"Гавриловская ночь" в Тбилиси: в Грузии появились свои "узники Болотной"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большую часть задержанных на протестах 20 июня в Тбилиси обвиняют в участии в массовых беспорядках

Около 20 человек арестованы во время протестов в Тбилиси, вспыхнувших после визита депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Большинство задержанных обвиняются в участии и организации массовых беспорядков, но следствие ведется и по гораздо более тяжелой статье - заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя.

В ночь на 21 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Местную оппозицию возмутило, что депутат-коммунист Сергей Гаврилов во время визита сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке

Оппозиционный депутат, председатель политического совета основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое Национальное Движение" Ника Мелия проводит брифинги для журналистов у себя дома в центре Тбилиси.

На руке у него электронный браслет, который он носит уже больше месяца.

"Я со 2 июля дома. Мне запрещается участвовать в акциях, выступать с речью в общественных местах - здесь не имеются в виду в СМИ. Но, к примеру, на свадьбе я тамадой быть не могу", - отшучивается оппозиционер.

Прокуратура обвинила Мелию в руководстве и участии в групповых насильственных действиях, потребовала лишить его неприкосновенности и получила на это согласие парламента. Судья оставил депутата на свободе под залог в 30 тысяч лари (около 10 тысяч долларов), установив при этом целый ряд ограничений.

"Изначально планировалось мое заключение - иначе не было смысла лишать меня иммунитета", - говорит оппозиционер, добавляя, что власти отступили из-за внимания СМИ и международных организаций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нику Мелию обвиняют в организации групповых насильственных дествий (фото архивное)

Мелия - один из первых и немногих обвиняемых, кого не отправили в предварительное заключение по делу так называемой "гавриловской ночи".

В ночь на 21 июня акции против визита депутата Гаврилова переросли в столкновения с полицией. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как часть митингующих попыталась прорвать оцепление и ворваться во двор парламента.

В ту ночь в больницы обратились более 200 человек. Среди пострадавших было 80 полицейских и более 30 журналистов.

Следствие идет - обвиняемых нет

Большинство требований протестующих были выполнены: спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, а задержанных за административные нарушения в ту ночь вскоре освободили.

Кроме того, правящая партия пообещала проведение парламентских выборов в 2020 году полностью по пропорциональной системе, чего также требовали протестующие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие с требованием отставки министра выходили на улица в глазных повязках, отдавая дань 18-летней Мако Гомури, потерявшей глаз после ранения на демонстрации

Но вскоре в МВД заявили о начале расследования по статье об организации, руководстве или участии в групповых насильственных действиях (статья 225 УК Грузии).

Позднее по этой статье были задержаны 19 участников акции. Большинство по решению суда отправили в предварительное заключение.

А в начале июля было открыто дело по статье о заговоре или мятеже в целях насильственного изменения конституционного строя. Следствие пришло к выводу, что в ночь на 21 июня отдельные лица планировали свержение государственной власти. Но обвинений по этой статье до сих пор никому не предъявлено.

"Охота на ведьм"

"После "гавриловской ночи" охота на ведьм со стороны властей, в то время как [министр внутренних дел] Георгий Гахария остается на должности и не привлечен к ответственности - это повторное выбивание нам глаз", - заявил на брифинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

В ночь на 21 июня 18-летняя Мако Гомури в результате ранения потеряла глаз. Она стала символом протеста с требованием отставки министра.

"Европейская Грузия" сделала заявление об "охоте на ведьм" после задержания экс-министра обороны и лидера движения "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили. По версии следствия, он призывал и сам пытался ворваться в парламент, а также участвовал в групповых насильственных действиях.

Media playback is unsupported on your device Хронология протеста в Тбилиси. Видео

Окруашвили вины не признает, а в оппозиции считают, что его арест связан с его публичными заявлениями, которые не устраивали власти, в том числе и в связи с телеканалом "Рустави-2".

Телеканал после долгого судебного спора перешел в собственность бизнесмена Кибара Халваши, за которым, по мнению оппозиции, стоят власти и их намерение изменить редакционную политику канала. Окруашвили незадолго до задержания говорил, что телеканал на самом деле принадлежит ему, а не Халваши, и у него есть документ, подтверждающий это.

В правящей партии отрицают политическую подоплеку задержания Окруашвили и какую-либо связь с вопросом о "Рустави-2".

"На кадрах, которые мы увидели, четко видна его роль в организации массового насилия у здания парламента Грузии. Виновен он или нет, это решать не нам, а системе правосудия", - сказала грузинскому Первому каналу первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

МВД распространило видеокадры, на которых Окруашвили говорит телеканалу "Рустави-2", что они намерены вернуть народу власть, которая должна быть у парламента, но находится у Иванишвили. Он также виден на кадрах в давке у парламента во время противостояния протестующих с полицией.

В организации Transparency International-Грузия заявили, что не видят на распространенных кадрах четких признаков совершения преступления, и призвали МВД показать более весомые доводы, чтобы избежать подозрений в том, что дело служит политическим целям.

Спаситель бегемота Беги за решеткой

Среди задержанных по делу о массовых беспорядка оказался и 44-летний зоолог, директор программы консервации в неправительственной организации NACRES Бежан Лорткипанидзе.

Лорткипанидзе известен как один из спасителей бегемота Беги, ставшего мировой знаменитостью после наводнения в Тбилиси в 2015 году.

В МВД заявляют, что Лорткипанидзе отличался особой агрессией в отношении полицейских, наносил им физические и словесные оскорбления и пытался прорвать полицейский кордон. В случае доказательства вины зоологу грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 20 июня протесты перерослы в жесткие столкновения с полицией

Но, по словам защиты, в деле пострадавших от действий Лорткипанидзе полицейских нет, тогда как в него самого в ту ночь попала резиновая пуля.

"У возмущенных граждан, над которыми совершала насильственные действия полиция, естественным образом возникал настрой противостоять тому вандализму, который устроили полицейские, - говорит адвокат Бека Басилая. - Это может нам не нравиться, но это естественно. Фактически люди там защищали себя и других граждан от государства".

По словам адвоката, ситуация может быть рассматриваться разве что по административной статье, а решение о предварительном заключении Лорткипанидзе и еще трех подозреваемых, задержанных в тот же день, было принято "в лучших советских традициях" - шаблонно и без обсуждения индивидуальных факторов.

Арест зоолога вызвал бурную реакцию в социальных сетях и среди его коллег. В "Фейсбуке" многие грузинские пользователи установили на фотографиях профиля надпись "Free Bejan Lortkipanidze". А организация NACRES заявила, что не может продолжать работу в обычном режиме и направит все свои усилия на то, чтобы добиться его освобождения.

Более двух тысяч человек подписали петицию с требованием изменить меру пресечения и освободить Лорткипанидзе из заключения.

Но апелляционный суд оставил зоолога в заключении.

Наказания полицейских

В правящей партии "Грузинская мечта" протест в связи с появлением Гаврилова в кресле спикера парламента называли справедливым, но обвиняли оппозицию в провокациях и беспорядках.

Действия полиции в ночь на 21 июня вызвали критику со стороны правозащитников. А прокуратура начала расследование о превышении служебных полномочий, предъявив обвинения двум полицейским.

В МВД ранее заявили, что 10 сотрудников и директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранены.

Действия же министра внутренних дел, чьей отставки требуют на продолжающихся у парламента акциях, правящая партия и ее председатель Бидзина Иванишвили оправдывают.

"Отставка [министра] Гахария сегодня - то есть чего хочет "Национальное Движение" - означает, что завтра пойдут на парламент и полиция их там не должна встретить. Они войдут в парламент. То, что действия полиции были легитимными, признал весь мир", - прокомметировал Иванишвили журналистам требования отставке главы МВД.

Демострация силы

Политолог Гиа Нодиа задержания по делу 20-21 июня считает демонстрацией силы со стороны властей.

"Власти решили, что на фоне протестов 20-21 июня и в последующие дни, они уступили слишком много. Было впечатление, что почти все условия протестующих власть принимает. Потом они решили, что это неправильно, может создаться впечатление, что "Грузинская мечта" ослабла и уходит, и нужно показать силу. Я думаю, в этом их стратегический замысел в данном случае", - говорит политолог.

То, что кто-то готовил переворот, Гиа Нодиа называет абсурдом: в конце концов, российского депутата, чье появление спровоцировало протесты, в Грузию пригласила сама правящая партия, и это не могло быть частью заговора оппозиции.

"Реальная цель этих арестов - это успокоить собственный костяк, команду и стойких сторонников, показать им, что они сильны", - говорит политолог.