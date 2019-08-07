Сайт 8chan, популярный у экстремистов, отправили в нокдаун. Куда уходят пользователи?

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Сайт 8chan - англоязычная "доска объявлений", где шесть лет свободно обменивались информацией в том числе ксенофобно настроенные пользователи, стал недоступен после двух массовых убийств в США. Причем его отключили не власти США, а обслуживающие интернет-фирмы. Куда теперь уйдут юзеры?

На сайте 8chan разместил свой манифест Патрик Крусиус, сдавшийся полиции после убийства 22 человек 3 августа в техасском городе Эль-Пасо. Крусиус объявил себя борцом с "вторжением в Техас латиноамериканцев".

В марте то же самое сделал расист Брентон Таррант, убивший 51 человека в мечетях в новозеландском Крайстчерче, а в апреле - Джон Ирнест, открывший стрельбу в синагоге в калифорнийском городе Поуэй.

Через сутки с небольшим после бойни в Эль-Пасо, когда в Европе было утро понедельника, 8chan стал недоступен, и вечером среды зайти на него все еще было невозможно (В России сайт еще раньше был заблокирован Роскомнадзором).

Что именно произошло

Вначале сайту отказала в поддержке компания Cloudflare, обеспечивающая кибербезопасность своих клиентов. Cloudflare заявила, что не будет больше работать с сайтом, который стал "сточной ямой ненависти".

8chan тут же "упал", подвергшись DDoS-атаке.

Владелец сайта, Джим Уоткинс, обратился к другой американской фирме кибербезопасности, BitMitigate, и та согласилась взять обслуживание на себя. Эта фирма два года назад помогла, например, сайту неонацистов Daily Stormer.

Но сразу после этого со связи пропали уже оба: и 8chan, и BitMitigate.

Правообладатель иллюстрации 8chan Image caption Владелец 8chan Джим Уоткинс заявил в видеообращении, что не нарушает никаких законов

Дело в том, что BitMitigate отключила от каналов связи компания инфраструктуры Voxility. Точнее, она отключила и BitMitigate, и ее владельца, фирму-провайдера Epik.

"Разжигание ненависти полностью противоречит нашим принципам работы", - объяснила BBC пресс-секретарь Voxility.

Создатель сайта призывает его закрыть

Комитет внутренней безопасности Палаты представителей США 6 августа пригласил Джима Уоткинса на беседу.

"Американцы имеют право знать, что вы, как владелец и оператор, делаете в связи с распространением экстремистского контента на 8chan, если делаете вообще что-либо", - говорится в официальном письме конгрессменов.

Уоткинс ответил в электронном письме, которое он вывесил в "Твиттере", что как раз сейчас летит в США, чтобы готовить сына к школе, но заглянуть в Вашингтон не сможет. "Но мне всегда можно позвонить по телефону. Уверяю вас, я не экстремист", - написал Уоткинс.

Уоткинс вывесил на YouTube видеообращение, в котором заверил, что не нарушает никакие законы и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фредрик Бреннан создал 8chan, чтобы бороться с цензурой. Но он совершенно не рад тому, чем это обернулось

Создатель 8chan Фредрик Бреннан (он продал его Уоткинсу) после бойни в Эль-Пасо сказал газете New York Times, что очень расстроен тем, во что превратилось его детище, и что сайт надо закрыть.

"Он не несет миру ничего хорошего. Там один негатив по отношению ко всем, кроме самих его пользователей. Да даже и по отношению к ним тоже. Просто они этого не понимают", - сказал Бреннан.

Что такое 8chan

Cайт 8chan, также известный как "Infinity chan" ("Бесконечный канал"; первый символ в названии - это на самом деле не восьмерка, а знак бесконечности) - это "доска объявлений", на которой любой пользователь может свободно и анонимно размещать картинки и тексты.

Сайт был создан Бреннаном в 2013 году как убежище для радикальных сторонников принципа свободы слова.

На сайте обсуждаются сотни разных тем, но больше всего внимания обращает на себя панель "/pol/", посвященная "политически некорректным" темам.

"Панель представляет собой непрекращающийся поток злобных расистских, антисемитских и конспирологических высказываний. Тот факт, что юзеры сами выбирают темы и модерируют содержание, превратил эту панель в ключевую площадку организации экстремистских кампаний", - говорят эксперты Би-би-си по социальным сетям.

Google не выдает ссылку на сам сайт, но в рейтинге компании Alexa он сейчас занимает 4526 место в мире по посещаемости. В сутки на него заходят - точнее, заходили до отключения, - десятки тысяч пользователей, оставляющие десятки тысяч сообщений.

И куда они теперь?

Джим Уоткинс сказал, что он надеется возобновить работу "Бесконечного канала", но пока этот перебой "заставит множество людей искать другие места, где можно поговорить".

Как сообщают эксперты Би-би-си, один из администраторов 8chan сказал, что работает над расширением доступа к сайту в Даркнете, но этот способ требует программного обеспечения и определенных навыков у пользователя.

Некоторые пользователи перебрались на "доску объявлений" Voat.

Поклонники 8chan говорят, что попытки "выключить" этот ресурс приведут к дальнейшей децентрализации этого сегмента интернета.

Шаги в этом направлении уже предпринимает социальная сеть с неоднозначной репутацией - Gab. Эта сеть называет себя площадкой, где хранят свободу слова. Она довольно популярна среди неонацистов и праворадикалов, забаненных соцсетями Facebook и Twitter.

К тому же компания сделал открытым код своей платформы, так что каждый может создать собственную версию Gab.

Кроме того, есть проекты децентрализованного хостинга - например, ZeroNet (тамже появилась неофициальная копия 8chan).

Данные в этих проектах хранятся не на одном сервере, а распределяются между компьютерами тысяч пользователей - примерно так, как хранятся и скачиваются фильмы на торрентах. Поэтому теоретически сообщения в такой сети не могут быть удалены ни администраторами, ни правоохранительными органами.