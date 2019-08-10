Королева-инопланетянка и "большая фарма". Как распознать конспирологическую теорию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итак, ваша любимая конспирологическая теория?

Если вы будете верить во все конспирологические теории, которые вам доводилось слышать, мир станет удивительным и причудливым.

Королевская семья Британии станет меняющими обличие ящероподобными пришельцами из космоса. Вы узнаете, что актер Роберт Де Ниро был вовлечен в инсценировку покушения на убийство лауреата Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай. Для вас больше не будет секретом, что на израильскую разведку работают белоголовые сипы, а модные рваные джинсы на самом деле несут в себе секретный код. Вы будете в курсе того, что президент Нигерии на самом деле является самозванцем из Судана.

И как вы уже догадываетесь, СПИД и вирус Эбола были изобретены ЦРУ, Земля, разумеется, плоская, а человек никогда не был на Луне.

Конспирологические теории могут не иметь абсолютно ничего общего с реальностью, но приводить к вполне реальным и ощутимым последствиям.

Например, из-за движения противников вакцинации, верящих, что прививки приводят к аутизму, произошли вспышки кори в США, Мексике, Франции, на Мадагаскаре и в других странах, в том числе и в России.

Так как же разобраться, что правда, а что нет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конспирологические теории могут объяснить всё, чему еще не найдено объяснение

Три кита

Конспирологические теории столь живучи, потому что выполняют важную функцию - закрывают собой неприятное чувство неопределенности и необъяснимость происходящего в мире.

Но что в корне отличает конспирологические теории от обоснованной альтернативной точки зрения или возможного объяснения?

Обязательное наличие коварного плана, который вынашивает засекреченная небольшая группа влиятельных людей, говорит старший преподаватель психологии из лондонского Открытого университета Джован Байфорд.

У каждой конспирологической теории есть три обязательных элемента: заговорщик, коварный план и средства массовой манипуляции.

Заговорщик

"Это может быть реальное лицо или группа - например, масоны, иллюминаты, Бильдербергский клуб или тайное общество "Череп и кости", - рассказывает Байфорд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приверженцы конспирологических теорий находят во внешнем виде долларовой купюры множество масонских знаков. Хотя "Всевидящее око" было вполне распространенным символом иконографии с XVII века, и обоснование такого изображения содержится в Библии

Однако часто заговорщик описывается куда более туманно - "большая фарма", спецслужбы, глобальная элита и тому подобное.

По словам Байфорда, этот парадокс призван сбалансировать необходимость определить врага и необходимость принять то обстоятельство, что враг всегда будет в тени.

Коварный план

Коварный план всегда остается ключевым элементом конспирологической теории, ее рациональным обоснованием. Конечная цель коварного плана почти всегда одинакова - глобальное доминирование. Кроме того, такой план обречен на "выживание" даже в случае гибели или выхода из игры влиятельных участников заговора, говорит Байфорд.

"Если попытаться оценить степень секретности, которую предполагают конспирологические теории, то станет очевидно: чтобы держать все в секрете, нужен кто-то, контролирующий абсолютно все", - объясняет он.

Сторонники конспирологических теорий могут ссылаться как на довольно авторитетные источники - научные исследования, официальные данные и публикации крупных СМИ, так и на довольно сомнительные - различные оккультные объяснения, астрологические прогнозы и тому подобное.

"Вера в то, что все в мире контролируется, - важный двигатель для конспирологических теорий в кризисный момент, когда недостает объяснений", - говорит эксперт.

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Почему же мы верим в эти истории?

"Исследования показывают, что есть связь между уровнем стресса и восприимчивостью к конспирологическим теориям. Когда кто-то не чувствует, что он управляет собственной жизнью - в период потрясений или переживаний, конспирологические теории кажутся более убедительными", - говорит психолог из университета Винчестера Майк Вуд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нападение на США 11 сентября 2001 года породило множество конспирологических теорий

Это касается и коллективных травм и потрясений, говорит Митро Пантаци из Оксфордского университета (Институт интернета).

Митро Пантаци вместе со своими коллегами изучала конспирологические теории, возникшие после крушения польского самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. В этой катастрофе погиб польский президент вместе с 95 политиками, военными и правительственными чиновниками.

Социологи выяснили, что сами конспирологические теории в случае авиакатастрофы под Смоленском усилили социальную напряженность, так как сторонники и противники этих теорий попытались дистанцироваться друг от друга.

"Таким образом, конспирологическая теория стала частью социальной самоидентификации", - говорит Пантаци.

Также не стоит недооценивать силу убедительности конспирологических теорий, которые человеку приходится слышать много раз. Это то, что психологи называют "иллюзией правды".

"Чем чаще вы сталкиваетесь с определенной теорией, тем более знакомой она становится, тем больше вы склонны верить в нее", - говорит Джефф Хэнкок, профессор из Стэнфордского университета.

Многочисленные репосты в социальных сетях и повторение одних и тех же историй помогают конспирологическим теориям завоевать больше сторонников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем чаще вам попадается какая-либо версия событий, тем более вы склонны верить в нее

Не теряйте бдительности

"Конспирологические теории могут быть довольно опасными для общества. Люди, которые верят в то, что вакцинация приводит к аутизму, и отказываются прививать своих детей, ставят под угрозу здоровье и других детей", - говорит Пантаци.

И не думайте, что вы слишком умны, чтобы попасться на крючок конспирологической теории и быть одураченным, предупреждают эксперты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поднимите руки, кто не помнит саундтрек к " Секретным материалам"

"Существует стереотип, что сторонники конспирологии - люди, которые сидят целыми днями за компьютером и выискивают во всемирной паутине новую конспирологическую теорию. Однако те, кто становится жертвой или сторонником такой теории, чаще всего не относятся ни к скептикам, ни к тем, кто готов верить во что угодно. Обычно это те, кто мыслит довольно трезво", - рассказывает Байфорд.