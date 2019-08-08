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Эксперты ООН представили новый доклад, в котором рассказали о том, что необходимо делать для борьбы с изменением климата. Один из главных пунктов доклада - сокращение потребления мясной продукции.

Доклад подготовили 107 ученых из межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.

Авторы доклада считают, что сейчас земля используется нерационально: слишком много площадей заняты под скотоводство, тогда как можно было бы накормить гораздо больше людей при использовании тех же площадей для земледелия.

"Изменение системы ведения сельского хозяйства - это ключевой фактор. В этом смысле переход нашей диеты в сторону меньшего количества мяса и большего количества овощей - одна из главных рекомендаций, потому что это не только освободит землю, которая нужна для выращивания растений, но также приведет к освобождению земель для защиты лесов", - говорит один из авторов доклада, Рейс Тирадо из Университета Эксетера.

Согласно приведенным в документе данным, человечество освоило в настоящий момент более 70% свободной от льда суши. Почти треть от потенциала земли используется сейчас на цели производства продовольствия, кормов, волокна и энергии, а также для заготовки древесины. Четверть от освоенной земли подвержена опустыниванию из-за нерационального использования ее ресурсов.

30% производимых на Земле продуктов идут на выброс, тогда как 820 млн людей на Земле страдают от недоедания.

По мнению ученых, остановить или хотя бы замедлить темпы изменения климата будет невозможно без выполнения следующих задач:

1. Сохранять естественные леса, особенно тропические

Излишки углекислого газа, которые попадают в атмосферу в результате деятельности человека, в том числе при промышленном производстве, могут успешно поглощаться растениями. Такая "добавка" способствует росту новых лесов. В первую очередь, это справедливо для лесов в северном полушарии.

Рост нового леса теоретически должен помочь сдержать темпы изменения климата. Все это справедливо до определенного момента.

Дело в том, что способность растений поглощать излишки углекислого газа зависит от ряда факторов, точнее, от баланса этих факторов. Например, "дополнительные порции" углекислого газа не будут способствовать росту леса, если температура на Земле немного повысится.

На самом деле уже сейчас из-за роста температур леса близ экватора потеряли способность к восстановлению. В некоторых регионах в почве не хватает фосфора - ключевого элемента, необходимого для роста растений, отмечает эксперт из Технического университета Мюнхена Кэтрин Флейшер.

"Это означает, что тропические леса уже исчерпали все ресурсы для своего роста и больше не способны поглощать излишки углекислого газа. Это означает, что Земля будет нагреваться значительно быстрее, чем раньше", - отмечает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже сейчас леса утратили способность поглощать дополнительные порции углекислого газа

2. Есть меньше мяса и больше овощей

На этот раз это не совет диетолога, а совет эколога. При этом ученые не призывают жителей планеты становиться вегетарианцами. Но они отмечают, что снизить количество потребляемого мяса необходимо, чтобы остановить или хотя бы замедлить темпы изменения климата. В первую очередь это касается жителей стран Запада, которые потребляют мяса гораздо больше, чем жители стран Азии и Африки.

Согласно результатам исследования, проведенного Оксфордским университетом, на производство продовольствия приходится около четверти выбросов парникового газа в мире. На мясо и другие продукты животного происхождения приходится более половины парниковых газов, которые попадают в атмосферу в процессе производства продуктов питания.

"Мы не призываем людей полностью отказаться от мяса. В некоторых регионах у людей нет какой-либо альтернативы мясу. Но очевидно, что жители западных стран едят слишком много мяса", - говорит профессор Пит Смит из Университета Абердина.

Самыми же вредными по части влияния на климат и вообще окружающую среду оказались говядина и баранина.

3. Сохранять и восстанавливать торфяники

Торфяники - важный резервуар для хранения углерода в биосфере. Механизм функционирования торфяников оказывает существенное влияние на глобальный климат.

Поглощение торфяниками углекислого газа из атмосферы ("обратный парниковый эффект") препятствует росту температур, тогда как выделение углекислого газа или снижение способности торфяников к поглощению углекислого газа способствует потеплению.

Наблюдающееся в последние годы зарастание торфяных болот лесами снижает способность торфяников к накоплению углерода, что способствует формированию более теплого и сухого климата.

4. Развивать агролесоводство

Агролесоводство - метод производства продуктов питания, который предполагает совмещение лесных посадок с пастбищами и полями, где выращиваются сельскохозяйственные культуры. По данным ученых, использование принципов агролесоводства помогает бороться с изменением климата.

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Эффективность объясняется тем, что деревья защищают посадки от ветра, задерживают влагу, предотвращают эрозию, а осенью листовой опад является естественным органическим удобрением. Лесопастбище также защищает животных от ветра, землю - от эрозии, удобряет и улучшает ее. Кроме того, у животных появляется возможность в жаркую погоду спрятаться в тени, чего они лишены при выпасе в полях.

5. Сохранять биоразнообразие

Изменение климата является одним из факторов утраты биоразнообразия. Аналогичным образом, потеря биоразнообразия способствует изменению климата, например, когда мы уничтожаем леса, мы уничтожаем основного поглотителя "антропогенного" парникового газа.

Потеря биологического разнообразия снижает производительность экосистем. Она дестабилизирует экосистемы и ослабляет их способность противостоять стихийным бедствиям, таким как наводнения, засухи и ураганы, а также стрессам антропогенного происхождения в виде загрязнения и изменения климата.

В свою очередь, изменение климата ставит многие виды растений и животных на грань исчезновения.

По мнению экспертов ООН, помочь остановить изменение климата могут как правительства стран и крупные корпорации, так и каждый отдельный человек - "даже самый безразличный и ленивый".

В январе этого ООН выпустила "Руководство по спасению мира для лентяев" - список рекомендаций для тех, кто хочет участвовать в борьбе с изменением климата.

Вот основные рекомендации экспертов ООН:

Уровень "не вставая с дивана"

подключите бытовую технику к удлинителю, и выключайте его полностью, когда техника не используется;

оплачивайте услуги онлайн или через мобильный телефон - так вы сэкономите бумагу и электроэнергию, которая тратится на печать чеков;

делитесь в социальных сетях полезными публикациями о том, как участвовать в борьбе с изменением климата;

покупайте продукцию тех компаний, которые используют экологически ответственные методы и не наносят вреда окружающей среде;

будьте активными - призывайте местные власти принимать участие в экологических кампаниях.

Уровень "не выходя из дома"

откажитесь по возможности от использования фена и электрических сушилок;

принимайте душ быстрее - не стоит стоять по полчаса под душем;

ешьте меньше мяса, в том числе птицы и рыбы;

не выбрасывайте еду - лучше положите ее в морозильник и съешьте позже;

сортируйте мусор для его дальнейшей переработки - собирайте отдельно пластик, стекло, бумагу, алюминий;

покупайте продукты в минималистичной упаковке;

если вы используете электрическую плиту - не заставляйте ее работать вхолостую, используйте и то тепло, которое она производит разогреваясь и остывая;

замените старые электрические приборы на новые, которые потребляют меньше электроэнергии;

в холодное время года утепляйте окна и двери, на пол постелите ковер - так вам потребуется меньше энергии для обогрева жилища;

если использование солнечных батарей может быть эффективным там, где вы живете, установите их;

используйте спички вместо зажигалок;

если вы пользуетесь посудомоечной машиной, то не стоит мыть тарелки перед тем, как вы загрузите их в машину.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption При покупке продуктов необходимо обращать внимание на упаковку и делать выбор в пользу минималистичной, советуют эксперты ООН

"Продвинутый уровень": когда все-таки вышел из дома

покупайте местные продукты, для доставки которых не требуется много бензина;

подходите к покупкам более осознанно - перед походом в магазин составляйте список продуктов, вычеркивайте из него то, что вам не очень нужно;

покупайте овощи и фрукты со скидкой - те, которые были забракованы продавцом из-за их неправильной формы или истекающего срока годности - так вы сэкономите свои деньги и не дадите этим продуктам стать мусором;

не надо ехать на автомобиле, если до места назначения можно добраться на общественном транспорте или велосипеде. Больше ходите пешком;

используйте многоразовые бутылки для воды, носите с собой свою термокружку для кофе;

в магазин приходите со своей сумкой, не используйте полиэтиленовые пакеты;

по возможности покупайте одежду и другие вещи в комиссионных магазинах;

в кафе не берите стопку салфеток - возьмите ровно столько, сколько вам нужно;

ремонтируйте свой автомобиль, исправно работающая машина производит меньше вредных выбросов;

раздавайте вещи, которые вам не нужны - в том числе мебель и бытовую технику;

не отказывайтесь от прививок.

Уровень "для работящих": что можно сделать на работе