Стрельба в Техасе: не забыли ли в США о борьбе с белым экстремизмом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 18 из 22 убитых в Эль-Пасо были испаноязычными гражданами США или мексиканцами

После того как борец с "латиноамериканским вторжением в Техас" убил 22 человека в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой, в США задались вопросом, не слишком ли увлеклись правоохранительные органы борьбой с исламским терроризмом и не забыли ли о борьбе с белым экстремизмом. ФБР с цифрами в руках заверяет, что нет. Оппоненты спорят - тоже с цифрами в руках.

Массовое убийство 3 августа в Эль-Пасо расследуется как случай "внутреннего терроризма".

По данным следствия, Патрик Крусиус, сдавшийся полиции после бойни, специально приехал в Эль-Пасо (преимущественно испаноязычный город) за тысячу с лишним километров, а перед тем, как открыть огонь, опубликовал в интернете манифест, в котором назвал этот расстрел ответом на массовый наплыв латиноамериканцев в Техас.

Федеральное бюро расследований США выпустило заявление, в котором говорится, что преступление в Эль-Пасо "подчеркивает серьезность опасности, которую представляют собой внутренний агрессивный экстремизм и разжигание ненависти".

Незадолго до этого ФБР заявляло, что число преступлений, совершенных "внутренними экстремистами", растет, и большинство преступников - белые супремасисты, то есть адепты идеи превосходства белой расы.

Image caption *Инсел - женоненавистническое движение

Президент США Дональд Трамп после трагедии в Эль-Пасо выступил в немного необычном для себя стиле, резко осудив расизм и белый супремасизм.

По сведениям из Белого дома, Трамп понял, что если он продолжит уклоняться от осуждения белых ксенофобов и конфликтовать с меньшинствами, это может стоит ему многих голосов на выборах в конце следующего года.

Перекос в сторону исламистов

Американская еврейская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" (АДЛ) подсчитала, что в 2018 году правые экстремисты были причастны по меньшей мере к 50 убийствам в США, и это - рекорд последних двадцати пяти лет.

Как утверждают эксперты АДЛ, примерно три четверти этих убийств были совершены людьми, связанными с разными группами белых супремасистов.

АДЛ и некоторые другие эксперты по белому расизму и национализму в США считают, что федеральные правоохранительные органы бросили все основные силы и средства на искоренение "джихадизма" - и белые экстремисты остались без должного присмотра.

"Белым супремасистам-террористам не уделялось такого внимания, как угрозе исламского терроризма. ФБР и позже Департамент внутренней безопасности занимались джихадистской угрозой, а не белыми супремасистами", - говорит эксперт из Дартмутского колледжа Дэниэл Бенджамин, который в 2009-2012 годах служил в госдепартаменте координатором борьбы с терроризмом.

После теракта 11 сентября 2001 года Вашингтон потратил умопомрачительное количество сил и денег на борьбу с терроризмом. По подсчетам вашингтонского аналитического Центра Симсона, за 2002-2017 финансовые годы США израсходовали на эту борьбу 2,8 триллиона долларов - если считать все военные и прочие мероприятия.

Больше трети этой суммы, или почти триллион долларов, ушли на борьбу с терроризмом и экстремизмом внутри страны.

Но основное внимание, как говорят эксперты, все же уделялось борьбе с врагами вроде "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (организации, запрещенной во многих странах, в т.ч. в России) и их предполагаемыми поклонниками в самих США.

Такие же случаи, как, например, два нападения белых антисемитов на синагоги в октябре прошлого года (11 убитых) и в апреле этого года (одна убитая, трое раненых) не настолько обеспокоили власти, как до того их беспокоили планы джихадистов.

"К сожалению, стрельба с многочисленными жертвами воспринимается как часть американского образа жизни, - говорит Дэниэл Бенджамин. - И на идеологию, стоящую за этими преступлениями, не особо обращали внимание".

Еще одна причина, по которой, как считает Бенджамин, власти недостаточно жестко борются с белым супремасизмом, имеет культурно-психологический характер.

"Угроза изнутри и со стороны людей, выглядящих как они сами, не настолько настораживает чиновников, как угроза извне и со стороны носителей чужой идеологии. В конце концов, идеология превосходства белой расы была составной частью американского образа жизни в течение долгого времени до Гражданской войны, - рассуждает Бенджамин. - И это ужасно. Отвратительно".

Бывший агент ФБР под прикрытием Майк Бреннан, который теперь работает в исследовательском Центре Бреннана при Нью-Йоркском университете, согласен, что ФБР по-разному относится к террористам разных типов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После теракта 11 сентября 2001 года спецслужбы США основные силы бросили на борьбу с исламским экстремизмом

"Агенты уделяли основное внимание мусульманам и американским мусульманам, а тем временем смертельная угроза со стороны белых супремасистов игнорировалась", - говорит он.

"Белые супремасисты и крайне правые убивают больше, чем другие группировки, но для нас правый экстремизм и расизм оказываются в некой огромной слепой зоне", - считает Бреннан.

Некоторые из ныне наиболее заметных правоэкстремистских организаций США возникли задолго до сентября 2001 года.

Например, Stormfront (аналитики считают его сайтом белых супремасистов), был создан в 1996 году. Его завсегдатаем был Дилан Руф, который убил девять чернокожих сограждан в церкви в Чарльстоне в 2015 году. Другой пример - сайт Daily Stormer, который тоже существует много лет.

Но в последние годы, как отмечает бывший генеральный прокурор США Джон Фармер, число и популярность онлайн-площадок встреч белых экстремистов выросло, а время "обращения в новую веру" новичков сократилось.

"Раньше процесс радикализации занимал месяцы или годы. Теперь - пару недель", - утверждает Джон Фармер. Это очень усложняет задачу выявления и нейтрализации тех, кто планирует совершить преступление.

ФБР следит за всеми

Директор ФБР Кристофер Рей, выступая в июле в Сенате, рассказал, что его сотрудники относятся одинаково серьезно к разным типам экстремизма.

По словам Рея, за последние девять месяцев ФБР арестовало примерно поровну, по 100 человек, по делам в обеих главных категориях: исламский экстремизм и "внутренний экстремизм".

В последнюю категорию включаются дела, как выразился Рей, "в той или иной степени мотивированные какой-либо из версий того, что можно назвать белым супрематизмом".

Бывший руководитель антитеррористических операций британской разведки MI6 Ричард Баррет поддерживает американского коллегу.

"ФБР прекрасно работает. Они очень плотно следят за этими группировками, и занимаются этим достаточно давно", - сказал Баррет Би-би-си.

ФБР, помимо прочего, старается бороться с распространением экстремистских призывов белых расистов в интернете и добилось закрытия одного из их ресурсов.

Кроме того, как сообщал корреспондент Yahoo News, с недавнего времени ФБР стало официально рассматривать как потенциальную угрозу радикально настроенных сторонников разных теорий заговора.

Преображение Трампа

Некоторые из противников Дональда Трампа подозревают, что всерьез взяться за белых экстремистов правоохранительным органам мешает позиция президента.

Дональд Трамп делал самые разные и противоречивые заявления на эту и смежные темы. Например, задолго до того, как пойти в президенты, поддерживал конспирологическую теорию, согласно которой Барак Обама на самом деле родился в Африке (и, значит, не имел права становиться президентом). Потом отказался от нее.

Сказал нечто очень двусмысленное по поводу столкновений неонацистов и антифашистов в Шарлоттсвилле. Но затем решительно осудил одну из сторон в тех столкновениях, заявив: "Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы".

Предвыборную кампанию Трамп во многом строил на антииммигрантских настроениях: обещал построить циклопическую стену на границе с Мексикой, чтобы защититься от латиноамериканских иммигрантов. Тех самых иммигрантов, которых, как предполагает следствие, приехал убивать в Эль-Пасо Патрик Крусиус.

Последние недели Трамп провел, публично препираясь с четырьмя женщинами-политиками, представительницами "цветных" меньшинств.

Существенную часть избирателей Трампа, несомненно, составляют люди, не чуждые ксенофобии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заявление о неприемлемости ксенофобии и расизма Дональд Трамп записал, стоя под портретом Джорджа Вашингтона. Тот был рабовладельцем - но в XVIII веке на эти вопросы смотрели иначе

Но после бойни в Эль-Пасо и случившейся после этого стрельбы в Огайо Трамп не выпалил, как обычно, тут же что-то в "Твиттере", а выступил через сутки с серьезным телеобращением.

"Вся нация, как один, должна осудить расизм, нетерпимость и белый супрематизм", - сказал Трамп.

Источник, близкий к Трампу и Белому дому, сказал агентству Рейтер, что президент осознал, что если он продолжит прежнюю стратегию, это может стоить ему определенной части голосов на выборах в ноябре следующего года.

"Он понимает, что он во многих смыслах играет с огнем и ходит по краю", - цитирует Рейтер своего анонимного информированного собеседника.