Митинг против шопинга. Что думают бизнесмены об акциях протеста в Москве

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Московские власти рекомендовали бизнесу закрыть магазины и рестораны 3 августа из-за несогласованной акции протеста. Многие компании последовали совету властей, а некоторые продолжили работу - и получили обычную субботнюю выручку.

Во время несогласованного митинга 3 августа протестующие заметили, что многие магазины и рестораны на Тверской улице закрыты. Впоследствии стало известно, что заведения и торговые точки закрывались в этот день по рекомендации властей.

Копию сообщения, которое рассылали власти, опубликовала в "Твиттере" основательница магазина одежды и сувениров "Мам, купи!" Дарья Зарыковская.

В письме за подписью главы управы Мещанского района Дмитрия Башарова утверждается, что после митинга 27 июля власти получили от предпринимателей "многочисленные жалобы о нанесенном материальном ущербе и невозможности обеспечения безопасности гостей" (Би-би-си отправила в мэрию запрос и ожидает ответа).

Управа рекомендовала предпринять 3 августа "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

Была ли опасность?

"Магазин я не закрывала, так как все написанное в письме от управы - глупость и неправда. Протестующие не устраивали массовых беспорядков, не занимались вандализмом и не угрожали ничьей безопасности", - сообщила Би-би-си по электронной почте Зарыковская.

Рекомендации закрыть торговые точки бизнес получал и 27 июля. Сеть кафе "Прайм" в этот день закрыла на три часа два заведения - в Камергерском переулке и на Тверской улице, сообщили Би-би-си в компании. 3 августа кафе не закрывались, хотя от властей поступили рекомендации свернуть зонты и убрать мебель с летних площадок на Цветном бульваре.

27 июля в течение нескольких часов был закрыт "Мой Ашан" на Тверской улице. 3 августа магазин работал в штатном режиме, сообщила пресс-служба сети.

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Магазин Lush на Тверской был закрыт в течение шести часов 27 июля, а 3 августа - весь день, сообщил Би-би-си гендиректор и совладелец "Лаш Раша" Дмитрий Азаров. По его словам, в первом случае было "устное распоряжение от представителей управы района", а 3 августа Тверская улица в районе магазина была полностью перекрыта, и продолжать работу не было возможности.

"Так как у сотрудников нет пропусков и прочих документов, удостоверяющих тот факт, что они работают в магазине, сотрудники ОМОНа и Росгвардии не пропускали сотрудников через заграждение к месту работы или на перерыв", - добавил Азаров.

Пользователи соцсетей сообщали также о сбоях в работе интернет-сервисов из-за плохой связи (интернет могли глушить по требованию силовиков, писала Би-би-си).

В "Яндексе" сообщили, что не заметили влияния протестов на сервисы компании. Доставка еды Delivery Club в конце июля и начале августа работала в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании.

Сколько потерял бизнес?

"При закрытии магазина на один день теряется 100% выручки, - говорит гендиректор "Лаш Раша" Азаров (его ответы на вопросы Би-би-си передала пресс-служба компании). - Тем более, основные продажи у магазина на Тверской приходятся на выходные дни и это, естественно, сказывается на объеме продаж. В совокупности за эти два дня приблизительно недополучено 550 тысяч рублей. Плюс, соответственно, все обычные затраты - на аренду, зарплату сотрудникам и так далее".

По словам Азарова, протесты повлияли на объем продаж: "К сожалению, противостояния и любые намеки на ухудшение обстановки в стране вызывают негативные эмоции людей и снижают покупательское настроение".

В "Ашане" не заметили сильного влияния на объем продаж и финансовые показатели в дни митингов.

Магазин "Мам, купи!" получил в обе протестные субботы обычную для этих дней выручку. "Для нас это 100-150 тысяч рублей за рабочий день", - сообщила Зарыковская.

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Выручка сети "Прайм" 27 июля и 3 августа была даже выше на 10-11%, чем в обычную летнюю субботу, говорят в компании.

"Что касается ситуации в целом, то мы, конечно, испытываем некий дискомфорт в том плане, что приходится подстраиваться по логистике, по графику поставки продуктов, по открытию и закрытию заведений, но для нас это не является проблемой, - сообщили Би-би-си в компании "Прайм". - Мы сталкиваемся с точно такой же необходимостью корректировать свою работу в период городских празднований, подготовки к Параду 9 мая, иных важных мероприятий".

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая включает крупнейшие торговые сети России, считают, что потери бизнеса во время протестных акций не были существенными.

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"Поскольку о событиях было известно за несколько дней, покупатели, которые совершают свои покупки в этих магазинах, просто приобрели товары заранее, или на следующий день", - отмечают в АКОРТ.

У компании McDonald's на Тверской два крупных ресторана - в районе Газетного переулка и на Большой Бронной. 27 июля, по наблюдениям корреспондента Би-би-си, был закрыт как минимум ресторан в Газетном. В компании Би-би-си сообщили, что не раскрывают своих финансовых показателей.

В период митингов был закрыт и книжный магазин "Москва". Би-би-си ждет ответа от магазина о причинах закрытия и возможных убытках.

3 августа митинги прошли в районе бульваров. Во время митингов не работал, например, Центральный рынок с множеством ресторанов и кафе. Би-би-си также ждет ответа от администрации рынка.