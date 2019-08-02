Чем Зеленский похож на Путина? Семь примеров

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS/Getty images Image caption Некоторые поступки нового украинского президента очень напоминают старые поступки Путина

Молодой, открытый, любит смартфоны и современную музыку: новый украинский президент Владимир Зеленский кажется абсолютной противоположностью своему тезке, президенту России Владимиру Путину. Однако если присмотреться, в их поступках можно найти много схожего.

Украину шокировал скандал с недоотставкой главы офиса президента Андрея Богдана: оказалось, что все ключевые члены команды Владимира Зеленского при вступлении в должность написали заявления об отставке с открытой датой, но документ Богдана оказался в распоряжении СМИ.

Для России такие истории - отнюдь не новость. Такие заявления давно стали нормой для многих чиновников, в том числе высшего уровня.

Да и вообще, если присмотреться к Украине Владимира Зеленского, то окажется, что у нее немало общих черт с Россией его тезки - Путина.

Би-би-си нашла сразу семь шагов и характеристик команды Зеленского, которые, может, и являются новинкой для Украины, но уже стали привычными для путинской России.

Торс. Просто торс

У Зеленского:

Активный пользователь "Инстаграма" Владимир Зеленский публиковал в соцсети собственные фотографии с голым торсом - например, в тренажерном зале, - и до официального заявления о намерении выдвигаться в президенты.

Однако публикации им короткого видео из бассейна в разгар президентской кампании некоторые киевские наблюдатели сочли своеобразной находкой политтехнологов - стремлением подчеркнуть контраст между молодым и спортивным Зеленским и его не очень спортивным оппонентом, Петром Порошенко.

Во время рабочего визита в Одессу в июле этого года тема голого президентского торса получила неожиданное продолжение.

Офис президента Украины сообщил в своем "Фейсбуке": "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море" - и снабдил эту запись двухминутным видео купания Зеленского и его товарищей. Конечно, в одних плавках.

У Путина:

В 2009 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, поехал отдыхать в Тыву. Пресс-служба Кремля опубликовала фотоотчет об этой поездке: Путин верхом, Путин с чабаном пьет чай, Путин рыбачит. Однако внимание мировой прессы привлекли фото, на которых премьер-министр России красовался голым торсом, выпячивая мускулы. Это стало одним из самых известных снимков российского главы, и его часто обсуждали как отражение мачизма Путина. Фото с голым торсом Путин публиковал и позже - в 2013 году, на совместной рыбалке с Дмитрием Медведевым, и в 2017 году, тоже из Тывы.

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky/TASS Image caption Пресс-служба Кремля неоднократно публиковала фото Путина с обнаженным торсом

В 2018 году об этих фото его спросил австрийский журналист Армин Вольф, отметив, что необычно, когда пресс-служба сама публикует полуголые фото.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - заявил в ответ Путин.

Отставка. Когда появится желание

У Зеленского:

Вечером 1 августа сразу несколько украинских СМИ, сославшись на анонимный источник, сообщили об отставке главы офиса президента Андрея Богдана. Эти заявления произвели эффект разорвавшейся бомбы: Богдана называли одним из самых могущественных представителей новой власти, обладающим очень сильным влиянием на Владимира Зеленского.

Позже в СМИ появились и фотографии заявления Богдана об отставке, отличающегося странностью формулировок: "Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию с момента (возникновения такого) желания". Кроме того, на этом заявлении не было указано даты его написания.

Сам Богдан поначалу не комментировал эту информацию, но на следующий день ситуацию разъяснил сам президент.

По словам Зеленского, все ключевые члены его команды "с самого начала договорились" написать заявления об отставке.

"Мы не держимся за власть… Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил президент и добавил, что может продемонстрировать общественности и другие подобные заявления членов своей команды.

В разговоре с Украинской службой Би-би-си киевский юрист Вера Крат назвала заявление с открытой датой "юридически никчемным" документом.

У Путина:

Об этом никогда не говорили публично и тем более не гордились этом, но в некоторых российских ведомствах долго была распространена практика писать заявление об уходе по собственному желанию с открытой датой чуть ли ни при поступлении на госслужбу. Это не только символичный жест, но еще и облегчение бюрократических процедур на случай, если начальник захочет избавиться от подчиненного, - он просто впишет дату в заявление, когда ему удобно.

Так, например, поступали сотрудники управления по внутренней политики администрации президента, когда это направление курировал Владислав Сурков, рассказали Би-би-си двое его бывших подчиненных, пожелавших остаться неназванными. Сейчас Сурков в статусе помощника президента курирует, в том числе, российско-украинские отношения.

Заявления с открытой датой просили писать и губернаторов, рассказал Би-би-си другой бывший кремлевский чиновник. Про это писали и в СМИ: в 2009 году газета "Ведомости" писала, что заявление о собственном уходе, например, написал губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков - отставка по собственному желанию была принята только в 2012 году. Источник издания уточнял, что заявление Сердюков на самом деле написал еще в 2008 году.

Правительству мороженое, администрации шаурма

У Зеленского:

26 мая этого года Владимир Зеленский, шесть дней как президент, в своем "Фейсбуке" поздравил жителей Киева с днем их города. И обрушил на себя гнев сотен жителей столицы.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал Зеленский, уроженец Кривого Рога, переехавший в Киев в 2003 году, в первоначальной записи.

Ему немедленно начали указывать, что деревом-символом Киева является не липа, а каштан. А запах шаурмы характерен скорее для Москвы, в которой Зеленский тоже жил в свое время.

Отреагировал на волну мемов по этому поводу Зеленский оригинально: разместив в своем "Инстаграме" сделанное на заправке фото себя, главы своего офиса и двух его замов.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного, и тем более постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей", - прокомментировал президент Украины этот снимок.

С тех пор шаурма - иногда даже в лаваше зеленого цвета - стала неформальным символом Владимира Зеленского и его партии - ей даже угощали журналистов на предвыборних мероприятиях "Слуги народа".

У Путина:

В 2017 году Владимир Путин с министрами посещал авиасалон МАКС. Было жарко, и президент решил остановиться у палатки с мороженым и купить себе пломбир. Он дал продавщице купюру в тысячу рублей (стаканчик пломбира стоил 60 рублей) и попросил ее на сдачу дать мороженого сопровождающим его чиновникам.

Когда он попросил продавщицу проверить, хватает ли ей денег, глава "Ростеха" Сергей Чемезов протянул девушке еще и пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая - 80 миллиардов? - обратился к нему глава государства, - можете себе позволить мороженое купить".

В итоге Путин выбрал кубанский пломбир в стаканчике "Коровка из Кореновки", ​пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава минпромторга Денис Мантуров выбрали себе по рожку, а министр транспорта Максим Соколов, как и президент, тоже съел пломбир. Вице-премьер Дмитрий Рогозин от мороженого отказался: позже он объяснил журналистам, что следит за фигурой.

Не просто фракция. Суперфракция

У Зеленского:

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая этого года, и первым его значимым решением на этом посту, озвученным уже в инаугурационной речи, стал роспуск Верховной рады.

Формальной причиной этого шага новоизбранный глава государства назвал крайне низкий уровень доверия общества к парламенту. Киевские политологи же говорили, что Зеленский стремится конвертировать свой находящийся на пике рейтинг в численную парламентскую фракцию своей полувиртуальной партии "Слуга народа".

Расчет оказался верен: по предварительным данным, в Верховной раде следующего созыва будет 254 депутата от партии Зеленского из 450. Таким образом, впервые в истории независимой Украины парламентское большинство сформирует одна партия. А уже вскоре после выборов в Киеве развернулась дискуссия: как долго пропрезидентская фракция будет монолитной, и стоит ли ждать разворота Украины в сторону мягкого или не очень авторитаризма.

У Путина:

Путин был назначен и.о. президента через пару недель после парламентских выборов, 31 декабря 1999 года.

Те выборы дались Кремлю нелегко: помимо сильной компартии, которая получила больше всего в процентном выражении голосов, серьезной угрозой для администрации президента был блок строптивых губернаторов-тяжеловесов "Отечество - Вся Россия". Для противовеса этой партии за четыре месяца до выборов была создана партия "Единство", которая в итоге получила 23% голосов, обогнав "Отечество".

После того, как Путин выиграл президентские выборы в 2000 году, из бывших соперников стали формировать единую президентскую партию. После следующих парламентских выборов 2003 года слепленная из "Единства " и "Отечества" фракция "Единая Россия" за счет одномандатников и привлеченных беспартийных депутатов получила 304 мандата, конституционное большинство и все руководящие посты в Думе.

Школа, тимбилдинг, фуршет

У Зеленского:

Никто из 254 человек, избранных в Верховную раду от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" никогда прежде не был депутатом парламента - это было принципиальное условие, выставляемое к кандидатам от президентской политической силы.

Более того, многие из вновь избранных депутатов пришли в Раду из сфер, очень далеких от политики. Медиа смаковали подробности биографии таких людей: в парламент прошли свадебный фотограф, ресторатор, актер комик-студии Зеленского "95-й квартал", не говоря о массе безработных членов "Зе-команды".

Сразу после объявления результатов выборов злые языки усомнились в готовности этой разношерстной компании немедленно приступить к законодательной работе.

И вот - 29 июля все избранные депутаты от "Слуги народа" собрались в курортном городке Трускавец Львовской области, где на протяжении недели профессора Киевской школы экономики провели им интенсивные курсы молодого депутата, совмещенные с тимбилдингом - "Школу Зе!депутата".

Подробности обучения "слуг народа" еще не до конца ясны: журналистов допустили только на первые несколько часов занятий. Однако слайд одной из презентаций - картинка, на которой будущим депутатам предлагалось "найти концептуального тигра", стала поводом для уймы шуток в соцсетях.

У Путина:

Идея различных партийных школ и обучающих программ сама по себе не новая, но именно в последние годы российские власти стали делать из этого полупубличную пиар-акцию.

Так, в 2013 году Администрация президента и Сбербанк запустили серию семинаров-совещаний с губернаторами. Руководителей регионов собирали на несколько дней в подмосковном пансионате, и на протяжении нескольких дней российские и зарубежные эксперты читали им лекции по менеджменту и экономике.

Media playback is unsupported on your device РБК опубликовало видео проверки будущих губернаторов прыжками со скалы

А на четвертом сроке Путина добавился еще один тимбилдинг: теперь школу молодого чиновника начали проходить будущие губернаторы и члены так называемого "кадрового резерва" - те, кто с точки зрения Кремля в будущем готовы занять какие-то высокие посты. К этим тренингам администрация президента подошла с выдумкой: будущих губернаторов заставляли прыгать со скалы, ложиться под БТР или садиться за руль снегоуборочной машины.

Интервью. За рулем.

У Зеленского:

17 июля этого года YouTube-канал Владимира Зеленского "Зе!Президент" опубликовал видеоролик, записанный в основном на камеру, находящуюся в салоне электромобиля "Тесла", за рулем которого пребывал сам президент.

На протяжении 15 минут Владимир Зеленский ездил улицами центральной части Киева и рассуждал в духе: "В котором часу я просыпаюсь? В 6:30, иногда в 7. А ложусь? Ложусь или засыпаю, это ведь разное. Примерно в 12. "Фейсбук" читаю, "Инсту" смотрю".

В этом же ролике президент Украины, который неохотно дает интервью и пока не вышел ни на одну большую пресс-конференцию, прошелся и по другим вопросам, которые интересовали широкую общественность.

Например, так он описал свои впечатления от неожиданного для многих в Киеве созвона с Владимиром Путиным: "Все меня пугали этим разговором..., но чего страшиться, чего бояться, если правда на твоей стороне?"

Монолог Зеленского стал известным в соцсетях как "интервью с Теслой", а журналисты заподозрили, что настоящим, хоть и невидимым, собеседником президента - и реальным владельцем автомобиля, в котором записывался ролик, - был всесильный глава офиса президента Андрей Богдан.

У Путина:

В августе 2010 года Владимир Путин сказал, что хочет "посмотреть собственными глазами" несколько регионов, сел за руль Lada Kalina канареечного цвета и поехал по трассе Чита-Хабаровск.

В дорогу премьер взял термос, подушку, а также набор аудиодисков с записями Григория Лепса, "Чайфа", "Машины времени", "Золотого кольца", The Beatles (Greatest Hits) и Надежды Кадышевой.

За время поездки он сменил несколько автомобилей и дал интервью спецкорреспонденту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову, где сказал, что "не делает фетиша" из "проблемы 2012" (вопрос о третьем сроке).

Не просто друзья. Сослуживцы

У Зеленского:

Перед избранием на пост президента Владимир Зеленский заявлял, что назначать на государственные должности своих бизнес-партнеров и друзей, в чем неоднократно обвиняли Петра Порошенко, - неправильно.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или близкого друга? Почему так происходит уже 28 лет?" - вопрошает он зрителей в одном из предвыборных роликов и призывает их присоединиться к своей "команде мечты".

Однако уже первые назначения новоизбранного главы государства показали, что он был не совсем искренним.

Друг детства и юрист комик-студии Зеленского "Квартал 95" Иван Баканов возглавил украинскую спецслужбу - Службу безопасности Украины. Бизнес-партнер по тому же "Кварталу" и еще один давний друг Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Заместителями главы офиса президента стали менеджеры "Квартала" Сергей Трофимов и Юрий Костюк.

Еще несколько связанных с "Кварталом" людей по итогам выборов в Верховную раду стали депутатами парламента от партии "Слуга народа". Наверное, самым показательным в этом смысле является пример Юрия Корявченкова, более известного как "Юзик" - характерного актера студии. Он прошел в парламент от округа, расположенного в родном для "Квартала" Кривом Роге.

Своеобразный ответ на упреки в кумовстве Зеленский дал в уже упомянутом "интервью с Теслой".

"Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть, совсем нет людей, кому можно доверять - ну, кроме нашего узкого круга - все лгут, все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высшего уровня", - под меланхоличную музыку рассказывал тогда президент.

У Путина:

Владимир Путин, выпускник юрфака ЛГУ, чекист и бывший руководитель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, очень ценит своих старых знакомых. "Мне не стыдно за моих друзей", - говорил он, комментируя введение санкций против предпринимателей Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенберга, которых знал еще по работе в Санкт-Петербурге.

Переехав в Москву и став президентом, Путин постепенно окружил себя своими бывшими сослуживцами и коллегами по мэрии Санкт-Петербурга. Правительство России до сих пор возглавляет его бывший коллега Дмитрий Медведев, "Роснефть" - Игорь Сечин, "Газпром" - Алексей Миллер.

Выходцы из мэрии проработали в разное время на различных высоких должностях: среди них и Алексей Кудрин, Виктор Зубков, Владимир Чуров, и многие другие. Выходцев из Санкт-Петербурга во власти в какой-то момент стало так много, что появился даже термин "питерские" - так обозначали широкий круг давних знакомых президента, которых он пригласил во власть.