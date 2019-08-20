"Демонстративное пренебрежение". Соцсети и политологи о словах Путина про протесты
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал протесты на фоне выборов в Мосгордуму в Москве, хотя до этого никак не участвовал в московской повестке. В то время как в столице проходили акции протестов против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и в поддержку активистов, на которых завели дело о массовых беспорядках, президент, в частности, спускался на дно Финского залива в батискафе и катался на мотоцикле с "Ночными волками".
Русская служба Би-би-си поговорила с политологами и собрала мнения соцсетей о заявлении Путина.
Российский президент впервые прокомментировал московские акции оппозиции на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном. Говоря о протестах в Москве, Путин сравнил их с "желтыми жилетами" - протестами против экономических изменений, осуществленных Макроном.
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"Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибло 11 человек, 2500 - получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать всё для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - сказал Путин.
Он заявил, что оппозиционных кандидатов не пустили на выборы из-за "очевидных нарушений в ходе избирательной кампании". "Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательных комиссий", - сказал президент.
"Доводить до абсурда"
Также Путин отметил, что российские граждане имеют право на "на мирные в соответствии с действующим законом протесты", но никто не может нарушать закон.
"Ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", - заявил Путин.
Именно эта цитата президента активно обсуждалась в социальных сетях. Часть пользователей писала, что, по их мнению, это московские власти и силовые органы нарушили закон и довели ситуацию до абсурда. Другие обратили внимание на то, что Путин примерно в таком же ключе отреагировал в свое время на "болотное дело", а, значит, смягчения уголовных дел, заведенных после несогласованных протестов, можно не ждать.
"У Путина - два народа"
По содержанию заявление Путина мало отличается от более ранних комментариев его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отметил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Песков ранее говорил, что в Кремле считают оправданными жесткие действия полиции и Росгвардии по отношению к протестующим.
Заявление Путина также не означает, что он перестал отстраненно относится к теме московских протестов, считает Виноградов. "Пока однозначный вывод [из слов Путина] - отсутствие настроя на радикализацию охранительно-репрессивной риторики без четкого формулирования позиции в отношении протестующих, мэрии и силовиков", - говорит политолог.
Другой политолог - руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрей Колесников - наоборот считает, что высказывание Путина показывает его солидарность с "силовой линией и линией на репрессии".
"В его стране есть два народа: один - нравится, другой - не нравится. Ни уголовный кодекс, ни административный кодекс, ни конституция не содержат в себе всего того, что делали неправильным образом те, кто протестовал против нарушения права избирать и быть избранным", - считает он.
То, что Путин показательно отстранился от московских выборов и протестов, как раз демонстрирует, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Москве. "Демонстративное пренебрежение тем, что происходила в Москве и попытка своим поведением показать, что это мало значащее событие, как раз демонстрирует то, что этого явления опасаются и внимательно следят за развитием событий", - говорит Колесников.
Тем не менее, по словам политолога, для Путина это привычное поведение. Он так же дистанцировался от протестной повестки и во время акций оппозиции 2011-2012 годов.
"Путин всегда впадает в ступор или самоизолируется в ситуациях, когда ему что-то непонятно. Но это человек, который умело держит паузу, следит за событиями и не склонен преувеличивать масштабы действия - в какой-то момент он просыпается и либо высказывает свою точку зрения, любо начинает действовать жестко. Но ничего нового нет. Та линия, которую он занял, начиная с "болотного дела" - она продолжается все эти годы", - считает Колесников.