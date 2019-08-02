Трагедия на Крещатике. 30 лет назад рухнул фасад Главпочтамта в Киеве

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Официальной причиной трагедии на Главпочтамте были названы ошибки, допущенные при строительстве здания

Тридцать лет назад, 2 августа 1989 года в центре Киева рухнули колонны с балконом и навесом над входом в Главпочтамт.

Трагедия произошла в 16 часов 20 минут. Погибли 11 человек, в основном - приехавшие в Киев в гости россияне. Несколько человек удалось вытащить из завалов живыми.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В результате обрушения фасада киевского Главпочтамта погибли 11 человек

Среди жертв были молодожены из Москвы, житель Нового Оскола и трое приезжих из Южно-Сахалинска.

Официальной причиной трагедии были названы ошибки, допущенные при строительстве здания в 1950-х годах.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption По одной из версий, причиной обвала Главпочтамта мог стать ремонт портика

По другой версии, причиной обвала мог стать ремонт: портик с массивным балконом и балюстрадой долго стоял в строительных лесах. Рабочие меняли облицовочную плитку на колоннах.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Сначала рухнула крайняя левая колонна и потянула за собой остальную конструкцию

2 августа строители перфораторами срезали старую плитку и пошли на обед. Очевидцы вспоминают, что шел дождь, поэтому люди собрались под козырьком главного входа.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Первыми разбирать завалы и извлекать пострадавших бросились прохожие и воины-афганцы: именно в этот день на Крещатике праздновали День воздушно-десантных войск

Сначала рухнула крайняя левая колонна и потянула за собой остальную конструкцию.

Первыми разбирать завалы и извлекать пострадавших бросились прохожие и воины-афганцы: именно в этот день на Крещатике праздновали День воздушно-десантных войск.

Впоследствии портик Главпочтамта в Киеве отстроили заново.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Так выглядит киевский Главпочтамт сегодня

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