"Меня нет, я в отпуске". А вы можете полностью отключиться от работы?

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"Мне быстро становится скучно, поэтому, когда я слежу за тем, что происходит на работе, мой мозг остается в тонусе, - говорит Луиза Гринлиф, глава отдела маркетинга Сити-колледжа в английском городе Плимут. - К тому же я люблю все держать под контролем и постоянно волнуюсь по поводу того, как там дела в офисе".

Отношение Луизы к отпуску разделят далеко не все - большинство из нас предпочло бы на отдыхе полностью отключиться от рабочих дел. Но некоторые поступают иначе.

Согласно недавнему исследованию, проведенному британской фирмой по кибербезопасности Tessian среди тысячи сотрудников компаний со штатом не менее 100 человек, более половины работающих британцев полагают, что от них ожидается незамедлительный ответ на пришедшее на их рабочую почту электронное письмо.

Шесть из 10 сотрудников используют свой сотовый телефон для отправки рабочих сообщений во внерабочие часы.

Рекрутинговая компания Glassdoor подтверждает эту статистику своими цифрами: в 2018 году 23% сотрудников регулярно проверяли свою почту, будучи в отпуске, а 15% не прекращали трудиться из опасений, что они не уложатся в сроки и не добьются результата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все могут так расслабиться

Отпуск в рабочей почте

Возможно, вы слышали о новом модном веянии в области психического и физического здоровья - цифровом детоксе.

Это когда человек намеренно уходит в офлайн - или какое-то время не заходит в соцсети, либо полностью отключает смартфон и ноутбук и отправляется туда, где нет мобильной связи и высокоскоростного интернета.

"Пока я в отпуске, я проверяю свою рабочую почту пару раз, но в основном ее игнорирую. Отпуск должен быть отдыхом от работы, и я так к нему и отношусь. Я даже не говорю о работе и не хочу, чтобы мне о ней напоминали", - призналась Софи Пикап, IT-специалист из Блэкберна.

Но все не так просто.

"Полностью отключиться на время отпуска - это надо уметь, это почти что искусство, сейчас людей этому даже специально учат", - говорит Кэтрин Уоррилоу, глава отдела по связям с общественностью и информации игорной компании Rank Group.

Она знает тех, кто совершенно не может временно отойти от дел из страха упустить выгодное предложение или важный запрос.

"Не могу сказать, что я совсем не думаю о работе, проводя отпуск с семьей, но что я точно делаю, так это отключаюсь от рабочей почты и звонков. И лучшие идеи приходят мне именно тогда, когда я не занимаюсь повседневной рутиной", - объясняет Уоррилоу.

Рука на смартфоне

Чувство необходимости постоянно быть на связи возникло примерно 15 лет назад, когда смартфоны начали набирать популярность, говорят в Королевском институте управления персоналом и кадрового развития (CIPD).

С тех пор так и повелось - считается, что если у человека есть девайс, позволяющий связаться с ним в любой момент, он обязан отвечать быстро, даже если это происходит не в рабочие часы.

"Многие начальники постоянно проверяют рабочую почту во время отпуска, и это задает тон и для подчиненных, - говорит директор CIPD Дэвид Де Cуза. - Если люди видят, что их коллеги постоянно находятся на связи и молниеносно на всё реагируют, они начинают беспокоиться - не разочаруют ли они шефа, если не будут вести себя соответственно", - поясняет Де Суза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В теории хорошо бы забыть о работе, но на практике это не всегда получается

По словам исполнительного директора компании по перевозкам и ремонту Actual Group из Эссекса Криса Хардинга, он часто обсуждает со своей командой эту проблему, но здесь нет однозначного ответа.

"Невозможно полностью расслабиться, когда не знаешь, что происходит. Но есть и те, кому легче расслабиться только полностью отключившись от рабочего процесса", - говорит он.

"По идее сотрудник, какую бы должность он не занимал, должен отрываться от работы. Это даст возможность коллективу работать без его участия и укажет на возможные проблемы или уязвимые места в структуре компании", - полагает Хардинг.

"Просьба не беспокоить"

Главная проблема с рабочими имейлами - в настройках оповещения об отсутствии адресата на рабочем месте, говорит специалист по кибербезопасности профессор Алан Вудвард из университета Суррея.

"Это оповещение отправляется только в ответ на первое сообщение. Поскольку большинство из нас не знает, когда человек вернется на работу, а ответ, что он в отпуске, мы получаем только раз, мы это сообщение игнорируем и продолжаем слать имейлы. Это наша общая вина", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Таким образом и отправители, и получатели попадают в порочный круг, где все понимают, что могут создать другому проблемы, но ничего не могут поделать, потому что система так устроена", - поясняет он.

Как указывают в Королевском институте управления персоналом и кадрового развития, большинство компаний не требует, чтобы сотрудники во время отпуска оставались на связи. Но понимание проблемы и реагирование на нее уже есть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многое зависит от принятой в каждом офисе рабочей этики

По словам директора института, некоторые отделы кадров и информационных технологий стали ограничивать сотрудникам доступ к рабочей почте в период отпуска.

К примеру, немецкий автоконцерн Daimler ввел правило: если вы попытаетесь отправить электронное письмо человеку, находящемуся в отпуске, оно будет удалено.

Многое зависит от принятых в каждой конкретной организации правил поведения, говорит Де Суза, но отделы кадров принимают во внимание выводы психологических исследований о негативном воздействии на работу мозга, сон и душевное состояние из-за чрезмерного увлечения смартфоном.

"Организации выигрывают, когда люди возвращаются из отпуска отдохнувшими", - подчеркивает директор CIPD.

"Нам нужно дружить с технологиями, но не впадать от них в зависимость и не злоупотреблять ими. И второе: мы знаем, что производительность падает, если работник полноценно не отдохнул", - говорит он.