Image caption В некоторых частях Кашмира солдат забрасывали камнями

Тысячи жителей индийской части Кашмира вынуждены оставаться в своих домах без связи с внешним миром. Жизнь в регулируется жесткими условиями комендантского часа.

Штат Джамму и Кашмир раньше имел особый статус, предоставлявший ему широкую автономию. Теперь решением индийского парламента этот статус отменен.

Раши Али - владелец аптеки в Сринагаре, говорит, что сейчас область похожа на большую тюремную зону.

"Как только ограничения на перемещения снимут, люди выйдут на улицы", - говорит он.

В штат дополнительно переброшены десятки тысяч солдат, которые патрулируют улицы и дороги одного из самых милитаризованных регионов в мире.

Рынки не работают, школы закрыты, собираться групой более четырех человек строжайше запрещено. Лидеры местных общин находятся под арестом.

Все эти меры приняты из-за опасений, что отмена автономии вызовет массовые протесты среди населения, которое и так недовольно индийским правлением.

"Кашмир наш"

Первые комментарии из региона звучат тревожно: жители чувствуют, что их предали, и не хотят верить в произошедшее.

"Решение отнять у нас автономию может привести к опасным последствиям", - говорит Асим Аббас. По его словам, ситуация напоминает ему оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан.

Многие кашмирцы опасаются, что правящая в стране националистическая Индийская народная партия (Бхаратия джаната пати, БДП) стремится изменить демографическую карту региона, где преобладают мусульмане, разрешив немусульманам покупать здесь землю.

Пользуясь особым статусом, ранее Кашмир сам мог устанавливать важные правила, например, касающиеся статуса резидента или права собственности на недвижимость. Из-за этого жители других регионов Индии не могли покупать недвижимость в Кашмире или переселиться сюда.

У Кашмира даже были собственная конституция и флаг, а также возможность принимать законы. При этом иностранные дела, оборона и связь оставались прерогативой центрального правительства.

Теперь все изменилось: БДП выполнила свое предвыборное обещание отменить особый статус Кашмира, заявив, что полная интеграция с Индией будет способствовать развитию региона. В партии считают, что ни мусульманское большинство в регионе, ни территориальные притязания Пакистана не служат основанием наделять Джамму и Кашмир особыми привилегиями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Решение с восторгом встречено членами индуистских националистических организаций

В Кашмире в течение долгого времени не обращали внимания на эти заявления. Но на прошлой неделе напряжение стало нарастать, после того как в регион были стянуты дополнительные военные силы из других частей Индии.

Туристам было рекомендовано воздержаться от посещения Кашмира, а индуистам, совершавшим ежегодное религиозное паломничество, - вернуться домой. Местные СМИ сообщили об угрозе террористических актов, направленных против паломников, при этом никто не предполагал, что статья 370 индийской конституции об особом статусе Джамму и Кашмира может быть отменена.

Помимо этого, правительством подготовлен законопроект, разделяющий штат на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. Законопроект прошел слушания в обеих палатах парламента.

Постепенно неверие мусульманского большинства сменяется яростью. Из нескольких областей сообщают об акциях протеста, участники которых бросались камнями и скандировали "Убирайтесь в Индию, Кашмир наш!" Официальной информации об инцидентах на данный момент не поступало.

"Мы как будто вернулись в каменный век. Мы не знаем, что происходит в соседних районах, не говоря уже об остальном мире", - говорит Асим Аббас.

Его земляк Икбал называет происходящее издевательством над законом: "Правительство интересует кашмирская земля, ему нет дела до кашмирских жителей. Их не волнует, что мы голодаем и умираем".

На регион претендуют Индия и Пакистан, но каждый из них контролируют лишь его часть. В индийской части Кашмира много лет не стихают сепаратистские волнения, которые унесли тысячи жизней за последние тридцать лет.

Недавний шаг грозит обернуться дальнейшими раздорами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туристам и паломникам рекомендовано покинуть долину

Еще один человек, попросивший не называть его имени, из города Барамула, говорит, что услышав новость, он почувствовал, что Кашмир потерял свою свободу, что Индия поработила его.

"Эти чувства разделяет здесь абсолютное большинство. Все решения приняли за нас в Дели" - добавляет он.

Вместе с ростом беспокойства на прошлой неделе жители принялись запасаться продуктами на месяцы вперед. Но изоляция региона заставляет людей беспокоиться о том, как надолго им хватит этих запасов.

Дороги по-прежнему перекрыты рядами колючей проволоки, дежурство на блокпостах несут полицейские совместно с солдатами, движение ограничено.

"Мы не сможем снять ограничения, восстановить связь и доступ к интернету в ближайшие несколько дней", - сказал в беседе Би-би-си высокопоставленный офицер полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кашмир остается одной из самых милитаризованных зон в мире

Тем временем туристы и сезонные рабочие пытаются покинуть регион.

Не имея доступа к интернету. чтобы забронировать билеты, они как-то добираются до аэропорта и автобусных станций, но лишь для того, чтобы обнаружить, что никого из персонала транспортных компаний нет на месте. Или имеется всего несколько автобусов на сотни желающих уехать.

"Похоже, я здесь застрял", - говорит рабочий-мигрант из Бихара, который задержался на несколько дней, чтобы получить зарплату. - Я пытался уехать два дня, и теперь я здесь, без еды и без связи".

Никто не знает, когда и как это все закончится. Но пока остальная Индия празднует интеграцию Джаму и Кашмира, сами кашмирцы задаются вопросом: "Если это праздник, почему нас отрезали от остального мира и лишили элементарных свобод?"