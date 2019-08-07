Лишить родительских прав после митинга - разве так можно? Отвечают юристы

Image caption Дмитрий Проказов и его жена Ольга с сыном у Следственного комитета России

Прокуратура требует лишить родительских прав участников митинга в Москве, которые в ходе акции на некоторое время передали своего годовалого ребенка в руки другого человека. Пара утверждает, что они гуляли с родственником и попросили его подержать сына. Что говорят об этой ситуации юристы?

Во вторник утром стало известно, что московская прокуратура обратилась в суд, чтобы лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, участвовавших в оппозиционном митинге 27 июля вместе со своим годовалым ребенком. Перовский суд накануне зарегистрировал иск.

По мнению прокуратуры, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 125 УК РФ(оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Дело возбужденно по факту распространенного видеоролика, родители были допрошены в качестве свидетелей, уточнил адвокат Максим Пашков. Сами Проказовы накануне заявили журналистам, что ролик смонтирован и что они доверили ребенка не чужому человеку, как считают в прокуратуре, а родственнику - двоюродному брату Проказовой.

Человек, которому родители передали ребенка, был волонтером в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Это Сергей Фомин, ему заочно предъявлены обвинения по делу "о массовых беспорядках", он объявлен в розыск.

Что говорят юристы?

Адвокат Мари Давтян считает, что действия прокуратуры и Следственного комитета направлены на запугивание людей, которые участвуют в протестных акциях.

"Мой опыт говорит, что крайне сложно лишить родительских прав родителей - даже если они применяют физическое насилие к детям", - сказала она Би-би-си.

"Здесь же никакого вреда ребенку причинено не было - ни физического, ни психологического. Это выглядит как совершенно необоснованное требование, направленное не на истинную защиту интересов и прав ребенка, который, как я понимаю, в семье проживает спокойно, и его права там не нарушаются", - пояснила Давтян.

Для лишения родительских прав, согласно Семейному кодексу, есть шесть возможных оснований:

Уклонение от выполнения родительских обязанностей

Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома или иного аналогичного учреждения

Злоупотребление своими родительскими правами (создание условий, затрудняющих или делающих невозможным полноценное развитие ребенка, получение ребенком образования; приучение его к употреблению алкогольных напитков, наркотиков; использование ребенка при совершении преступления)

Жестокое обращение с детьми

Хронический алкоголизм или наркомания родителя

Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья ребенка либо против жизни и здоровья супруга

Против лишения пары родительских прав высказывались глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Адвокат Антон Жаров также не видит оснований для иска о лишении родительских прав.

"Натянуто на полном пределе, полный бред со всех сторон. Оставление в опасности - помните, недавно была история, когда мать привязала ребенка в лесу и ушла? Вот типичный вариант оставления в опасности", - сказал он.

"Или когда годовалого ребенка не кормите неделю, запираете в квартире и уходите на гулянки - вот это оставление в опасности. А когда вы дали подержать ребенка на десять минут родственнику, в чем проблема вообще? И даже если не родственнику. Мы нянь и двоюродных бабушек теперь всех уберем? Пусть ребенка держат только родители за руку?" - сказал Би-би-си Жаров.

Media playback is unsupported on your device Интервью с парой, которую хотят лишить родительских прав, из-за митинга

Адвокат считает политически мотивированным интерес правоохранительных органов к семье Проказовых.

"Я могу быть каким угодно оппозиционером, и ты можешь быть каким угодно оппозиционером, вопрос: как это связано с моим родительством? Даже при советской власти, если не брать 1937 год, с детьми идеологических противников ничего не делали", - говорит адвокат.

"Лишение родительских прав - это самая крайняя мера ответственности родителей в соответствии с семейным законодательством. Невозможно лишать родительских прав просто потому, что кому-то этого захотелось", - согласна с коллегой адвокат Давтян.

Основанием для лишения родительских прав может быть приговор за терроризм или экстремизм, сказал "Ведомостям" правозащитник Александр Верховский из центра "Сова", назвав эту норму "спорной". Это несомненное запугивание, поддержал он точку зрения Давтян.

В 2011 году отобрать ребенка власти грозились у лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Но тогда они действовали через органы опеки, а не прокуратуры. Чирикова с 2015 года живет в Эстонии.