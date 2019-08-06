Правообладатель иллюстрации GC Images Image caption В 2019 году победителями на "Острове любви" стали Эмбер Джилл и Грег О'Ши

Реалити-шоу Love Island ("Остров любви") на телеканале ITV стало самым рейтинговым в своей категории за всю историю британского телевидения.

Последний эпизод шоу смотрело больше шести миллионов человек, а его название два дня возглавляло список самых популярных хэштегов в "Твиттере".

"Остров любви" обожают подростки, терпят их родители, а школьные учителя - ненавидят.

Русская служба Би-би-си рассказывает, почему это шоу, стилистически похожее на "Дом-2", стало национальным феноменом.

Как "Остров любви" запустился - и провалился

Концепция "Острова любви" была придумана еще в первой половине "нулевых". 10 парней и девушек едут на тропический остров, выбирают себе пару.

В процессе шоу пару они могут поменять. Каждую неделю происходит процедура изгнания с острова тех, кто не нашел себе партнера и тех, против кого проголосовали телезрители.

Тем не менее, первые два сезона в 2005 и 2006 годах провалились - и, скорее всего, потому что в них участвовали не обычные люди, а средней руки селебрити.

Как правило, это были модели, начинающие актеры или звезды других телешоу. Всё сразу пошло не так: героев обвиняли в том, что они не искренние и используют свое участие в "Острове любви", чтобы бесплатно провести каникулы в тропиках - съемки шли на Фиджи. Их поведение, временами вызывающее, не соответствовало их как бы звездному статусу.

У ведущей шоу, как вскоре выяснилось, был роман с одним из участников игры.

"Шоу сделано по принципу: скверное качество ради высоких рейтингов", - писали критики.

Гнева добавило и то, что ради первых сезонов "Острова любви" сдвинули на более позднее время показ идущего с 1960 года телесериала "Улица Коронации".

Если первый сезон начинали смотреть 5,6 млн зрителей, то второй досматривали только 3,8 млн. ITV приняло решение закрыть "Остров любви".

Правообладатель иллюстрации GOR Image caption Дочь Пола Гаскойна Бьянка поехала на "Остров любви", чтобы позлить родителей

В последнем перед закрытием сезоне вообще победил футбол: шоу выиграли Бьянка Гаскойн - дочь знаменитого английского футболиста Пола Гаскойна и Калум Бест - сын североирландской легенды футбола Джорджа Беста. Пара вскоре рассталась.

Как "Остров любви" стал главным развлечением британцев

Шоу возобновилось в 2015 году, переместившись на Майорку. Сначала все шло, как раньше - одну героиню выгнали за перебранку с ведущими, вторую, Зару Холланд, за плохое поведение лишили ранее завоеванного титула "мисс Великобритания".

Но вскоре в шоу прекратились все скандалы, оно стало только про отношения - и стало главным развлечением Великобритании. Четвертый сезон, завершившийся в июле 2019 года, смотрело больше людей, чем открытие и закрытие лондонской Олимпиады в 2012 году.

Для голосования за будущих победителей и проигравших в ITV разработали специальное приложение для смартфонов.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Отбор кандидатов для участия в "Острове любви" в 2019 году проходил в одном из помещений стадиона "Уэмбли"

"Привет, меня зовут Джон, я переспал с 11 партнерами, но помню имена только девяти из них", - представляется один из участников.

"Привет, меня зовут Сара, идеальное первое свидание для меня - выпить, пойти в клуб и там еще немного выпить", - говорит другая участница. Вскоре они уже целуются.

Пары, за которыми наблюдает порядка 70 камер, большую часть эфирного времени ходят в плавках и купальниках, у подавляющего большинства - близкие к модельным фигуры.

Они обсуждают друг друга и участников, которым не повезло найти пару. Время от времени на вилле, где они все живут, образуются любовные треугольники - и это тут же становится темой номер один.

Лица героев в этот момент принято показывать крупным планом, подбирая подходящую музыку - от джаза 1950-х до песен одной из главных звезд современной поп-музыки Билли Айлиш.

За что обожают "Остров любви"

В СМИ шоу называют национальным феноменом. В 2018 году оно стало самым упоминаемым в британском сегменте "Твиттера".

"Мы устали от "брексита", мы устали от Трампа. Мы хотим отношений и любви", - говорит журналистка Radio Times Кимберли Бонд в материале "Почему "Остров любви" стал таким знаменитым".

Самые популярные подростковые вечеринки этого лета - вечеринки в стиле Love Island. Их желательно проводить на свежем воздухе, в идеале - во дворе дома, с максимальным количеством пляжной атрибутики.

Советы, как провести такие вечеринки, пишут как тематические подростковые издания, так и, например, либеральная газета Independent.

Вокруг таких вечеринок появилась целая индустрия, где продаются воздушные шары, солнечные зонты и трубочки для коктейлей.

Подборку мемов (их можно понять, только если постоянно следить за героями сериала) публикует, например, журнал Cosmopolitan.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Участие в "Острове любви" превращает обычных людей в знаменитостей и звезд "Инстаграма"

Американская актриса и режиссер Лена Данэм, создавшая сериал "Девочки", признается, что стала фанаткой реалити-шоу, потому что в нем обсуждаются и обыгрываются ролевые модели разных типов отношений.

23-летняя фанатка шоу Кейси Уайтинг рассуждает: "Больше всего шоу привлекает тем, что ты смотришь на своих настоящих сверстников, и по типажу кто-то из них обязательно похож на кого-то из твоей компании".

Отец дочерей-подростков Мартин Лав говорит, что начал смотреть "Остров любви" краем глаза, но потом увлекся, потому что понял: шоу - идеальный повод для того, чтобы поговорить с детьми об их отношениях и на конкретных примерах показать им персонажей, которых лучше избегать в реальной жизни.

За что ненавидят "Остров любви"

Больше всего ненавидят "Остров любви" учителя и директора школ. При его описании они чаще всего используют слово "катастрофа".

И дело даже не только в том, что атмосфера шоу и манера общения его участников не вполне соответствует школьным правилам.

"Исследование, проведенное Фондом психологического здоровья, говорит, что 31% подростков стесняется своей фигуры. 35% взрослых людей в Великобритании также недовольны своей фигурой, а один из восьми взрослых думал о суициде из-за лишнего веса, - говорит директор одной из английских школ. - В то время как послание "Острова любви" - ты должен быть красивым и хорошо выглядеть, в противном случае ты не заслуживаешь быть любимым. И это максимально опасное послание".

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption Героев "Острова любви" обвиняют в том, что своей внешностью они создают комплексы у подростков и взрослых

Об этой же опасности предупреждает и Cosmopolitan, приводя примеры цитат девушек, которые смотрят шоу: "Когда я смотрю на тела участниц шоу, то буквально начинаю думать о том, чтобы начать голодать", или: "Главная моя мысль этого года - я толстая".

Что с "Островом любви" происходило в России и других странах

Свои версии реалити-шоу выходят в США, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландах, Швеции, Финляндии и Польше. Они максимально близки к оригиналу.

Японская версия "Острова любви" немного шокировала британскую публику. Юноши и девушки там жили раздельно, зато вместе купались в ванной.

Участники шоу по ночам употреляли много алкоголя. По совокупности этих странностей японская версия стала хитом на Netflix.

В России ближайшим аналогом "Острова любви" остается шоу "Дом-2", но только если "Дом-2" бесконечен, то каждый сезон британского шоу ограничивался десятью сериями.

В 2011 году на телеканале MTV-Россия запускали и прямой аналог "Острова любви" образца 2005-2006 годов - "Каникулы в Мексике". Его первой ведущей была певица Жанна Фриске.

Но тогда калька с британской развлекательной программы не справилась с российскими реалиями.

Сначала свое существование прекратил российский MTV, и шоу перешло на развлекательный телеканал "Пятница".

В июне 2013 году шоу требовал закрыть Роскомнадзор - за мат в эфире (в оригинальном "Острове любви" изредка звучат слова на букву "F", но в целом культура общения выше, чем она была в довольно пошлых "Каникулах в Мексике").

В августе 2013-го президент владевшей "Пятницей" компании "Профмедиа-ТВ" Николай Картозия заявил, что продолжения шоу не будет, поскольку "телепроект уже выполнил свою роль на канале".

Новый сезон британского "Острова любви" выйдет в начале 2020 года, съемки пройдут в Южной Африке, а количество эпизодов возрастет.