Zara: какие проблемы у бренда, изменившего мир моды

Правообладатель иллюстрации Zara Image caption Поклонники белого платья в черный горошек завели для него аккаунт в "Инстаграме"

У меня перед глазами пятна. Черный горошек на длинном белом платье. Я просидела у кафе полчаса, и мимо меня прошли уже три женщины в одинаковых платьях. Я знаю, что это платье Zara, я его примеряла, и теперь мне повсюду видится черный горошек.

Это главное платье нынешнего лета, еще один вирусный хит от Zara с отдельным заведенным поклонниками инстаграм-аккаунтом.

Это лишь одна из граней успеха этой гигантской испанской торговой сети - в отличие от многих конкурентов, Zara продолжает отчитываться о рекордных продажах.

Учитывая размер и успешность Zara, ее сложно назвать обычной компанией. Она не рекламируется, не слишком озабочена маркетингом, а ее генеральный директор Пабло Исла, в прошлом году получивший награду журнала Harvard Business Review как самый успешный топ-менеджер в мире, не дает больших интервью.

Вернее, до недавних пор не давал.

Пабло Исла рассказал о планах компании и связал ее будущее с цифровой трансформацией, с социальной, биологической и финансовой ответственностью. Но способна ли компания, единственная функция которой - продавать людям как можно больше одежды, работать этично?

Противоречий нет?

Пабло Исла, председатель совета директоров Zara и группы Inditex, в которую она входит, встретился с нами в похожей на кампус штаб-квартире Zara на юге Испании. Он говорил об ответственности бизнеса.

"Между ответственностью и прибыльностью нет никакого противоречия", - уверен Исла.

"В течение следующего года все наши магазины, во всем мире, станут эффективнее. Значительно уменьшится их энергопотребление и потребление воды. Если магазины потребляют на 20% меньше энергии, компания получает выгоду", - говорит топ-менеджер.

Многие элементы управления Zara могут помочь сделать бизнес более эффективным. Например, объясняет Исла, магазины Zara работают с "низким уровнем запаса товаров".

Это помогает ритейлеру не переполнять склады и не продавать слишком много одежды со скидкой.

Правообладатель иллюстрации Zara

Я осматриваю штаб-квартиру компании - прохожу мимо столов, за которыми сотрудники анализируют данные от менеджеров магазинов, поступающие им в реальном сремени.

На основе этих данных они каждую неделю решают, что шить. Мастерские Zara шьют только то, что точно будет продаваться. Большая часть одежды производится в Испании, Португалии, Турции или Марокко.

Долгосрочные отношения

Один из главных цехов женской одежды Zara находится рядом с главным офисом. В его работе главное - скорость. Быстрый пошив позволяет довести новую одежду до прилавков раньше конкурентов.

Но из-за этого у компании не всегда получается следить за условиями труда. Два года назад несколько человек, купившие одежду Zara в Турции, нашли в ней записки от цеховых рабочих. Они писали, что им не платят, и призывали поддержать требования улучшения условий труда. Пабло Исла говорит, что сотрудничество с этими цехами было этапом эволюции компании.

Самое важное в обеспечении нормальных условий труда - "выстроить долгосрочные отношения с поставщиками", - говорит он.

Независимая организация Fashion Revolution отслеживает, откуда берется одежда крупных брендов и насколько этичен процесс ее производства. Ее сотрудники говорят, что Zara должна публиковать более полную информацию о поставщиках и нести ответственность за условия труда в цехах.

"Inditex, которая владеет Zara, остается одним из немногих крупных ритейлеров, которые не торопятся публиковать списки производителей своей одежды", - говорит директор Fashion Revolution по политике Сара Дитти.

"Другие бренды публиковали такие списки и доказали, что с точки зрения конкуренции им это не вредит".

Безотходное производство

Я осматриваю пилотный магазин, построенный прямо в штаб-квартире компании. Это идеальный магазин Zara, где все на своем месте, но нет людей. Здесь на практике испытывают все новые решения, от освещения до витрин.

Компания старается добиться безотходной работы магазинов - все упаковочные материалы делают из перерабатываемого картона и пластика. Переработка касается и одежды.

Правообладатель иллюстрации Zara Image caption В магазинах Zara есть контейнеры для одежды, которую покупатели больше не носят

Вместе со знаменитым Массачусетским технологическим институтом Zara работает над созданием тканей из переработанного пластика. Я пробую на ощупь несколько предметов одежды из природосберегающей линейки Zara. Ткань кажется шелковистой.

Пабло Исла обещает, что к 2025 году Zara и связанные с ней компании полностью перейдут на экологически чистые и перерабатываемые хлопок, лен и полиэфирные волокна.

Сара Дитти из Fashion Revolution говорит, что переход Zara на экологичные материалы - это прекрасно, но это самое простое, что могут и должны сделать крупные компании.

Основная проблема - в огромных объемах производства, говорит она.

Только в 2017 году Inditex произвел 1,5 млрд единиц одежды. При таком объеме производства даже использование природосберегающих материалов не позволяет считать деятельность компании экологически чистой.

Количество одежды, которую мы покупаем, показывает, насколько выросла индустрия и как быстро это произошло. В Британии этот показатель самый высокий в Европе - каждый житель страны покупает 27,6 килограммов одежды в год.

Решение покупателя

У Zara действительно огромный товарооборот, говорит мне модный блогер Джасмин Джонас.

"Когда я захожу в магазин Zara, я всегда уверена, что найду что-то доступное по цене, что будет хорошо смотреться, хорошо сидеть. Но в целом в индустрии растет спрос на экологичную одежду".

Об объемах производства говорят не только в Fashion Revolution. Многие активисты считают, что индустрия моды может стать более ответственной только тогда, когда будет меньше производить и меньше продавать.

Но понравится ли такое решение Zara и Inditex, которые хотят сохранить свои рекордные продажи?

Правообладатель иллюстрации LightRocket / Getty Images Image caption Должны ли люди меньше покупать, или проблема все же в производителях?

"Что и сколько покупать - это дело потребителя, - говорит Исла. - Я считаю, что на нашей компании лежит ответственность за экологически безопасное производство. Но каждый покупатель, каждый человек сам решает, что ему нужно и в каком количестве, хочет ли он пойти в ресторан или прикупить себе одежды... Это свобода выбора, которая есть у каждого человека".

"Брать или нет?" - вопрос, которым издавна задаются люди в примерочных. Но если, как говорит Исла, решить проблему ответственности бизнеса за экологию могут только покупатели, то не обретает ли эта дилемма новый смысл?

А пока в компании Zara говорят, что постараются сделать все возможное, чтобы покупателям проблема защиты окружающей среды не причиняла головную боль.