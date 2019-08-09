Не ставьте точку в конце предложения в интернете. Сейчас объясним почему;-)

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Классическая пунктуация в интернете не работает, а точка воспринимается как знак грубости или агрессии. Как так вышло?

Хороший план.

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Хороший план!!!11!

Люди по-разному воспринимают эти предложения в соцсетях, говорит лингвистка Гретхен Маккаллох, специализирующаяся на интернете.

"Если пишете кому-то сообщение, то вы по умолчанию разбиваете каждое предложение, посылая каждый месседж отдельно, - говорит специалистка. - Минимально необходимая информация - это само сообщение, а остальное воспринимается, как фон, который нужно интерпретировать отдельно."

Согласно исследованию Бингемтонского университета, студенты считают сообщения, заканчивающиеся точкой, менее искренними, чем те, что без неё.

В речи точка, как правило, сопровождается понижением голоса, чтобы обозначить конец предложения, и несёт в себе коннотации формальности или серьёзности, объясняет Маккаллох.

"Это может быть хорошо, если сообщение, которое вы хотите послать, и правда очень серьёзное", - говорит она.

"Проблема возникает, когда у вас есть положительное по содержанию сообщение с "серьёзной" точкой в конце. Именно противопоставление этих вещей создает это ощущение пассивной агрессии", - говорит лингвистка.

Правообладатель иллюстрации Yvon Huynh Image caption В сетевой переписке люди обычно отправляют каждое предложение отдельно. Поэтому точка и приобрела новый смысл, полагает Гретхен Маккаллох

Так как же мы можем определить, действительно ли кто-то раздражён или просто использует точку в "традиционном" смысле?

Лингвистка из университета Астон в Бирмингеме Эрика Дарикс говорит, что всё зависит от контекста.

"Если вы обычно не пользуетесь точками в WhatsApp, а затем кто-то делает это, вероятно, до вас как-то пытаются донести свои чувства", - говорит доктор Дарикс.

Она говорит, что возраст и частота использования мессенджеров влияет на использование пунктуации.

Часто эти различия более значимы, чем культурные особенности между странами.

Лень или креативность?

Использование неформальной грамматики и текстового сленга при обмене сообщениями даёт некоторым "пуристам" повод обвинить человека в лени и несоблюдении правил языка.

Но Маккаллох подчёркивает, что использование сленга или неправильного написания на самом деле требует больше усилий в эпоху автокорректа.

Мессенджеры также вынуждают людей придумывать новые способы передачи эмоций и смысла без использования языка тела или тона голоса.

"Ещё в XVI веке предлагали ввести типографский символ для обозначения иронии, но он так и не прижился. Но за несколько лет пребывания в сети мы придумали множество способов передать иронию", - отмечает преподавательница Маккаллох.

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Например, аббревиатуру LOL (громко смеяться) можно использовать с сарказмом, как и смайлики вверх ногами.

"Те же смайлики могут помочь нам понять тонкости в других типах общения, например, в политическом жаргоне. Это поощряет креативность в использовании языка", - говорит Дарикс из университета Астон.

С ней согласны и другие лингвисты.

В беседе с New Republic в 2013 году профессор лингвистики в Университете Пенсильвании Марк Либерман заметил, что его сына-подростка точки в конце предложений возмущают.

"Мои сообщения выглядят чрезмерно агрессивными или даже грубыми, потому что я ставлю в конце них точку", - говорил учёный.

Подчёркнутое соблюдение правил как бы создаёт ощущение высокомерного тона, предположила в переписке с Русской службой Би-би-си переводчица Елена Янова.

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Доктор филологических наук, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз считает, что точка в онлайн-общении стала больше, чем просто концом предложения.

"Знак приобретает эмоциональный окрас и может сигнализировать об обиде или раздражении", - уверен исследователь.

Преподавательница и лингвистка Мария Трубицина полагает, что сообщение в мессенджере стало новой для языка единицей текста.

"Если в литературном языке мы оперируем предложениями, и у элемента, обозначающего их окончание, есть конкретная практическая цель - удобство чтения, то у маркера окончания сообщения такой цели нет, так как сообщения всегда структурно отделены - например, расположены в отдельных прямоугольниках в столбик. Поэтому точка в конце сообщения как необязательный знак приобретает новую функцию", - поделилась она своими соображениями в беседе с Би-би-си.

"Конкурируя с эмодзи, текстовыми смайликами-скобками, точка становится указанием на подчёркнутое соблюдение норм стандартной письменной речи, что может быть истолковано как строгость, холодность или даже грубость. В переписке мы опираемся на то, что у всех нас есть общий набор символов для завершения сообщения: эмодзи и скобки, знак вопроса, восклицательный знак, точка и ничего для подчёркнуто нейтрального тона. Выбор диктуется вкладываемой эмоцией, и поэтому точку уже сложно воспринять как простую приверженность письменной традиции", - подчёркивает Трубицина.