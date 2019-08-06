Интернет во время митингов в Москве могли глушить по требованию силовиков

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty Images Image caption Многие участники митингов 27 июля и 3 августа столкнулись с перебоями в работе интернета

Участники массовых акций протеста 27 июля и 3 августа в центре Москвы столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Операторы объяснили это скоплением людей, однако, по словам IT-экспертов, речь идет о намеренном отключении сети. Как выяснила Би-би-си, как и в случае с протестами в Ингушетии, это могло произойти по требованию силовых структур.

На проблемы с работой мобильного интернета жители Москвы жалуются уже вторую субботу подряд. Воспользоваться 3G/4G в центре 27 июля и 3 августа было почти невозможно. По совпадению, в эти дни в столице проходили митинги против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Перебои в работе сети начинались незадолго до официального начала акций. После этого с большинства номеров основных операторов, работающих в Москве, можно было совершать только голосовые звонки.

"Отключена по требованию силовых ведомств"

Как следует из письма сотрудникам колл-центра одного из операторов "Большой тройки" (МТС, "МегаФон", Вымпелком), которое есть в распоряжении Би-би-си, мобильный интернет в центре был отключен намеренно.

"Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций - Би-би-си) отключена по требованию силовых ведомств", - говорится в письме.

При этом сотрудников компании попросили обратить внимание, что "наличие аварии по данным районам Москвы компания не признает". Клиентам, которые обращались с жалобами, рекомендовали говорить, что "трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано".

В федеральном законодательстве есть пункты, по которым может быть принято решение об отключении связи. Это статьи 11 и 12 закона "О чрезвычайном положении", а также статья 46 закона "О связи". Он предписывает операторам "прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность" или предписания Роскомнадзора. При этом этот же закон предполагает, что компании не могут раскрывать сведения о соответствующих запросах силовиков.

В "МегаФоне" в ответ на вопрос Би-би-си сообщили, что не получали от правоохранительных структур каких-либо запросов об ограничении услуг связи. В МТС вопрос Би-би-си комментировать не стали, добавив, что сеть 3 августа работала "в обычном режиме".

"Вымпелком" (работает под брендом "Билайн") на запрос Би-би-си не ответил.

Ограничения в доступе к интернету сотовые компании объяснили большим скоплением людей.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty Image caption Многие снимали митинги на телефоны, но опубликовать фото было очень сложно

"К сожалению, иногда присутствие большого стечения людей на ограниченном пространстве приводит к перегрузке существующих сетей 4G, которые имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте и размеру канала передачи данных", - сказали Би-би-си в "МегаФоне". Пресс-секретарь "Вымпелкома" в разговоре с РБК допустила, что сеть 3 августа могла испытывать "временные перегрузки".

По данным полиции, всего в акции на Бульварном кольце приняли участие 1500 человек, 600 из которых задержали. В этот же день в Парке Горького проходил музыкальный фестиваль "Шашлык.Live", который мэрия организовала всего за несколько дней до протестов. По данным мэрии, в нем поучаствовали 305 тысяч человек. При этом в Instagram можно найти многочисленные фото мероприятия - в том числе популярных блогеров - что говорит о том, что мобильный интернет в зоне скопления людей работал.

"Первый государственный шатдаун"

Случившееся следует считать "первым в истории Москвы государственным шатдауном" (этим термином называют отключение связи властями) считают эксперты "Общества защиты интернета", которые выпустили доклад о ситуации с мобильным интернетом.

В докладе публикуются скриншноты заявки, которая 3 августа поступила оператору одной из мобильных сетей. В ней говорится об "аварийной остановке секторов 3G/4G в центре Москвы". Название компании не уточняется, однако как следует из телеграм-канала "ЗаТелеком", речь якобы идет о "Билайне".

"Период отключения сервиса, по поступившим документам должен был продолжаться с 13:00 по 23:00 3 августа. Фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов был с 13:15 по 19:33", - говорится в докладе.

Кроме того, замеры, сделанные с помощью приложения Android Network Cell Info Lite, указывали на то, что часть базовых станций "большой тройки" операторов перевели в режим GSM-only. Это значит, что с подключившихся к ним телефоном можно было совершать звонки, но интернет на них не работал.

К выводу о намеренном отключении мобильного интернета пришли и эксперты из исследовательской лаборатории NetBlocks - 3 августа специалисты зафиксировали "аномальное" проседание в использовании сетей "Ростелекома" между 15:00 и 17:30 по московскому времени.

"Общество защиты интернета" также получило доступ к списку базовых станций одного из операторов связи, которые требовалось отключить 3 августа. Из карты следует, что под ограничения в работе мобильного интернета должна была попасть вся северная часть центрального округа - около 13 кв. км. Именно там и проходили акции протеста.

Эксперты обратили внимание, что заявленное властями число участников акций протеста на Бульварном кольце "не могло привести к перегрузке сетей"." В санкционированном митинге на проспекте Сахарова 20 июля, по данным "Белого счетчика" приняло участие 21,5 тысяча человек. И мобильный интернет работал, пусть и с некоторыми затруднениями", - добавили авторы доклада.

Попытки ограничить доступ в интернет повлияли и на работу кафе и магазинов в центре Москвы. 27 июля сотрудник ресторана "Пушкин" жаловался корреспонденту Би-би-си, что из-за перебоев с мобильным интернетов терминалы оплаты банковскими картами работают с помехами.

3 августа некоторые протестующие рассказывали, как чтобы выйти в интернет, пытались подключаться к Wi-Fi близлежащих кафе, но сотрудники сообщали им, что сеть отключали по просьбе правоохранительных органов.

Отработанная тактика

Отключения интернета во время протестных акций - не новшество со стороны спецслужб. С проблемами с доступом к 3G/4G сталкивались и жители Ингушетии, которые прошлой осенью и этой весной выходили на акции протеста из-за решения о передачи части земель Чечне.

Газета "Коммерсант" и агентство Рейтер в ноябре прошлого года писали об ответах на жалобы жителей республики в Роскомнадзор. Из них следовало, что операторы следовали статье 64 российского закона "О связи", которая позволяет отключать сети на основании "мотивированного решения правоохранительных органов". Какие именно структуры просили об отключении, не уточнялось.

Источник Би-би-си, знакомый с ходом блокировок, тогда подтверждал, что интернет в Ингушетии отключали по просьбе силовых структур.

Житель Ингушетии Мурад Хазбиев подавал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД из-за отключения интернета. В ходе процесса ингушское управление ФСБ признало, что за год интернет в республике отключали не менее 8 раз из-за угрозы совершения "диверсионно-террористических актов". Несмотря на это, иск Хазбиева был отклонен - суд постановил, что силовики обладали соответствующими полномочиями.

5 августа "Медуза" сообщила, что международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась на отключение связи на акциях протеста в Москве и Ингушетии специальному докладчику ООН по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею.

"У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становятся элементом государственной политики подавления независимых голосов", - говорится в обращении правозащитников к Кею. Спецдокладчика ООН попросили запросить информацию об отключениях у российского правительства.