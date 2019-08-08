Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Атамбаев вооружил своих сторонников, но не смог заручиться поддержкой элит

В четверг бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался полиции, фактически признав поражение в противостоянии со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Жээнбеков пришел к власти в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики.

Как друзья и союзники стали заклятыми врагами? Что стоит за эскалацией конфликта?

Би-би-си расспросила об этом киргизских и международных экспертов.

"После допроса его не выпустят"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ссоре двух президентов в ход пошли обвинения в коррупции и политическом преследовании

Политическое противостояние началось с личного конфликта двух президентов, рассказали Би-би-си эксперты.

Атамбаев - творческий и эмоциональный человек, и "эмоционально ему было некомфортно в новой роли [бывшего главы государства]", рассказал Би-би-си Азим Азимов, политический комментатор из Бишкека.

Эскалация началсь с "личной ссоры" двух президентов, согласился Тобиас Воллмер, старший аналитик по политическим рискам лондонской компании PRISM.

Этот конфликт перерос в открытое противостояние после того, как несколько людей из команды Атамбаева были арестованы по угловным делам. Среди них - двое бывших премьер-министров страны.

В мае Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывших президентов к уголовной ответственности, и вскоре против Атамбаева были выдвинуты обвинения в коррупции.

Решением парламента с него была снята неприкосновенность, и он был вызван на допрос в статусе свидетеля. Атамбаев назвал обвинение "абсурдным" и политически мотивированным.

Он проигнорировал вызов на допрос и начал готовить оборону своего дома в селе Кой-Тош при поддержке сторонников и односельчан.

Бывший президент не хотел идти на допрос, потому "у него есть веские основания полагать, что после допроса его не выпустят", считает Азимов.

Часть бывших соратников Атамбаева была арестована на допросе - их статус менялся со свидетелей на обвиняемых.

"Атамбаев очень хорошо знает, как работает система правосудия в нашей стране," - сказал Азимов.

В свою бытность у власти он поощрял методы, которые сейчас применяют к нему, называя их "политическим преследованием", заявил эксперт.

"Его поддерживает только его село"

Image caption Сценой конфликта последних дней стало родное село Атамбаева Кой-Таш на севере страны

Атамбаев не обладал реальной поддержкой в стране, рассказала журналист Киргизской службы Би-би-си Венера Койчиева.

"Его поддерживает только его село и жители близлежащих сел", - сказала она.

Кроме того, заявления Атамбаева о том, что он "привык защищаться" и имеет оружие, сыграли против него, считает журналист.

"Стабильность в этой стране ценится очень высоко", - добавила Кочиева.

В Кыргзыстане существует консенсус о том, что Атамбаев не должен был вооружать своих сторонников, считает Воллмер из компании PRISM.

Воллмер рассказал, что бывший президент сохранил поддержку у части населения на севере страны, но у него не было реальной поддержки в правительстве и силовых структурах, о чем свидетельствует лишение его неприкосновенности.

"Потерял связь с реальностью"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конфликт между президентом Кыргызстана и его предшественником привел к убийству бойца спецназа

Азимов считает, что в Кыргызстане существует "полная договоренность элит по поводу баланса сил в стране", и они поддерживают действующего президента.

Однако Атамбаев за последние месяцы несколько раз смог создать ощущение, что преимущество на его стороне, добавил эксперт.

"Он безоговорочно побеждал в информационной войне, но это не приобретало поддержку со стороны элит, - считает Азимов. - Он хорошо блефует".

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов заявил в интервью Би-би-си, что Атамбаев сам верил в широкую поддержку и возможность победы. Байсалов поступил на дипломатическую службу в июне; он получил известность как гражданский активист в оппозиции Атамбаеву.

Бывший президент - "безумный король из "Короля Лира", а в киргизской политике разыгрывается "тот же самый шекспировский сюжет", считает посол.

"У него жестокое пробуждение и трагический финал. Он давно уже потерял связь с реальностью" - заявил Байсалов.

С ним согласился Воллмер из лондонской PRISM. По его мнению, Атамбаев "заблуждался по поводу своей поддержки".

Российский фактор

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед последним витком конфликта Атамбаев искал поддержки в Москве (архивное фото)

Кыргызстан входит в два интеграционных проекта Кремля - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и оборонный блок ОДКБ.

После вызова на допрос Атамбаев летал в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. Там он встретился с президентом Владимиром Путиным.

После встречи Путин заявил, что Кыргызстан должен "объединиться вокруг действующего президента". Однако слова российского лидера опрошенные Би-би-си эксперты оценили по-разному.

Посол Байсалов считает, что Путин однозначно поддержал Жээнбекова. Азимов же предложил "судить не по словам, а по действиям".

"Мы, восточные люди, такие вещи очень хорошо понимаем, - сказал эксперт. - Если [Путин] поддерживает [нынешнюю] власть, то почему бывший президент с несколькими уголовными делами получил аудиенцию?"

Воллмер считает, что заявление Путина неизбежно было бы общим, потому что официальная Москва считает недопустимым открытое вмешательство в дела суверенных государств.

Однако Кремль заинтересован в стабильности в Бишкеке, поскольку это ключевой союзник и стратегический партнер России в регионе.