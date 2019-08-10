"Мы опять здесь": как в Москве прошел крупнейший митинг с 2011 года

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption По данным проекта "Белый счетчик" на митинг на проспекте Сахарова пришли почти 50 тысяч человек

В Москве состоялась самая массовая за минувшие восемь лет протестная акция. Митинг за свободные выборы на проспекте Сахарова собрал десятки тысяч людей - 50 тыс. по данным "Белого счетчика" и 20 тыс. по информации МВД. Людей не напугал ни дождь, ни уголовное дело "о массовых беспорядках". После митинга часть протестующих отправилась к администрации президента и несколько часов бегала от ОМОНа по бульвару и ближайшим улицам. Полиция задержала более 200 человек.

Протесты по выходным в Москве продолжаются уже почти месяц. Поводом стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Акция на проспекте Сахарова стала первой согласованной за последние три недели. По итогам предыдущих двух несанкционированных 27 июля и 3 августа, полиция задержала более 2,3 тыс. человек, а Следственный комитет завел дело "о массовых беспорядках" и о насилии в отношении полицейских. По нему проходят 13 человек.

Сами же оппозиционеры, выдвинувшиеся на выборы в Мосгордуму, почти все оказались под административным арестом из-за организации несогласованных митингов. Алексею Навальному, например, 24 июля дали 30 суток, он, правда, в выборах не участвует. Кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Иван Жданов к митингу освободиться не успели.

На свободе остались только Любовь Соболь и Александр Соловьев: Соболь не могли отправить в спецприемник, поскольку у нее малолетняя дочь (на митинг она все равно не попала - ее задержали и отпустили только поздно вечером), а кандидат Соловьев свои восемь суток отсидел.

В итоге, в числе организаторов митинга на Сахарова оказались издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар - никаких других акций этим летом они не устраивали. Митинг задумали превратить в концерт. Афиша получилась громкой - выступить согласились "Кровосток", IC3PEAK и рэпер Фейс.

Аресты, обыски у оппозиционеров и уголовное дело, которое уже назвали "вторым Болотным" не напугали протестующих. На этот раз выйти на улицы москвичей призывали журналисты Юрий Дудь и Владимир Познер, блогеры Данила Поперечный и Николай Соболев, а также рэпер Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. Он до последнего времени вовсе держался вне политики и не комментировал протесты.

"Это все, что я могу сказать о Вьетнаме"

Люди начали собираться на Сахарова еще до официального начала мероприятия. На рамках металлоискателей их встречало новшество - камеры наблюдения, прикрепленные прямо к рамкам, на высоте человеческого роста. Пройти на митинг и не попасть в объектив было нереально. На рамках быстро образовались очереди.

"Ну сто тысяч, как заявили [организаторы], не будет точно, здесь максимум 30 тысяч может быть, говорил корреспонденту Би-би-си высокопоставленный сотрудник МВД, работавший на митинге. - Но тут дышать нечем будет. Я думаю, что с учетом погоды, пять тысяч соберется".

Сотрудник пожелал сохранить анонимность, так как не уполномочен давать комментарии СМИ. Недалеко стояла полицейская новинка - бронеавтомобиль "Патруль". "Да взяли проверить протекает она или нет! Пора уже переходить от того, что милиционеры ходят в обмотках с трёхлинейками и в буденновках. Прошло то время, когда милиционер вызывал жалость", - эмоционально объяснял сотрудник МВД.

Image caption Бронеавтомобиль "Патруль" приехал на митинг, по всей видимости, для тренировки

В два часа дня на сцену вышел Николай Соловьев. Примерно в это же время полиция ломала дверь в Центре сбора подписей, откуда собиралась ехать на акцию с журналистами Соболь. Она вела видеотрансляцию и успела сказать, что "всех положили лицом в пол" под доносившееся крики "дверь ломайте". Только к вечеру стало известно, что Соболь увезли в отделение полиции Троицка, ей вменяют административное правонарушение - полиция сочла, что оппозиционерка нарушила правила проведения митингов.

Соловьев же в этот момент боролся с барахлившим микрофоном: "Самое главное..." - кричал он, но что было самым главным, большинство так и не узнали, звук пропадал. "Это все, что я могу сказать о Вьетнаме", - процитировал он героя фильма "Форрест Гамп".

Одновременно полиция ворвалась в резервную студию YouTube канала Навальный Live - там задержали девять человек. Трансляцию с митинга они провести не смогли.

"Пошли сюда от безысходности"

Собравшиеся на Сахарова в шутку сравнивали лайнап митинга с фестивалем Meat&Beat, о котором стало известно всего за три дня до митинга. Там на сцену должны были выйти Егор Крид и "Градусы". Мэрия уже третий раз подряд устраивает мероприятия в Парке Горького в день протестов.

Image caption По данным мэрии, на концерт в Парке Горького пришли 52 тысячи человек

Участница митинга на Сахарова по имени Лиза, сотрудница рекламной фирмы, в разговоре с Би-би-си шутила, что променяла бы протест только на фестиваль варенья: "А так я вообще мясо не ем, я веган".

"Шашлык завтра будет, а свобод становится все меньше, - сказал участник митинга Василий с российским флагом в руках, когда корреспондент Би-би-си спросила его про фестивали в Парке Горького. - Завтра этого веселья уже не будет и для тех, кто на шашлыках, поэтому нужно выходить и отстаивать свои права на законных мирных основаниях".

В Парке Горького, тем временем, было почти пусто, шел ливень. Мясные блюда ели единицы. Концерт тоже привлек немногих. К трем часам дня около сцены толпились две-три сотни человек. Некоторые пришедшие не знали, что в Парке Горького проходит фестиваль и спрашивали, кто выступает. Другие интересовались, когда на сцену выйдет Егор Крид. При этом вечером мэрия сообщила о 52 тысячах посетителей Meat&Beat.

"Мы хотели пойти на митинг, но пошли сюда от безысходности", - рассказал молодой человек по имени Эрик корреспонденту Би-би-си. По его словам, митинги - "это правильно". "Было вот 20 лет, как Путин у власти, надо это менять. Но ничего не изменится, сколько бы людей не пришло", сказал он. Прийти на фестиваль он все-таки решил, потому что на митинге "одни бабули", однако очень расстроился, когда узнал, что рэпер Фейс спел три песни на акции.

"Мы опять здесь - и все так же стоим на месте"

Тем временем организаторам акции на Сахарова, наконец, удалось наладить звук, хотя в толпе сцену все равно было плохо слышно. Уже через 100 метров от сцены протестующие не знали, что оттуда звучит. "А что говорили со сцены, мы узнаем вечером", - смеялась компания друзей. Оставалось общаться между собой. Две пенсионерки вели политинформацию для молодой пары: рассказывали им про 6 мая 2012 года и "болотные протесты".

- А почему на Болотной все закончилось? Походили, покричали и все... - спрашивал юноша.

- Болотных было несколько, - назидательно объясняла одна из пенсионерок. - Если вы говорите про Болотную, когда все сели на мосту, то тогда начались посадки, и народ испугался. И тогда по крайней мере, действительно кидались асфальтом...

От сравнения с митингом на Болотной 6 мая уйти было невозможно - уж слишком уголовное дело "о массовых беспорядках 27 июля" напоминает Болотное.

- Сейчас - новая волна. Я думаю, пришли новые люди, которые думают, что с ними ничего не случится, - рассуждала старушка. - У меня внуку 21 год, он где-то здесь. Я ему не стала звонить, чтобы не выглядеть такой дидактической бабушкой. Но его маме звонила, говорю, пусть будет осторожнее!

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В это время Леонид Парфенов на сцене описывал основную причину протеста: "Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме". Журналист поддержал арестованного по делу "о беспорядках" студента ВШЭ Егора Жукова и осудил ректоров вузов, которые грозили отчислениями за участие в митингах. "Вот до какого срама нужно дойти в этой лжи, чтобы русский ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов?"- задавался вопросом журналист.

Парфенов выступал и на декабрьских митингах в 2011-м году. Вскоре на сцене появился лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

- Как будто за 8 лет ничего не изменилось, да? - со смешком спросил кудрявый парень в очках своего бородатого друга, услышав фамилию спикера.

- Восемь лет прошло, - изумился тот. - Так много?

- Ну да, в 2011 году здесь был митинг, зимой. Зато ты прекрасно сохранился.

- М-да, ничего не меняется. Все так же - или хуже, - соглашался его друг.

- Ничего, ещё 8 лет подождём... - грустно шутил кудрявый. Он представился дизайнером Лешей и объяснял, что со времён протестов 2011-2012 годов он на митинге впервые: "По-моему, полная стагнация во всем, все так же грустно и плохо. Мы опять здесь - и все так же стоим на месте".

МВД оценило итоговую численность акции в 20 тысяч человек. В последний раз более высокую численность полиция зафиксировала на митинге 24 декабря 2011 года на том же проспекте Сахарова. Тогда МВД сообщило о 29 тысячах. "Белый счетчик" заявил о 49 тысячах участников - это рекорд не только всех протестов этого лета, но и последних восьми лет. Проект ОВД-Инфо и вовсе насчитал 60 тысяч.

После появления на сцене на проспекте Сахарова рэпера Фейса, к ней двинулась колонна ОМОНа. Московские власти ещё до митинга предупреждали, что могут запретить музыкантам играть на акции.

Вопреки опасениям, мешать петь силовики не стали. "Залетаю в магазин, выпускаю магазин, у меня на это есть тысяча причин", - зачитывал Фейс, пока полиция строилась в оцепление.

Когда выступать вышел дуэт московских электронщиков IC3PEAK, несколько молодых людей залезли на кабинки биотуалетов, чтобы лучше видеть сцену. "На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит", - пела солистка.

Восторженно толпа встретила выступление группы "Кровосток", которая ради участия в акции убрала из песен мат. Особый восторг вызывал трек "Душно", строчки "в мусора берут после двух лет у психоаналитика" и "палачи пытают друг друга на дыбах" сопровождались громкими одобрительными криками.

"Россия - это холодец, он из вас и он из нас", - хором повторяли за солистом группы Шило митингующие.

Казалось, что митинг закончится мирно и впервые за последние недели без задержаний.

Со сцены много говорили о событиях 27 июля и 3 августа, когда в автозаки попали тысячи людей. Как оказалось, что этому сценарию было суждено частично повториться.

"Идем гулять"

В конце митинга на сцену поднялся начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский. Он взял слово вместо Любови Соболь, которую задержала полиция, и призвал толпу ехать "погулять" к администрации президента на Китай-город.

О том, что после акции может состояться протестная прогулка, было известно заранее, но и организаторы, и экс-кандидаты в Мосгордуму, в том числе Соболь, от вопросов про такие планы открещивались. Золотаревского почти сразу задержали. "Мы идём гулять", - отреагировала на это толпа.

Силовики действовали оперативно. Пока митингующие шли к Комсомольской от рамок металлоискателей, на Чистых Прудах и Мясницкой уже появились патрули полиции и Росгвардии. Автозаки и ОМОН подъехали и к зданию администрации президента.

У памятника героям Плевны тем временем только начинала собираться толпа. К тому моменту погода улучшилась, дождь перестал. Около половины шестого полиция провела единичные задержания - корреспондентка Би-би-си насчитала шесть человек, отправленных в автозаки. Сопротивления никто не оказывал, митингующие в сопровождении ОМОНа спокойно шли в автобусы.

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption В центре Москвы полиция действовала жестко, однако в основном теснила протестующих, а не задерживала их - как на прошлой акции

В это же время колонна примерно в тысячу человек вышла с Мясницкой к метро "Чистые Пруды" и терпеливо ждала на светофоре у Макдональдса, пока загорится зелёный, скандируя "Допускай!". Проход по Мясницкой к Лубянке полиция перекрыла, и все уже об этом знали из соцсетей, поэтому свернули на Чистопрудный бульвар.

На длинном бульваре толпа растянулась и столкнулась с первыми задержаниями. За несколькими протестующими ОМОНу пришлось погоняться. Покричав им "Позор", люди замолчали и пошли молча, отличаясь от вышедших погулять москвичей разве только целеустремленностью.

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Толпа с бульвара высыпала на площадь перед Политехническим музеем, скандируя антипутинские лозунги. Начались жёсткие задержания. В попытках спастись от ОМОНа люди побежали вниз к площади Ильинских ворот, но и там их ждало оцепление. В отчаянии люди стали перелезать через заборы и по проезжей части переходить на Лубянский проезд. Некоторые попытались укрыться в кафе - сотрудники одного из заведений жестко выталкивали протестующих

На Маросейке ОМОН и Росгвардия продолжали хватать людей и отправлять в автозаки. В храме святителя Николая началась вечерняя служба, из окон звучало пение церковного хора. Под звон колоколов и звуки молитвы мимо окон четверо омоновцев несли молодого человека, который громогласно кричал: "Допускай!"

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Группа участников акции побежала в подворотню, не зная, что там их ждёт тупик. За ними бежали росгвардейцы. Беглецов, прижавшихся к кирпичным стенам, стали по одному уводить в автозаки. Нескольким удалось скрыться в отеле Custos - Фонд борьбы с коррупцией Навального писал, что им владеет семья руководителя аппарата мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Администраторам это не понравилось. "Вы позорите наш отель!" - кричали они. Через несколько минут за протестующими пришли силовики. "Вы в туалете посмотрите и на четвёртом этаже ещё", - наперебой советовал персонал Custos.

Митингующие пытались маскироваться: юноша лет двадцати внимательно читал газету у ресепшена, но и его под руки вывели из гостиницы. Других молодых людей взяли из очереди в туалет. Вскоре отель и весь переулок были зачищены.

Затем цепочки Росгвардии зачистили сквер. Топая по траве и кустам, изумляя рабочих, которые ухаживали за газоном, полиция выдавила людей сначала наверх, но тут же - без всякой видимой логики - вниз, к памятнику Кириллу и Мефодию, а точнее, к метро.

"Бабуль, все ок, я ещё гуляю", - говорил по телефону один из молодых ребят на Китай-городе. "Парни, простите, но мне, кажется, пора валить", - сказал своим приятелям другой.

Задержания прекратились: вместо этого силовики просто выдавливали людей к метро, загоняя внутрь и вставая оцеплением на самом входе, чтобы никто не мог вернуться. К 9 вечера акция завершилась, полиция прекратила задержания, а митингующих на улицах почти не осталось.

По данным ОВД-Инфо, в Москве задержали более 200 человек. Акции солидарности в субботу прошли и в других городах, 80 человек задержали в Санкт-Петербурге, 15 в Ростове-на-Дону и двоих в Брянске. Президент России Владимир Путин в это время был в Севастополе. На мотоцикле, вместе с байк-клубом "Ночные волки".

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