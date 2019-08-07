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Переговоры о перемирии между США и Китаем сорвались, не успев начаться. Дональд Трамп дважды за неделю повысил ставки, и экономическая война между двумя крупнейшими экономиками мира вышла за рамки обычного торгового противостояния.

Длящийся уже год конфликт обещает затянуться и стать фоном к американским выборам в следующем году. Это чревато новыми проблемами не только для экономик Китая и США, но и для мира в целом. Такая перспектива пугает инвесторов, и мировые фондовые рынки переживают самое серьезное падение с начала года.

Многие полагают, что истинная цель Трампа не перемирие, а тлеющий конфликт, постоянная угроза стабильности, которая заставит американский центробанк - ФРС - накачивать экономику дешевыми деньгами и удерживать фондовые рынки на стероидах до президентских выборов.

"Трамп угрожает новыми пошлинами, чтобы посеять неопределенность и заставить ФРС снизить ставки. И если они поведутся, он оставит угрозы, чтобы поддержать рынок как раз к 2020 году", - полагает Остон Гулсби, главный экономический консультант и член администрации предыдущего американского президента Барака Обамы.

Еще на прошлой неделе все было иначе. После очередной эскалации в июне американский президент Трамп и китайский глава Си Цзиньпин согласовали временное перемирие. А в начале августа чиновники сели за стол переговоров в Шанхае, чтобы сделать его постоянным.

Но Трамп нарушил перемирие внезапной твиттер-атакой. Он пригрозил обложить с 1 сентября пошлиной в 10% весь китайский импорт, который не попал под предыдущие ограничения. Тариф коснется товаров на 300 млрд долларов в год, то есть примерно половины всего, что Китай поставляет в США.

"Похоже, Трамп оставил надежду на торговое соглашение с Китаем. Теперь самое вероятное развитие событий - тупик и дальнейшие переговоры", - считает Дэвид Доллар из американского аналитического центра Brookings Institution. Он провел десять лет в Пекине, где представлял сначала Всемирный банк, а потом - минфин США.

Манипулирует ли Китай валютным курсом?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Американские фондовые рынки пережили 5 августа худший день 2019 года

Китай не остался в долгу и нанес ответный удар по американским фермерам - важному сегменту электората Трампа, - запретив госкомпаниям закупать их продукцию. И перестал поддерживать юань на важном психологическом рубеже 7,0 за доллар.

В результате курс китайской валюты за три дня опустился почти на 3% к самой низкой отметке за десятилетие. В ответ минфин США впервые за четверть века внес Китай в список стран, манипулирующих валютными курсами.

Этим он развязал Трампу руки. Торговая война переросла в экономическую, охватив финансы и регулирование. В ход идут не только пошлины, но и другие ограничения, от преследования компаний вроде Huawei до жалоб в Международный валютный фонд на Китай за манипулирование валютным курсом.

Между тем МВФ всего три недели назад сообщил, что юань полностью отражает текущую экономическую ситуацию в Китае, тогда как американский доллар переоценен на 6-12%.

"Текущий счет Китая почти сбалансирован. Золотовалютные резервы стабильны с 2017 года. Если китайцы манипулируют юанем, выходит, они делают это очень неумело", - иронизирует над бывшими коллегами ветеран американского минфина Марк Собел, до прошлого года представлявший США в МВФ.

Согласно правилам минфина, манипулятором признается страна, которая соответствует трем критериям: большой профицит текущего счета, солидный профицит в торговле с США и постоянные интервенции на валютном рынке.

"Они сами признали в мае, что Китай не манипулирует курсом, да и сейчас Китай попадает только под один из трех критериев - торговый баланс с США", - отмечает Скотт Кеннеди из вашингтонского аналитического центра CSIS.

В ответ на выпад Вашингтона китайский центробанк заявил, что "не использовал и не собирается использовать валютный курс как инструмент разрешения торговых споров". Он предупредил, что эскалация угрожает мировой экономике и торговле.

"Китай рекомендовал Соединенным Штатам обуздать лошадей у края пропасти. В конечном счете американцам придется пожинать плоды собственных действий", - не скупился на метафоры китайский ЦБ в ответном заявлении, которое цитирует Рейтер.

Трамп вредит американской экономике?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер вели "конструктивные" переговоры в Пекине с вице-премьером Китая Лю Хэ еще на прошлой неделе

Торговую войну Трамп развязал год назад. В июле 2018-го он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, в сентябре обложил 10% еще 200-250 млрд долларов импорта, а в июне повысил эти 10% до 25%.

На фоне противостояния с США и в результате внутренней структурной перестройки, не имеющей отношения к торговле, китайская экономика притормозила и растет сейчас на 6,3% в год - это самые низкие темпы с конца прошлого века.

Но страдает не только она - пошлины Трампа платят американцы, а компании США постепенно теряют китайский рынок. МВФ прогнозирует, что из-за торговой войны США лишатся 0,6% ВВП. Экономисты Moody's и вовсе прочат США рецессию к концу 2020 года в отсутствие сделки с Китаем.

"Сложно логически объяснить решение Трампа досыпать песка в мотор американской экономики. Глупо провоцировать рецессию, чтобы добиться снижения ставки ФРС", - удивляется Дэвид Доллар из Brookings Institution.

Трамп неоднократно требовал от центробанка снизить ставку. Он не имеет прямой власти над независимым ЦБ, но в итоге он добился своего обходным путем. Его торговая война вынудила Федеральную резервную систему прервать цикл ужесточения политики и сворачивания стимулов: на прошлой неделе она понизила ставку впервые за 10 лет.

Низкие ставки поддерживают экономический рост за счет дешевых кредитов компаниям, что поднимает стоимость их акций. Трамп считает фондовый рынок главным барометром успеха своей экономической политики, которая может стать его козырем в предвыборной борьбе.

Однако новая атака Вашингтона не заставит китайцев отступить, полагает Собел, который в годы работы в минфине отвечал и за оценку ситуации с манипулированием валютой в Китае.

По его мнению, сдавая барьер в 7 юаней за $1 китайские власти руководствовались экономическими реалиями, а не стремлением получить преимущество в торговле. И пока эти реалии не изменятся, окрики из Вашингтона не приведут к подорожанию китайской валюты.

А ситуация далека от радужной: экономика Китая по-прежнему слаба, а торговая война далека от завершения. В таких условиях поддерживать валютный курс, повышая ставки, было бы странно, и Китай делать этого не будет, говорит Собел.

Другой способ - валютные интервенции. Они тоже маловероятны, по двум причинам: во-первых, китайцы постепенно переходят к рыночному курсообразованию и давно не вмешивались в рынок, а во-вторых, они хотят сохранить золотовалютные резервы примерно на текущем уровне в 3 трлн долларов.

Более того, Китай стимулировал экономику после первого раунда войны пошлин, но скромно, чтобы сохранить запал для последующих сражений. И если Пекин решит усилить денежное стимулирование, это лишь добавит давления на курс юаня, и он упадет еще больше.

В этом свете надежды на скорое перемирие приобретают едва различимые очертания.

"Ясно только одно: президент использует эти события, чтобы усилить нападки на ФРС с целью добиться снижения ставок", - говорит Собел.