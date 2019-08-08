Валютные войны. Может ли Трамп девальвировать доллар наперекор Китаю?

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США признали Китай валютным манипулятором. Никаких прямых последствий у этого решения нет, но оно напугало мировые рынки. На горизонте замаячил призрак валютных войн.

"Инвесторов больше всего беспокоит перспектива того, что торговая война между США и Китаем перерастет в валютную", - говорит экономист из Гарвардского университета Меган Грин.

Валютные войны не сулят миру ничего хорошего, поскольку девальвация ради сокращения торговых перекосов обычно приводит к небольшому увеличению экспорта, но одновременно сдерживает внутреннее потребление из-за удорожания импорта. Это ведет к инфляции, повышению ставок кредитов и замедлению экономического роста.

В результате беднеют все.

Последнюю валютную войну мир пережил в годы финансового кризиса десятилетней давности. Тогда центробанки наперегонки снижали ставки, и инвесторы в поиске доходных инструментов скупали активы развивающихся стран. Это повышало спрос на их валюту, поднимало ее курс и делало товары и услуги неконкурентоспособными на мировом рынке. Это вело к падению экономики.

На этот раз США решили, что Китай специально занижает курс юаня, после того как он опустился ниже важного психологического рубежа 7,0 за доллар и оказался на самой низкой отметке за десятилетие. В ответ минфин США впервые за четверть века внес Китай в список стран, манипулирующих валютными курсами, хотя еще в мае признавал, что Пекин не делает этого.

Международный валютный фонд, со своей стороны, уверен, что курс юаня находится на фундаментально обоснованном уровне, а эксперты говорят, что последнее снижение на 3% всего лишь отражает реальность: китайская экономика тормозит из-за внутренней перестройки и торговой войны с США.

Кто дешевле

Получается, что Вашингтон, внося Китай в черный список, заставляет Пекин отказаться от того, чего он не делает. Это - тупик, говорит Грин.

"И раз это ни к чему не ведет, все пытаются предугадать, каким будет следующий ход США. Конечно, они могут пригрозить пошлинами, но пошлины уже действуют, и это не новая угроза. Но они могут - и Трамп в последнее время посвятил этому несколько твитов - попытаться ослабить свою валюту".

Правообладатель иллюстрации NurPhoto / Getty Images Image caption Трампу нужны победы, чтобы переизбраться на второй срок в следующем году

Трамп не устает метать твиты в сторону независимого центробанка, добиваясь удешевления кредитов и накачки экономики дешевыми деньгами. Это один из способов ослабить валютный курс, поскольку снижение ставок ФРС сокращает доходность американских активов, чем снижает спрос на доллары.

Однако в последние годы ситуация была обратной: ФРС ужесточала политику, тогда как центробанки по всему миру, напротив, держали ставки близкими к нулю. В итоге те, кто хотел уберечь евро, иены, фунты и франки от инфляции, покупали на них доллары, чтобы вложить их в американские ценные бумаги. Курс доллара укреплялся, и по оценке МВФ сейчас он завышен на 6-12%.

ФРС в итоге отказалась от дальнейшего повышения ставок и даже немного снизила стоимость кредитов, но не потому, что этого требовал Трамп, а потому, что его торговые войны поставили под угрозу экономический рост.

За американским центробанком последовали другие.

"Вчера мы стали свидетелями агрессивного снижения ставок центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Вполне возможно, что это - начало валютных войн", - говорит Грин.

"И если это так, то и другие страны кинутся ослаблять свои валюты. Результатом будет замедление экономического роста, высокая инфляция и дикая волатильность на валютном рынке".

Интервенции

Первые залпы валютной войны разбудили Трампа. Он вновь обратил свой "Твиттер" против ФРС:

"Они обязаны Снижать Ставки сильнее и быстрее и НЕМЕДЛЕННО остановить глупое сворачивание программы денежного стимулирования", - написал он в среду.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump ....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2019 г.

Трамп воюет с Китаем, поскольку на него приходится почти половина дефицита американской внешней торговли товарами, и доля эта продолжает расти. В прошлом году США продали в Китай товаров на 420 млрд долларов меньше, чем купили. Со всем остальным миром дефицит составил 470 млрд долларов.

Трамп пытается исправить перекос, обложив китайский импорт пошлинами. Однако за год торговой войны дефицит только вырос. Но есть и другой способ - заставить Китай укрепить юань. Или ослабить доллар.

При дешевеющем долларе приобретенные за границей за другую валюту товары становятся дороже, американцы теряют к ним интерес - и импорт сокращается. Экспорт же, напротив, увеличивается, поскольку для тех, кто платит в евро и других валютах, американские товары становятся дешевле и доступнее. В результате уменьшается дефицит внешней торговли - отрицательный разрыв между экспортом и импортом.

Помимо инструментов денежно-кредитной политики - прежде всего снижения ставок - ослабления валюты можно добиться прямыми интервенциями на рынке. Однако девальвировать доллар к юаню таким образом не получится - китайская валюта торгуется под строгим контролем Пекина и не является свободно конвертируемой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption ФРС может вновь включить печатный станок

Но можно напечатать доллары и купить на них евро, иены, фунты и франки. Обычно интервенциями занимаются центробанки. Но у Трампа есть и собственная кубышка для этих целей - Exchange Stabilization Fund (ESF) в распоряжении подконтрольного президенту минфина США.

В фонде около 100 млрд долларов, и если минфин решит пустит его на интервенции, ФРС может участвовать в том же объеме.

"Однако вряд ли они сейчас пойдут на это, отчасти потому, что перед ФРС остро стоит задача отстоять свою независимость. Но даже если они согласятся, 200 млрд долларов при самом оптимистичном сценарии - это капля в море", - говорит Грин.

"В итоге получается, что у США не так уж и много инструментов для победы в валютных войнах", - заключает она.

Доллар остается мировой резервной валютой. Китай держит в нем треть своих резервов - более триллиона долларов.

И несмотря на недавнее снижение ставок, гособлигации США все равно привлекательнее других надежных инструментов. Десятилетние бумаги приносят сейчас 1,5% годового дохода в долларах, тогда как британские гособлигации - лишь 0,5% в дешевеющих фунтах. А за право одолжить правительству Германии в евро или Японии - в иенах и вовсе придется платить от 0,5% до 1,5% годовых: ставки по этим бумагам давно отрицательные.

Если ФРС снова включит печатный станок, доходность американского госдолга, возможно, продолжит сокращаться, однако вырастут цены на другие активы, прежде всего акции. Американский фондовый рынок - самый крупный в мире, и в поисках дохода инвесторы ринутся скупать акции, номинированные в долларах, поддерживая курс американской валюты.