеканала.

"Все, что мы [новая власть Украины] делаем, мы хотим делать максимально быстро. Думаю, с телеканалом будет точно так же", - говорит он.

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Канал, по словам Тимошенко, планируется создать на основе UATV - основанного в 2015 году канала иновещания, который сейчас вещает на русском, английском, украинском, арабском и крымско-татарском языках.

Изначально планировалось, что у этого канала будет несколько языковых версий, однако из-за недостатка финансирования в настоящее время на нем поочередно идут передачи на разных языках.

Сейчас на UATV проходит инициированный новой властью аудит, после которого планируется перезапуск и, возможно, ребрендинг.

При этом, утверждает замглавы офиса президента, от иновещания на английском Украина отказываться не собирается.

"В чем проблема сделать два канала: один на английском, один на русском?", - говорит Тимошенко.

При этом в разговоре с Би-би-си он отказался назвать примерную стоимость запуска нового телеканала: "Давайте мы доделаем концепцию и просчитаем, сколько это будет стоить".

Развлекательный контент

Тимошенко говорит, что в программной сетке нового канала будет представлен "лучший контент" развлекательного характера (сериалы, телепроекты, кинофильмы), который производятся украинскими коммерческими телеканалами.

"Мы понимаем, что просто новостным каналом мы не привлечем внимание зрителя оттуда… Помимо [развлекательного контента,] мы сможем там показывать новости, рассказывать, что происходит в Украине", - убежден он.

Тимошенко надеется, что развлекательный контент коммерческие каналы будут предоставлять еще не созданному телеканалу бесплатно, хотя переговоры с ними по этому поводу еще продолжаются.

"Их интерес состоит в том, чтобы страна была единой. Нет никаких подводных камней", - объясняет он мотивацию этих телеканалов, пока что не называя, с кем именно ведутся переговоры.

Эта идея ранее вызвала неоднозначные эмоции у украинских наблюдателей.

"Разговоры о русскоязычном телеканале… можно трактовать так: у нас есть много русскоязычного продукта, и мы хотим за него получать бюджетные деньги", - написал в своем "Фейсбуке" глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Подобные рассуждения могли быть вызваны тем, что президент Владимир Зеленский и ряд видных членов его команды являются выходцами из студии "Квартал 95" - одного из крупнейших производителей развлекательного телеконтента в центральной и восточной Европе.

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"У "Квартала" есть какой-то русскоязычный контент. Но кто сказал, что мы будет у "Квартала" покупать его за бюджетные деньги? Я не понимаю, откуда это берется", - отвечает на подобные упреки Кирилл Тимошенко.

Он также отверг допущения о том, что собственники коммерческих телеканалов, которые будут предоставлять новому каналу свой развлекательный контент, будут влиять на его информационную составляющую: например, владелец канала "1+1" Игорь Коломойский, в близости к которому подозревают Владимира Зеленского и ряд членов его команды.

"Мы не будем брать информационный контент у других каналов. Его должен производить этот канал", - говорит Кирилл Тимошенко.

Языковые квоты

Киевская власть рассматривала возможность запуска русскоязычного телеканала для жителей неподконтрольной части Донбасса, еще в 2014 году, заявил на днях в эфире украинского телеканала "Прямий" депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий.

"[От этих идей] отказались по одной простой причине. Если говорить о борьбе за умы людей, живущих на оккупированных территориях, то эти люди воспринимают и понимают украинский язык, они могут смотреть украинские каналы через спутник, и никакой другой русскоязычный телеканал в этом не поможет", - заявил он.

Кирилл Тимошенко на это отвечает: "Да, только мы за пять лет максимально отвернули от себя те территории. Это одна из проблем, что с людьми не разговаривали, людей унижали все пять лет… Людей, которые там остались, обрабатывает та сторона, а мы все пять лет [отмахиваемся] от них, потому что они там остались".

На протяжении последних лет на Украине последовательно уменьшалась доля русского языка в эфире местных телеканалов. В принятом в этом году новом законе о языках предусматривается постепенное увеличение доли украиноязычного контента в эфире всех телеканалов страны до 90% эфирного времени.

Это обстоятельство дало повод официальному представителю МИД России Марии Захаровой жестко отреагировать на заявление Тимошенко о намерениях запустить русскоязычный телеканал.

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"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!", - написала она в своем "Фейсбуке".

"Я не понимаю смысл того, о чем она говорит. Мы хотим достучаться до людей теми способами, которые у нас есть. Нам кажется, у нас это получится", - отвечает на слова Захаровой Кирилл Тимошенко.

В разговоре с Би-би-си он заявил, что не исключает внесения изменений в действующее законодательство с целью вывести из-под языковых квот вещателя, который будет осуществлять вещание на не контролируемые Киевом регионы Украины. Остальных регионов его действие не коснется.

"Никто не собирается квоты менять пока и так далее", - говорит Тимошенко.

Отдельный аспект работы создателей нового канала собеседник Би-би-си называет "техническими нюансами".

«Понятно, что можно [заглушить телеканал на отдельных территориях]. Вопрос в том, как можно обойти глушилки. Об этом мы сейчас думаем", - добавляет он.