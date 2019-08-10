Природа как источник вдохновения: дикие птицы на снимках Дэниела Хока

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption Красный коршун был первой птицей, которую сфотографировал Дэниел Хок, заметив, как тот каждый день кружит над его домом

Дэниел Хок - 23-летний фотограф, удостоившийся награды за свои работы, рассказывает, что черпал вдохновение, просто выходя на порог своего дома.

Он вырос в деревне Вудньютон в Нортгемтоншире, где постоянно видел красных коршунов, оленей и лисиц.

С тех пор он фотографировал животных в самых разных уголках планеты, например в Ботсване, но, по словам Дэниела, именно те звери и птицы, которые встречались ему в окрестностях родной деревни, дали главный толчок для его творчества.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption По словам Дэниела Хока, он специально составляет ежегодные альбомы своих работ, чтобы видететь свой прогресс

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption Скопа долгое время возглавляла список птиц, которых мечтал сфотографировать Дэниел. Наконец ему удалось сделать этот снимок в окрестностях водохранилища Ратленд-Уотер

"Нет нужды ехать в экзотические страны, когда такая красота ждет тебя за порогом твоего собственного дома. Поступив в университет, я часто слышал вопрос от людей, смотревших мои работы: где ты нашел такое? Я всегда испытывал гордость, отвечая: там, где я родился. Снимки, которые я сделал в родных местах, мне особенно дороги", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption Мандаринка в парке Барнуэлла, что в Нортгемтоншире такая яркая - сложно поверить, что эту птицу можно встретить в Англии

Его снимки побеждали на конкурсе национальной фотографии в категории студенческих работ и брали награды мировой премии для молодых фотографов.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption Чтобы снять зимородка во время охоты, Дэниелу потребовалось очень много терпения

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck

"Как только есть возможность - я фотографирую, камера всегда со мной" - говорит Дэниел.

Выпускник Бристольского университета признается, что ради удачного кадра ему приходится очень рано вставать и иногда дни напролет просиживать в укрытии.

"Иногда, чтобы животные пришли в кадр, приходится становиться частью ландшафта", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption Большой пятнистый дятел крупным планом - редкий снимок

Особенно ему нравится фотографировать птиц в полете - это стало настоящей страстью Дэниела уже в 14 лет.

"Я люблю это чувство, когда ты стараешься запечатлеть в кадре картинку, которую почти невозможно поймать человеческим глазом", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption "Хотел показать, как элегантна ушастая сова в полете, а вышел настоящий портрет - с характерным "лицом" и выразительными глазами" - рассказывает Хок о снимке, сделанном в одном из заповедников Кембриджшира

Правообладатель иллюстрации Daniel Hauck Image caption "Фотографировать сов в полете было невероятно сложно - они то и дело ныряли в высокую траву"

.