"Поддержать горожан". Фейс, "Кровосток" и IC3PEAK об участии в митинге

Image caption Свое участие в митинге на проспекте Сахарова рэпер Фейс объяснил тем, что он "за свободу выбора"

Организаторы согласованного митинга за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, который должен пройти 10 августа на проспекте Сахарова, сообщили о запрете мэрии на выступления рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK. Би-би-си узнала, что думают об этом музыканты.

О требованиях мэрии рассказали издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и муниципальный депутат Илья Азар. Они входят в число организаторов митинга, который ранее был согласован властями Москвы.

Как сообщил Азар, в среду в мэрии произошла встреча с замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником, на которой обсуждались технические детали акции.

"В ходе обсуждения Олейник заявил, что мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге", - написал Азар в "Фейсбуке". По его словам, Олейник мотивировал отказ двумя документами московского правительства.

"Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден, - заявил Азар. - Свое согласие выступить уже дали Фейс, IC3PEAK и "Кровосток". И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа".

Вот что сами музыканты и их представители говорят о ситуации.

"Кровосток"

Правообладатель иллюстрации Alexander Sofeev Image caption Группа "Кровосток" не понимает, почему мэрия Москвы хочет скорректировать программу митинга на проспекте Сахарова

Лидер "Кровостока" Антон "Шило" Черняк рассказал Би-би-си, что группа получила приглашение выступить на митинге от Верзилова.

Исполнители согласились выступать бесплатно. "Не хочется оставаться в стороне и есть желание поддержать свободных горожан" - так ответил Черняк на вопрос о мотивах выступления перед протестующими.

"Митинг согласован, и почему мэрия пытается скорректировать его формат, нам также неясно. Как я понимаю, мы с организаторами не берем этот запрет в расчет, так как он какой-то не совсем легитимный", - говорится в заявлении группы, которое опубликовало издание "Медуза".

"Мы по-прежнему собираемся выступить, если сцена и аппаратура будет на месте", - сказал лидер "Кровостока" Би-би-си.

Черняк отметил, что не получал от представителей мэрии каких-либо предостережений от участия в митинге.

Фейс

Image caption Фейса выступать на митинге позвал Петр Верзилов

По словам креативного директора Ивана Дремина (Фейса) Богдана Дремина (это его старший брат), рэпер получил приглашение на митинг 5 августа также от Верзилова. Подразумевалось, что выступление будет некоммерческим.

Об отзыве согласия на выступления команда Фейса узнала днем 7 августа. "Если митинг останется согласованным, то Иван выступит на нем", - сказал Дремин Би-би-си. Он уточнил, что при отзыве согласования выступление не состоится.

Сам Фейс сообщил Би-би-си, что участвует в митинге против снятия оппозиционных кандидатов с выборов в Мосгордуму, потому что он "за свободу выбора".

По словам менеджера Фейса, представители мэрии или другие чиновники не пытались отговорить его от участия в митинге. Его не приглашали на другие музыкальные фестивали, которые проходят в Парке Горького в дни протестов - "Шашлык.Лайв" и Meat & Beat.

IC3PEAK

Правообладатель иллюстрации imago/Votos-Roland Owsnitzki Image caption Группу IC3PEAK на фестивали, которые проводят городские власти, не зовут

Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал Би-би-си, что коллектив должен был высутпить на митинге бесплатно. Решение об участие принимали лично артисты, переговоры велись на прямую с ними, сказал Митрофанов.

По его словам, на "конкурирующие" мероприятия группу не приглашали.

"Мэрия работает со своими чуваками. Есть круг артистов, которые могу собрать много людей. И не вызвать волны протестов. Если позовешь Хаски или IC3PEAK, то это спровоцирует митинг на самом фестивале. Зовут либо нейтральных, либо продажных - русский рок тут идеально подходит", - считает Митрофанов.

У группы уже есть опыт выступление на митингах - она выходила на сцену на проспекте Сахарова на митинге против изоляции рунета, который в марте провела Либертарианская партия России.

IC3PEAK - одни из музыкантов, чьи выступления срывались властями во время волны отмены концертов осенью 2018 года.

Исполнители на вопрос Би-би-си не ответили.

Митинг на площади Сахарова - первая за последние недели согласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предыдущие состоялись 3 августа на Бульварном кольце и 27 июля на Тверской улице и сопровождались жесткими задержаниями.

Многие из самих кандидатов, требующих допуска на выборы, в том числе Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Илья Яшина, находятся под административным арестом за призывы выходить на улицу. Арест также отбывает оппозиционный политик Алексей Навальный.

Незадолго до акции 3 августа мэрия объявила о проведении музыкального фестиваля "Шашлык.Live". Он прошел в парке Горького и, по утверждению чиновников, собрал более 300 тысяч участников. 7 августа выяснилось, что и митинг на Сахарова будет сопровождаться крупным концертом. Мэрия объявила, что 10 августа все в том же парке Горького пройдет "музыкально-гастрономический" фестиваль Meat&Beat, на котором должны выступить Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Клава Кока, Бьянка и другие знаменитости.