Известные коты мировой политики - кто они и как у них дела?

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Политиков постоянно сопровождают коты. От "мышеловов" с Даунинг-стрит и знаменитых котов Уинстона Черчилля до пропавшего питомца Джулиана Ассанжа и кошачьей "машины пропаганды" итальянского премьера-популиста Маттео Сальвини - животные прекрасно чувствуют себя при любых режимах и поражают журналистов спокойствием во всех ситуациях.

Мы хотим рассказать вам о котах в политике и даже об одном политике-коте.

Кузя и Мурис

В Риге меняется мэр - мэрию покинул Нил Ушаков, отстраненный от должности в апреле на фоне обвинений в коррупции, а теперь один из вероятных преемников Ушакова заявил, что выселит из здания заведенных предшественником приютских котов Кузю и Муриса.

Кузя и Мурис часто появлялись в мэрских соцсетях и понравились рижанам, а после отставки Ушакова остались в городской Думе. 17 июня Мурис в своеобразной позе попал в кадр интервью ненадолго сменившего Ушакова мэра Дайниса Турлайса. 20 июня Турлайс утратил должность мэра по итогам голосования о доверии.

Исполняющий обязанности мэра Олег Буров, которого называют наиболее вероятным преемником Турлайса, 31 июля заявил, что в случае своей победы выгонит котов из Думы.

"Есть партия [Нила Ушакова] "Согласие", которая позаботится о них. Лично у меня, так уж получилось по жизни, аллергия на котов", - сказал Буров в интервью изданию "Аргументы недели". Ушаков, который сегодня представляет Латвию в Европаламенте, на эту угрозу пока не ответил.

Катмандо

Обычно коты все же играют в политике второстепенную роль, как бы оттеняя то, что происходит с хозяевами, но официальных постов не занимают. Однако всегда есть исключение, и в нашем случае оно связано с британской "Партией несущих бред монстров-дураков" (англ. "Official Monster Raving Loony Party)".

Эта крайне странная партия была создана в 1983 году, хотя ее лидер Дэвид Эдвард "Вопящий лорд" Сатч принимал участие в британских выборах еще с конца 1960-х. Это официально зарегистрированная партия, один из слоганов которой - "Голосуйте за безумие, в этом есть смысл".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Дэвид Эдвард "Вопящий лорд" Сатч (в центре) продолжал эпатировать избирателей и мучить официальные структуры абсурдными запросами вплоть до своей смерти в 1999 году

Партия регулярно участвовала в местных и всеобщих выборах и в Парламент никогда не проходила.

Но вернемся к котам. В 1999 году Вопящий лорд умер, оставив после себя, помимо политического наследия, и музыкальное, в виде 12 рок-альбомов. На церемонию прощания с ним пришло около 200 человек.

Преемником Сатча стал "Воющий" Алан Хоуп. А в 1999 году прошли выборы лидера партии, в которых участвовали только Хоуп и его кот, Катмандо. Оба получили по 112 голосов и стали сопредседателями партии. Катмандо стал первым в мире котом, занявшим такую должность.

При Катмандо партия добилась самых значительных в своей истории электоральных успехов - во всеобщих выборах 2001 года приняли участие 15 кандидатов от "партии дураков". Однако избран никто из них не был.

Катмандо занимал должность сопредседателя с 1999 по 2002 год. В 2002-м он погиб под колесами машины.

"К сожалению, как-то раз Катмандо встретился с грузовиком, и грузовик победил", - говорится в некрологе на сайте партии.

"Машина пропаганды" Маттео Сальвини

Заместитель премьера Италии Маттео Сальвини - друг Владимира Путина и евроскептик, выступающий с антимигрантских позиций, - стал одной из ключевых фигур в проводимой сейчас в стране политике ужесточения иммиграционного режима. Сальвини - лидер партии "Лига", крупнейшей в коалиции правых и центристов.

Еще он любит котов и, видимо, поставил на поток их использование в целях пропаганды.

В 2018 году западные СМИ обвинили Сальвини в том, что он пользуется котами, чтобы продвигать в массы свою правую антимигрантскую повестку. Об этом писала Times, а Guardian посвятила любви политиков-популистов к котам аналитическую колонку.

Поводом для этого послужил очень популярный пост в "Инстаграме" , в котором Сальвини показал своих котов и попросил своих подписчиков прислать ему фото своих.

Пропустить Twitter пост , автор: @matteosalvinimi L'altra sera avete inviato così tante foto dei vostri "bambini felini" che ho pensato di ripubblicarne alcune, è bello avere qualche micio in pagina che porta un po' di tranquillità serale.

Naturalmente, potete commentare con la foto del vostro sotto al mio post Facebook!😊 pic.twitter.com/bHvJ7hxCp9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21 ноября 2018 г.

С тех пор к заместителю премьера пристал ярлык циника, который пытается разрушить Европу с помощью фотографий кошек.

Интересно, что, по наблюдениям некоторых политологов, в итальянской правоцентристской коалиции намечается раскол, в связи с чем Сальвини начал турне по регионам. Одной из первых его поездок был визит в крупнейший кошачий приют.

Кот Хэнк

Участие животных в политических выборах - давняя традиция. Только в XX веке в разных странах в выборах участвовали коза, носорог, шимпанзе, такса, рак, множество котов и собак и другие звери.

Среди них - кот Хэнк, баллотировавшийся в сенат США от штата Вирджиния. В его официальной биографии, выдержанной в традиционном жанре истории невероятного успеха, говорилось, что Хэнка подобрали на улице и изначально хотели усыпить, но вовремя взяли в семью. С тех пор кот с отличием закончил школу (но не университет) и основал несколько успешных компаний.

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Предвыборная кампания Хэнка была не слишком насыщенной - судя по ее сайту, в нескольких городках за кота собирались люди, но сам он к ним не приезжал.

Большую часть дня голосования Хэнк проспал и по некоторым оценкам пришел в своем штате третьим, уступив двум бывшим губернаторам штата.

В 2014 году Хэнк скончался, о чем объявили на его странице в "Фейсбуке".

Ларри, кот Ассанжа

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж семь лет прожил в посольстве Эквадора в Лондоне. Последние два года он жил с котом Джеймсом, который за это время стал настоящей знаменитостью.

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11 апреля, когда основатель сайта WikiLeaks был арестован в Лондоне по запросу американских властей, многие озаботились судьбой его питомца. В посольстве Эквадора говорили, что кот давно его покинул, но куда он делся, уточнить не смогли.

Через несколько недель после ареста Ассанжа видео с участием Джеймса появилось в аккаунте WikiLeaks. Правда, из него так и не стало ясно, куда кота отправили из эквадорского посольства. Зато сам Джеймс выглядел довольным и сытым.

Появление кота сопроводили следующим комментарием:

Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж в середине октября попросил своих адвокатов спасти кота от угроз посольства. Они воссоединятся на свободе. #Свободуассанжу #Нетэкстрадиции.