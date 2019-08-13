Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в ДРК в прошлом году, унесла жизни более 1800 человек - это 70% всех инфицированных

Лихорадка Эбола скоро может стать полностью излечимой болезнью, распространение которой можно предотвратить. Два новых препарата показали высокую эффективность при лечении этого заболевания в ходе клинических испытаний в Африке.

Всего ученые тестировали четыре препарата, два из которых показали высокий уровень выживаемости пациентов в ходе клинических испытаний в Демократической республике Конго.

От двух других препаратов было решено отказаться из-за их значительно меньшей эффективности.

Работу врачей и ученых, проводивших клинические испытания, координировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Два экспериментальных препарата - REGN-EB3 компании Regeneron и mAb114 - были разработаны на основе антител, собранных у людей, выживших после заражения вирусом Эбола.

На ранних стадиях заболевания препараты REGN-EB3 и моноклональное антитело mAb114 продемонстрировали особо высокую эффективность - выжили около 90% пациентов, которым было назначено лечение с использованием этих лекарств.

Действие этих препаратов основано на активности антител, которые нейтрализуют повреждающее действие вируса Эбола на клетки человека. Согласно решению ВОЗ, эти два препарата будут использоваться для лечения пациентов в ДРК.

В Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США, который финансировал исследования в ДРК, заявили, что результаты клинических испытаний говорят о большом прорыве в поисках эффективного средства борьбы с вирусом Эбола.

По словам директора института Энтони Фаучи, два новых лекарства - это первые препараты, с помощью которых удалось добитья значительного снижения уровня смертности среди пациентов с диагнозом "лихорадка Эбола".

Результаты клинических испытаний

Клинические испытания, которые проводили ученые из разных стран мира под руководством ВОЗ, начались в ноябре прошлого года.

Всего было протестировано четыре препарата. В клинических испытаниях приняли участие более 700 пациентов, зараженных вирусом Эбола. На момент публикации предварительных результатов испытаний, ученые получили данные о лечении 499 участников.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Клинические испытания, которые проводили ученые из разных стран мира под руководством ВОЗ, начались в ноябре прошлого года

Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США сообщил, что 49% пациентов, принимавших ZMapp, и 53%, принимавших Remdesivir, умерли в ходе исследования. Для сравнения, среди пациентов, принимавших препараты, оказавшиеся более эффективными,- REGN-EB3 и mAb-114 - умерли 29 и 34 процента соответственно.

Особую эффективность препарат REGN-EB3 продемонстрировал в случае лечения лихорадки Эбола на ранних стадиях заболевания, когда уровень концентрации вируса в крови значительно ниже, чем на более поздних стадиях.

Выживаемость среди пациентов с низким уровнем вируса в крови, принимавших REGN-EB3, составила 94%. Из тех, кому был предложен mAb114, 89% выжили.

По словам главы базирующейся в Лондоне благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррара, клинические испытания говорят о том, что мы стали ближе к тому моменту, когда лихорадка Эбола из страшной смертельной болезни превратится излечимую, распространение которой можно будет эффективно предотвращать.

"Нам не удастся полностью победить вирус Эбола, но мы должны научиться останавливать и предотвращать вспышки этого заболевания", - говорит Фаррар.

Борьбе с распространением заболевания врачам мешала убежденность жителей Африки в том, что лихорадка Эбола неизлечима, из-за чего те, у кого наблюдались симптомы лихорадки, решали не обращаться за медицинской помощью.

По словам Фаучи, ученые и врачи надеются, что новые препараты, продемонстрировавшие высокую эффективность в борьбе с заболеванием, убедят пациентов в Африке обращаться за медицинской помощью на ранних стадиях болезни.

Однако самым надежным способом предотвращения вспышек заболевания и эпидемий, по словам Джереми Фаррара, была бы разработка эффективной вакцины.

Почему распространение вируса Эбола сложно остановить?

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в августе прошлого года - это самая масштабная вспышка из десяти, которые были зарегистрированы в стране с 1976 года. С августа прошлого года жертвами вируса стали более 1800 жителей ДРК.

В июле ВОЗ объявила, что ситуация с распространением лихорадки Эбола в ДРК - чрезвычайная, и должна быть поставлена под контроль международного сообщества.

Лихорадка Эбола: симптомы и источники заражения

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Лихорадка Эбола - вирусная болезнь, первые симптомы которой: резкое повышение температуры тела, сильная слабость, боль в мышцах, боль в горле

На более поздних стадиях заболевания развивается обезвоживание организма, рвота, появляется геморрагическая сыпь, начинаются кровотечения из желудочно-кишечного тракта, носа, десен

Люди инфицируются вирусом Эбола в результате либо контакта с инфицированными животными (обычно после забоя, приготовления или употребления в пищу), либо контакта с жидкостями организма инфицированных людей

Обычно пациенты умирают от обезвоживания или при остановке работы отдельных органов

Крупнейшей вспышкой лихорадки Эбола стала эпидемия в Западной Африке, которая началась в феврале 2014 года и продолжалась до декабря 2015-го.

Эпидемия началась в Гвинее и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали. Ее жертвами стали более 11 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Только за этот год около 200 медицинских учреждений в ДРК подверглись нападениям

Попытки остановить новую вспышку лихорадки Эбола в ДРК оказались не слишком эффективными.

Борьба с заболеванием осложнялись конфликтом на востоке страны - продолжающимися нападениями боевиков, а также недоверием местного населения врачам и сотрудникам международных организаций.

На прошлой неделе в Демократической Республике Конго были задержаны трое врачей, подозреваемых в причастности к гибели сотрудника ВОЗ в апреле этого года. Эпидемиолог ВОЗ Ричард Валери Музоко Кибунг был убит в ходе нападения на университетскую больницу в Бутембо в середине апреля, еще двое его коллег получили ранения.

Только за этот год около 200 медицинских учреждений в ДРК подверглись нападениям - в основном это центры, где проводится вакцинация против Эболы.