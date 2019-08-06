Похожий на главу АП человек ужинал в Биаррице, пока в Москве протестовали

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Антон Вайно не появлялся на публичных мероприятиях в течение двух недель

27 июля, в разгар несогласованной акции на Тверской, закончившейся массовыми задержаниями 1300 человек, глава администрации президента (АП) Антон Вайно, как стало известно Би-би-си, предположительно ужинал в ресторане в роскошном отеле во французском Биаррице.

Вот уже четвертые выходные подряд в Москве проходят массовые акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа акции закончились массовыми задержаниями и возбуждением уголовного дела о "массовых беспорядках".

Как минимум 26-го и 27 июля, когда силовики сначала устроили обыски у инициаторов несогласованной акции, а затем прошли массовые задержания в центре Москвы, человека, похожего на главу администрации президента Антона Вайно, видели в отеле Du Palais во французском Биаррице.

Один из постояльцев прислал Би-би-си свои видеосъемки, на заднем плане которых неожиданно обнаружился человек, очень напоминающий главу президентской администрации.

Image caption Человек, похожий на Вайно, ужинал в отеле 27 июля

Биарриц - курорт на юго-западе Франции, известен как место отдыха элиты.

В июне 2019 года заместитель мэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала, что семья президента России Владимира Путина владеет двумя домами в муниципалитете: в городе видели Людмилу Путину, Катерину Тихонову, которую СМИ называют дочерью президента, и Кирилла Шамалова, теперь уже бывшего супруга Тихоновой.

Отель Du Palais на своем сайте называет себя "легендарным и культовым": "[Отель ] с видом на Гранд-Бич в Биаррице напоминает корабль, прочно пришвартованный на берегу океана".

До падения Второй империи в 1870 году отель назывался виллой Эжени и был резиденцией императора Наполеона III и императрицы Евгении. При Третьей республике императорскую резиденцию переделали в отель, в котором в разные годы останавливались королева Виктория, Елизавета Австрийская, Коко Шанель, Ава Гарднер и Фрэнк Синатра.

Цены на проживание в отеле Du Palais варьируются от 575 до 7500 евро за ночь.

Неизвестно, был ли человек, похожий на Вайно, в командировке или проводил в отеле свои выходные.

На ресепшене отеля в ответ на просьбу Би-би-си соединить корреспондента с номером месье Вайно несколько раз попросили уточнить, личный это звонок или профессиональный, и переключали на вышестоящих администраторов, а затем сказали, что не могут предоставить информацию, есть ли в отеле такой жилец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопросы Би-би-си, был ли это частный или рабочий визит, а также уходил ли глава администрации в отпуск.

В августе в Биаррице пройдет саммит G7, но Россия в нем не участвует. Накануне саммита запланирован визит Путина во Францию и его встреча с Эммануэлем Макроном, объявил в конце июля президент Франции. Он говорил, что встреча должна пройти в форте Брегансон, где находится одна из его летних резиденций. Это примерно в 700 км от Биаррица.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Антон Вайно (слева от Владимира Путина) на совещании по экономическим вопросам в Кремле 10 июля

Где видели главу администрации

Сколько дней глава АП отсутствовал в Москве, также неизвестно.

10 июля Вайно присутствовал на экономическом совещании, которое Путин проводил с членами правительства. На нем обсуждались последствия спада инвестиций в первом квартале 2019 года.

12 июля глава АП принимал участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались российско-украинские отношения и состоявшийся накануне телефонный разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече Путина с членами правительства 24 июля Вайно уже не присутствовал, не было его и на фото и видеосъемках с других мероприятий с участием президента.

В понедельник, 5 августа, Вайно принял участие в заседании совбеза, которое было посвящено выходу США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Антон Вайно сменил Сергея Иванова на посту главы администрации президента в 2016 году и был переназначен на свой пост после президентских выборов 2018 года.

В 2012-2016 годах Вайно занимал пост заместителя главы президентской администрации, но в разгар кризиса, связанного с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, не попал под персональные санкции ни США, ни ЕС. Так что формальных ограничений для посещения французского курорта у главы администрации не было бы.

Протесты в Москве

Предполагаемый отъезд Вайно из России совпал с развитием в Москве политического кризиса, связанного с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

На встрече незарегистрированных кандидатов с членами президентского совета по правам человека, которая состоялась 25 июля в помещении Московской Хельсинкской группы, обсуждалось, что в столице происходит крупнейший политический кризис с 2012 года.

20 июля митинг за свободные выборы на проспекте Сахарова собрал более 20 тысяч участников.

Следующие акции протеста в столице были несогласованными и жестко разгонялись силовиками.

27 июля, когда похожий на Вайно человек находился в Биаррице, кандидаты планировали провести встречу со своими сторонниками у стен московской мэрии на Тверской улице. Сотрудники Росгвардии и полиции перекрыли центральную улицу города и разогнали собравшихся. Более 1300 человек были задержаны в других местах в центре города.

По итогам акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело, расценив события в центре Москвы как "массовые беспорядки". По этому делу арестованы и отправлены в СИЗО девять человек, еще один фигурант дела объявлен в розыск.

Несмотря на уголовное дело и аресты, сторонники незарегистрированных кандидатов 3 августа вышли на очередную акцию, которая планировалась в виде прогулки по московским бульварам. Их также блокировали силами Росгвардии, по итогам дня, как подсчитал проект "ОВД-Инфо", был задержан еще 1001 протестующий.

При участии Сергея Козловского