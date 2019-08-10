Природа как источник вдохновения: дикие птицы на снимках Дэниела Хока
Дэниел Хок - 23-летний фотограф, удостоившийся награды за свои работы, рассказывает, что черпал вдохновение, просто выходя на порог своего дома.
Он вырос в деревне Вудньютон в Нортгемтоншире, где постоянно видел красных коршунов, оленей и лисиц.
С тех пор он фотографировал животных в самых разных уголках планеты, например в Ботсване, но, по словам Дэниела, именно те звери и птицы, которые встречались ему в окрестностях родной деревни, дали главный толчок для его творчества.
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"Нет нужды ехать в экзотические страны, когда такая красота ждет тебя за порогом твоего собственного дома. Поступив в университет, я часто слышал вопрос от людей, смотревших мои работы: где ты нашел такое? Я всегда испытывал гордость, отвечая: там, где я родился. Снимки, которые я сделал в родных местах, мне особенно дороги", - говорит он.
Его снимки побеждали на конкурсе национальной фотографии в категории студенческих работ и брали награды мировой премии для молодых фотографов.
"Как только есть возможность - я фотографирую, камера всегда со мной" - говорит Дэниел.
Выпускник Бристольского университета признается, что ради удачного кадра ему приходится очень рано вставать и иногда дни напролет просиживать в укрытии.
"Иногда, чтобы животные пришли в кадр, приходится становиться частью ландшафта", - говорит он.
Особенно ему нравится фотографировать птиц в полете - это стало настоящей страстью Дэниела уже в 14 лет.
"Я люблю это чувство, когда ты стараешься запечатлеть в кадре картинку, которую почти невозможно поймать человеческим глазом", - говорит он.
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