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Профессор Патриция Уилтшир - криминалист и ботаник. В своей работе она использует микроскопические следы пыльцы и спор, чтобы помочь полиции раскрывать серьезные преступления в Великобритании.

Что на самом деле содержится в воздухе, которым мы дышим? Не только следы загрязнений, выхлопные газы и тому подобное, но и споры растений, цветочная пыльца, мельчайшие частицы пыли, листьев, травы. Все это может помочь эксперту уровня Патриции Уилтшир установить, например, где вы живете или куда ездили.

У самой Патриции при этом аллергия на пыльцу, но в работе ей это не мешает, рассказала она ведущей программы Би-би-си Outlook Эмили Уэбб.

Леса и поля, с которыми так хорошо знакома биолог, зачастую становятся местом преступления. Там находят останки жертв преступлений.

"Меня могут попросить найти тело. Меня могут попросить прояснить, может человек иметь отношение к преступлению. Или меня просят определить по вещам человека, находились ли они в каком-то месте", - рассказывает она.

Трагедия Джоан Нельсон

14 февраля 2005 года в День святого Валентина на северо-востоке Англии пропала 22-летняя Джоан Нельсон. Ее жених Пол Дайсон обратился в полицию.

Полиция обыскивала местность в районе, где расположен дом Джоан.

Жених плакал во время допроса, рассказывая об их последней встрече. Говорил, что понятия не имеет, куда делась его любимая.

Но на самом деле Пол Дайсон знал, что Джоан не вернется. Потому что именно он убил ее 13 февраля.

Полиции он в итоге рассказал, что все произошло случайно, он вышел из себя, а когда успокоился, Джоан была мертва. Он испугался, положил ее тело в ее же машину и посреди ночи уехал из дома, чтобы похоронить невесту.

Дайсон не мог показать место, где оставил труп. Полицейские безуспешно обыскивали обширные территории в Йоркшире.

С Патрицией Уилтшир полицейские связались лишь через 36 дней после убийства.

"Они спросили, могу ли я помочь найти Джоан. Для этого мне, конечно, нужно было поехать туда, где она жила, и взять образцы, в том числе образцы с одежды Дайсона, в которой он был в день убийства. Я работала с автомобилем, обувью, садовой тяпкой.

Стало очевидно, что речь идет о лесистой местности, как и признавал Дайсон, а точнее о лесных угодьях коммерческого назначения, где выращивают совершенно определенные деревья, большая часть из которых не британского происхождения", - поясняет она.

Патриции удалось обнаружить следы западного болиголова, растения из Северной Америки, которое мало распространено в Британии. В Йоркшире оно растет всего в трех местах. Таким образом зона поисков сузилась. А потом Патриция обнаружила на автомобиле пыльцевые зерна и нарисовала ботаническую карту поисков месторасположения тела Джоан.

В итоге после пяти недель безрезультатных поисков Патриция помогла установить место, где спрятано тело, всего за 3 дня.

Полу Дайсону было предъявлено обвинение в убийстве Джоан Нельсон. В ноябре 2005 года суд приговорил его к пожизненному заключению.

Ботаника и криминалистика

Вскоре Патриции снова позвонили из полиции и попросили о помощи. Но когда она только начинала заниматься ботаникой, ей и в голову не приходило, что эти знания могут помогать в раскрытии преступлений.

Ее увлечение растениями началось в юности: "У меня была предрасположенность к бронхо-легочным заболеваниям, я часто болела. В итоге бронхиты, пневмонии. А потом в 7 лет серьезное ЧП с ожогами".

Патриция облилась кипящим маслом. Следующие два года она провела в бандажах и повязках, за ней ухаживала ее бабушка, которая обожала все, что связано с растениями.

"Она не была ученым. Но она выросла в Австралии, интересовалась всем, что растет вокруг нее", - говорит она. В итоге Патриция училась у бабушки, а ее любимыми книгами стали энциклопедии.

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Она выучилась на поллинолога - специалиста по пыльце - и занималась реконструкцией окружающей среды.

"Например, на древнеримских раскопках меня приглашали определить, что росло в то время в этом месте, и как эти растения использовались. И я работала в команде с другими специалистами - они занимались изучением костей, останков моллюсков, крупных древесных фрагментов и так далее.

В итоге мы собирали все полученные результаты вместе, и получалась подробная картина жизни древнеримского поселения", говорит она.

Преступление на кукурузном поле

Впервые в ее жизни звонок из полиции раздался в 1993 году. И человек с шотландским акцентом уточнил, Патриция ли это Уилтшир.

Ей рассказали, что тело мужчины было найдено на кукурузном поле, в английском графстве Хартфордшир. У полиции были подозреваемые, и они надеялись, что доказать причастность к преступлению помогут следы кукурузной пыльцы.

По версии полицейских, преступление совершили члены китайской преступной группировки "Триада". Погибший помогал отмывать деньги, но, как выяснилось, часть присваивал себе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кукурузное поле (снимок из фотобанка)

Его похитили в день свадьбы, связали и погрузили в микроавтобус - хотели припугнуть, но мужчина погиб от удушья. Когда преступники поняли, что мужчина погиб, они попытались избавиться от тела: вывезли его на поле и попытались сжечь.

Дым привлек внимание местного фермера, который вызвал полицию. Участников группировки позже задержали, но нужны были доказательства, что они действительно были на кукурузном поле, где было найдено тело.

"Я сказала, что для кукурузной пыльцы еще не пришло время. Я понятия не имела, что делать с машиной [подозреваемых], поэтому изучила все, что смогла - колеса, воздушный фильтр, педали, все, до чего смогла дотянуться. Бардак был страшный. Наконец, я добралась до салона, где и обнаружила остатки растительности, типичной для изгородей между полями", - говорит она.

"Я обнаружила остатки живой изгороди и сказала полицейским: "Я могу описать вам место, где эта машина побывала". Меня отвезли в поле и хотели показать, где было найдено тело. Я сказала: "Не надо - лучше посмотрим, смогу ли я найти его сама". Это было огромное поле, со всех сторон его окружали живые изгороди", - рассказывает Патриция.

Вскоре она обнаружила изгородь, которая в точности соответствовала ее догадкам: те самые травянистые растения по кромке поля, те самые кусты.

"Я сказала: "Кажется, это было здесь", и они подтвердили мою теорию. Я изрядно удивилась. Таким образом, мне удалось связать место, где было найдено тело, с машиной, в которой его привезли", - объясняет Патриция.

Образцы, которые Патриции удалось обнаружить, позволили вынести преступникам обвинительный приговор. Хотя ей и не удалось найти собственно кукурузную пыльцу, интуиция полицейских, сообразивших, что здесь нужен ботаник, вдохновила ее.

Это был ее первый опыт, Патриция вернулась к своей повседневной работе, но полиция Хартфордшира хорошо ее запомнила, и вскоре предложила ей новое расследование.

"Сначала одно расследование, потом другое, третье, потом полиция из других графств подключилась, - рассказывает она. - Я работала методом проб и ошибок. В какой-то момент я поняла, что, если хорошо знать ботанику, то можно добиться успеха, но кабинетной работы недостаточно - нужно очень много времени проводить в полевых условиях".

Леди Сопля

Патриция стала одной из первых, кто применил знания о растениях для расследования преступлений. У нее не было наставников, не было учебников и опыта, надо было адаптироваться и быстро принимать решения.

Разработанная ею система столь нова и необычна, что во многих странах ее еще не применяют в полицейской работе. Один из методов Патриции - извлечение образцов из слизистой оболочки носа - подарил ей прозвище в среде коллег.

"Леди Сопля, да… Из-за технологии, которую я разработала, - говорит Патриция. - Если бы вы могли заглянуть в собственную голову, чуть выше носа, там есть крупная кость, которая выглядит как коралловый риф. Эта кость покрыта тонкими мембранами, мелкими волосиками, которые постоянно колышутся и не дают посторонним частицам проникать в ваши легкие. В сильно возбужденном состоянии вы дышите очень глубоко и какие-то частицы можно потом смыть с мембран. Таким образом мне не раз удавалось воссоздать события для полиции".

Улики в волосах

Говоря с Патрицией, вы быстро понимаете, что не вдыхать споры и пыльцу в повседневной жизни едва ли возможно. При этом они задерживаются не только в носу.

Еще одна технология, которую она разработала, - специальный шампунь для волос. Этот метод оказался ключевым в расследовании убийства школьницы, чье тело обнаружили в лесу через девять месяцев после смерти. В этом случае у полиции не было подозреваемых. Требовалось выяснить, где девочка побывала до того, как ее тело перенесли в лес. Патрицию пригласили на помощь.

"Ее привезли в морг. Там я очистила ей носовые пазухи и вымыла волосы. И ее волосы рассказали мне очень интересную историю. Она была найдена, завернутой в огромное количество мусорных пакетов. И поскольку пакеты были и на голове, на волосы не попали никакие частицы из леса, где было найдено тело. На ее волосах были частицы того места, где она была до убийства.

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Она отправилась домой к погибшей девушке и в места, где она бывала, но не нашла там нужных растений. К тому же в волосах обнаружился пепел от костра.

В итоге Патриция смогла представить себе место, где было совершено преступление.

"Я описала старую изгородь из бирючины, через которую прорастает бузина, растущие рядом растения - или большую сливу, или терносливу. Мне показалось странным обилие пыльцы зерновых растений. И, возможно, этот человек выращивал ревень или клубнику? В любом случае вскоре у полиции появился подозреваемый, и меня попросили посетить его дом. В саду у дорожки росла большая тернослива, в глубине сада - огромные заросли бирючины. Это было именно то место, следы которого я обнаружила в волосах убитой", - говорит она.

Оправдать невиновного и доказать вину

Работа над расследованием кровавых преступлений не может не затрагивать чувства, признается Патриция Уилтшир. Она сама прошла через тяжелейшую утрату, потеряла дочь, которая умерла в полтора года от редкого аутоиммунного заболевания.

Больше всего Патриция сочувствует и сопереживает матерям, теряющим детей. Эти чувства, желание оправдать невиновного и доказать вину преступника, давали ей силы участвовать в расследованиях.

Сейчас Патриция Уилтшир официально на пенсии, но к ней по-прежнему обращаются за консультацией из полиции. Зачастую она консультирует вместе со своим мужем профессором Дэвидом Элхоксвоксом, который является специалистом в области микологии (науки о грибах).