"Неплохо для бабы?" Как бразильянка разбиралась с русским рэпом

Image caption Тассия прилетела в Санкт-Петербург, чтобы обменяться опытом с Антоном

"Ты говоришь, что в России мало женщин-рэперов. Почему?" - спрашивает бразильская рэп-исполнительница Тассия Рейс у троих собеседников в питерском баре.

"Мы им не разрешаем", - шутит в ответ организатор рэп-баттлов Versus Александр "Ресторатор" Тимарцев. Тассия тоже смеется, притворяясь, что хочет отправить его в нокаут.

Но в ходе разговора чувство юмора начинает покидать Тассию. "Не могу поверить, что здесь, в России, нет ни одной хорошей девушки-рэпера", - удивляется она.

Какие темы волнуют рэперов из разных стран и что они могут рассказать о своем опыте индустрии друг другу? Мы решили ради эксперимента познакомить исполнителей из Бразилии и России.

Встреча произошла весной в Санкт-Петербурге - важном центре российской рэп-культуры - и события приняли довольно неожиданный поворот.

Кто такие Тассия и Антон

Image caption Песни Тассии - "о таких вещах, как уверенность в себе, проблема расизма у нас в Бразилии, желание перемен"

29-летнюю чернокожую певицу и рэп-исполнительницу Тассию Рейс из Сан-Паулу местные критики называют одним из самых значимых женских голосов в независимой бразильской музыке. У Тассии три альбома, выпущенных без участия лейблов, и около 120 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

"Мой рэп - о таких вещах, как уверенность в себе, проблема расизма у нас в Бразилии, желание перемен", - перечисляет она.

Несмотря на 20 часов перелета, Тассия счастливо улыбается, толкая тележку с увесистым багажом, и притягивает взгляды в своем ярко-синем пальто, самом теплом из ее гардероба. До этого она не пересекала Атлантику, а остатки мартовского снега, которые Тассия увидела в иллюминаторе - это, по ее словам, первый снег в ее жизни.

В машине по дороге из Пулкова Тассия говорит о своем восторге от предстоящих приключений в России и выражает уверенность в том, что "музыка, и особенно рэп-музыка, - это универсальный язык, способ общения, способ понять друг друга".

Тассия приехала, чтобы познакомиться с живущим в Санкт-Петербурге рэпером Антоном "Bumble Beezy" Ватлиным, увидеть российский рэп в действии на фестивале "Маятник Фуко", а еще, - если получится, - устроить с Антоном неформальное выступление на афтерпати после фестиваля.

Image caption Антон не зависит от своего имиджа, языка, места, где он живет, и людей вокруг

Монументально татуированному Антону 24 года. На его счету под 190 тысяч подписчиков в "Инстаграме", по крайней мере 10 альбомов и, если верить одной из его песен, "никакого коллаба с фальшивками". Bumble Beezy имеет репутацию одного из самых быстрых и техничных рэперов на российской сцене, а в его текстах слышно строки про напряженный график работы и отдыха, стремление к успеху и секс с поклонницами.

Но самому Антону не нравятся ярлыки: "По сути, [моя музыка] может играть в любой ситуации в жизни: на свадьбе, на похоронах, на дне рождения, в машине", - настаивает он.

Антон родился в Казахстане, долгое время жил в Перми, а последние несколько лет обосновался в Санкт-Петербурге. Хотя, по его словам, большую часть времени он проводит в турах и не называет ни одно из этих мест своим домом.

"Я заменяю 20 твоих любимых рэперов. Потому что я не завишу от своего имиджа, языка, места, где я живу, и людей вокруг меня", - так описывает себя и свою музыку Bumble Beezy, ёжась от пронизывающего ветра с Финского залива.

"Требовать ответов у государства"

Image caption В первый день знакомства Тассия и Антон шутят и находят много общего

Тассия и Антон знакомятся на Васильевском острове, в арт-пространстве "Севкабель-порт" на бывшей территории одноименного завода, где теперь проходят культурные мероприятия. Но этим будним утром тут безлюдно, за исключением прогуливающих школу скейтбордистов.

Наши герои смотрят видео на телефонах, живо обсуждают Ники Минаж и Кендрика Ламара, а также тот факт, что у них очень похожие "рэперские" белые кроссовки.

Тассия рассказывает, что в голове у нее постоянно рождаются мелодии, на которые потом ложатся слова. Антон делится, что с мелодиями ему сложнее, но легко выходит писать "флоу" - поток речитатива. А "первым рэпером в его жизни" была его прабабушка, поэтесса-любительница.

- Прабабушка, когда у нас был какой-то праздник, готовила стих про каждого, кто сидел за столом.

- Как фристайл?

- Типа того.

Как пример своего рэпа Тассия играет с телефона песню "Afrontamento", написанную ею под впечатлением от убийства чернокожей женщины во время одной облавы на наркоторговцев в Рио в 2014 году.

"Полицейские в нее выстрелили и кинули ее в кузов грузовика. Женщина выпала из кузова, тело зацепилось за грузовик, который протащил его вдоль дороги. Меня это шокировало. Я тоже чернокожая женщина, и моя жизнь для них точно так же ничего не стоит", - говорит Тассия.

По ее мнению, музыкантам важно через свое творчество требовать ответов у государства: "Есть вещи, на которые я лично не могу повлиять. Как здравоохранение, образование, официальный взгляд на проблему расизма".

"Да, мои песни обо мне, о моих проблемах, но я не могу говорить только об этом и не говорить о том, что происходит в мире вокруг. (…) Но все это не мешает мне писать позитивную музыку тоже", - добавляет она.

"У нас в стране политический подтекст, социальный, вот эти все проблемы, они проникли в рэп", - рассказывает Антон, но добавляет, что ему самому это не близко.

"Я не транслирую своим слушателям эту информацию, я сконцентрирован на том, чтобы научить их попытаться что-то сделать, а не прийти толпой и пытаться выбить это у правительства", - объясняет он свою позицию.

Несмотря на разный подход к музыке, Тассия и Антон, похоже, находят, общий язык. Но на следующий день атмосфера меняется.

"Не могут выйти с кухни"

Image caption Антон, Тассия, Ресторатор и Эльдар Джарахов больше часа обсуждали рэп в обеих странах

Антон знакомит Тассию со своими товарищами, двумя звездами российского рэп-мира, в идейно близком ему месте - питерском баре "1703". Здесь проводят рэп-баттлы "Versus" - это крупнейшая лига в стране, в которой состоит, в частности, Оксимирон.

С такой же белоснежной улыбкой, как и его комфортные дизайнерские трико, Ресторатор, глава "Versus", рассказывает, как жесткие словесные поединки помогли сделать рэп настолько популярным жанром в России.

"Все тексты пишутся заранее, они нацелены на полное уничтожение соперника. Мы говорим все, что на него нарыли, и человек иногда прощается с карьерой", - объясняет он.

"Но многие, наоборот, с ней здороваются", - добавляет Антон, в частности, про новичков, которые приходят в музыку именно через платформу баттлов.

Ресторатор называет рэп важным рычагом протеста и рупором свободы слова при повсеместной цензуре, "и сейчас важный период, чтобы отстоять это, иначе уже ни рэпа - ничего не будет". При этом он признает, что на деле для целей протеста данным рупором в России пользуются не так уж много представителей жанра. В основном русский рэп - "про телок, бабки и тачки".

"Идеальный баланс - шуток, крутых панчлайнов, рифм и каких-то социальных тем",- отмечает еще один участник дискуссии, широко востребованный блогер, рэпер и юморист Эльдар Джарахов, мало спавший после очередных блогерских съемок. Но Эльдар напоминает, что в России существует закон "о неуважении к власти" и поэтому те немногие, кто критикует ее через рэп, делают это в основном между строк, используя метафоры и сарказм.

"И у нас не так популярны, как во всем мире, тема расизма, тема феминизма, - добавляет Эльдар. - Во-первых, у нас не так много женщин-рэперов, которые говорили бы о [феминизме]… А мужчин это не касается".

Правообладатель иллюстрации Batalha da Aldeia Image caption Женский баттл в Сан-Паулу - раунд трансгендерной девушки Монны Брутал

Тассия, в свою очередь, рассказывает собеседникам о развивающихся в Бразилии с 2010-х годов женских баттлах и так называемых "сайферах". Их участницы чаще не нападают друг на друга, а по очереди комментируют общие проблемы - мачизм, сексизм, расизм, гомофобию. По количеству просмотров в интернете эти мероприятия уступают агрессивным "словесным дуэлям" в разы, но полное отсутствие похожих тем в России Тассию удивляет, как и полное отсутствие заметных женщин-исполнительниц на рэп-сцене, о котором говорит Эльдар.

"Я не могу назвать ни одной девочки, которая бы невероятно старалась бы. За которой бы команда стояла или еще кто-то", - замечает Эльдар, после того как собеседники Тассии приходят к выходу, что глубоко уважаемую ими всеми украинскую исполнительницу Алену Алену к российской сцене причислить все-таки нельзя.

"В смысле оно, может, выглядит хорошо, - продолжает Антон мысль Эльдара о российских рэперах-девушках, - но мужики ушли настолько дальше, что их неминуемо будут сравнивать… Критерии-то к ним мужские применяются, равенство и все такое". А Эльдар подчеркивает, что это честно. Оба они настаивают, что если исполнитель хороший, то им совершенно неважно, мужчина это или женщина.

Тассию очевидно смущают рассуждения собеседников. Ее личный опыт - это многочисленные отказы от бразильской рэп-индустрии, которую она называет мачистской. В результате она начала выпускать музыку через интернет, а позднее стала одной из организаторов коллектива независимых женщин-рэперов, певиц и битмейкеров, Rimas e Melodias.

- Может, дело все-таки в том, что у девушек меньше возможностей, чем у вас, парней? - говорит Тассия и перечисляет список традиционных ожиданий от женщин, включая поддержку мужчины и ведение хозяйства. - Не знаю, не могу поверить, что здесь нет хороших девушек-рэперов.

- Есть претендентки…, - начинает отвечать Антон.

- Но они не могут выйти с кухни, - решает пошутить Ресторатор. Смеются все, кроме Тассии.

- То есть у нас есть девочки, которые уже делают свои концерты, которые могут собирать миллионы просмотров на YouTube, но там не хватает где-то позиционирования, где-то стиля… Ну, за что зацепиться, не понимаешь, за что любить, - поясняет Эльдар, - кроме того, что это прикольный женский рэп.

Тассия просит поменять тему, а после этой встречи признается, что была удивлена видением собеседников, которое показалось ей старомодным для их возраста и положения. "Они правда считают, что у мужчин и женщин одинаковая исходная точка в жизни и в музыке. Жаль!" - подытоживает она.

Вечером того же дня Тассия видит в "Инстаграме" Антона его фотографию с Эльдаром и Ресторатором, с подписью "На страже женского рэпа и феминизма с братишками" (этот пост был впоследствии удален или спрятан), и находит эти слова обидными.

Подруги по рэпу

Image caption Лучшие подруги Лема Эмелевская и Маша Хима - в числе самых заметных исполнительниц рэпа на российской сцене

Чтобы услышать об опыте девушек, Тассия знакомится с Машей Химой и Лемой Эмелевской - двумя представительницами питерской рэп-сцены, которые на тот момент готовили к выпуску альбом "Я сейчас умру". Он вышел летом 2019-го, и российский рэп-ресурс The Flow написал про него: "Уверенные репрезенты, колкие строчки, остроумно и порой зло про мужчин".

Маша известна своим участием в баттлах и сочетанием рэпа с вокалом, у нее три своих альбома, 30 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и трехлетняя дочка Настя. У Лемы один альбом и 80 тысяч "Инстаграм"-подписчиков, которым она в 2018 году рассказала о своей борьбе с тревожным расстройством.

Хотя их фото в "Инстаграме" полны гламура и вызова, девушки открывают дверь Леминой квартиры в питерской многоэтажке в футболках и джинсах и с радостным "Привет!".

"Каково соотношение парней и девушек в рэпе в России?" - спрашивает Тассия, пробуя первый из блинов, которые они только что вместе испекли.

Лема отмечает, что мужчин гораздо больше, а те девушки, которые, как она говорит, хорошо читают, "их все равно гнобят, и поддержки очень мало" - это заметно по комментариям в соцсетях.

"Все равно ждут, что они [девушки] какое-то приложение к какому-то рэперу, который им все пишет и за них все делает", - добавляет Маша.

Тассии это знакомо: хотя в Бразилии известных женщин-рэперов все-таки не единицы, как в России, во главе жанра - "мужчины, которые как бы разрешают иногда женщинам тоже этим заниматься".

"Когда я выпустила первую песню, я не спрашивала ни у кого разрешения. Я так шучу, что мне никто дверь не открывал, я ее вышибла", - добавляет Тассия.

Лема и Маша рассказывают, что им в комментариях на выложенные в соцсетях видеоклипы раньше писали: "Неплохо для бабы". Эта фраза, по словам Лемы, стала мемом после того, как вместе с еще одной девушкой-рэпером, Алиной Mozee Montana, они написали трек с таким названием.

Девушки показывают Тассии видео выступления Маши и Алины с этой песней на баттле "Рвать на битах". Тассия впечатлена и запоминает, как это произносится.

"Неплохо для бабы" - по-русски и по-португальски

Image caption Тассия, Маша и Лема находят много общего

Близится фестиваль "Маятник Фуко" в СК "Юбилейном", на котором в числе 10 рэп-исполнителей выступает Антон. "В лайн-апе ни одной женщины!"- комментирует Тассия.

После фестиваля была идея, что Антон и Тассия отправятся в бар "1703" на неформальную афтерпати и по очереди почитают там свой рэп поверх общего бита. Но когда они начинают искать такой бит в студии, где Антон записывал свой последний альбом, становится понятно, что оба они потеряли интерес и никакого совместного выступления не получится.

За несколько часов на фестивале Тассия смотрит сеты Boulevard Depo, OFFMi, Mnogoznaal, Тимы Белорусских и Антона - и в гримерке рассказывает ему, что осталась впечатлена. Он вежливо благодарит ее и возвращается к товарищам.

Но импровизированная афтерпати все-таки происходит, потому что в бар "1703" приезжают Маша и Лема, с которыми Тассия успела обменяться музыкальными идеями по мессенджеру и имейлу. С согласия владельцев бара девушки втроем исполняют несколько треков. Тассия подключается со своим речитативом на португальском на "Неплохо для бабы", а Лема и Маша читают свои тексты на русском в песне Тассии "Ouca me".

На улице глубокая ночь, и уже скоро Тассии улетать обратно в Сан-Паулу. "Мы справились с миссией. Спасибо!" - радуется она, выходя из бара.

Image caption "Мы справились с миссией", - говорит Тассия

В аэропорту она вспоминает все, что произошло за последние несколько дней.

"Было интересно пообщаться с Антоном - он талантливый исполнитель, хотя взгляды на музыку и на жизнь у нас очень разные", - говорит Тассия.

Но знакомство с Машей и Лемой и тот факт, что выступление на двух языках оказалось возможным, несмотря на минимальную подготовку, дало ей сильный позитивный заряд.

"Девушки были очень гостеприимными и приветливыми, и на меня произвело впечатление то, как они поддерживают друг друга. Надеюсь, удастся поработать с ними в будущем", - добавляет Тассия.