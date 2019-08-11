Что происходит с режиссером Дмитрием Васильевым - 13 фигурантом "московского дела"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глюкометр - устройство для измерения уровня глюкозы в крови

Задержанный по уголовному делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев выписан из больницы, сообщает Следственный комитет. За несколько часов до этого агентству РИА Новости в больнице сообщили, что Васильев находится в реанимации. В последние дни о его здоровье появлялись и другие противоречивые сообщения. По некоторым данным, у болеющего диабетом Васильева забрали инсулин, СК это отрицает.

О госпитализации 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" стало известно в субботу. В воскресенье его должны были арестовать, но Басманный суд оставил ходатайство следствия о заключении Васильева под стражу без рассмотрения, поскольку мужчину не доставили в зал суда.

Адвокат Васильева Татьяна Прилипко в суде сообщила, что ее подзащитный находится в больнице в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на справочную больницы сообщало, что Дмитрий Васильев находится в реанимации. Следователь и адвокат в суде сообщили о запрете врачей проводить с Васильевым какие-либо следственные действия.

Хотя следователь и прокурор предлагали провести судебное заседание в отсутствие подозреваемого, суд не счел это законным и отказал в рассмотрении дела.

Что говорит СК

Вечером в воскресенье Следственный комитет выпустил заявление, где сообщил, что Васильев выписан из больницы, и описал историю с госпитализацией следующим образом:

"После непродолжительного пребывания в изоляторе в связи с жалобами на самочувствие Васильев 10 августа был незамедлительно госпитализирован в одну из столичных больниц. Учитывая нахождение фигуранта на лечении, и в целях соблюдения его прав, следствием было принято решение не доставлять его в зал судебного заседания.

"Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля", - добавили в СК.

Следственный комитет отрицает, что у режиссера забрали препараты. "В частности, при проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада "скорой медицинской помощи" в связи с его жалобой на состояние здоровья.

Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС. При этом следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного", - говорится в сообщении СК.

Что говорит адвокат

Адвокат Татьяна Прилипко утверждает, что Васильеву при задержании не позволили взять с собой в изолятор инсулин и глюкометр - устройство для измерения уровня глюкозы в крови.

"У него инсулинозависимый диабет, он там [в ОВД] еще делал инъекции при мне, а в СК ему не отдали эти препараты, поскольку ссылались на то, что препараты указаны как изъятые предметы, после этого его отвезли в ИВС, где к утру сахар поднялся до 37 (при норме около 4), пришлось вызывать скорую", - сказала она РИА Новостям.

Кроме того, по словам адвоката, приезжавшие врачи скорой помощи сказали, что просто не имеют права писать справку о невозможности проведения следственных действий.

В субботу вечером появилась информация о том, что Васильев впал в диабетическую кому, однако Прилипко ее опровергла.

"Меня туда не пускали, я буду выяснять, пустят ли сегодня и завтра, потому что я как адвокат должна его посетить. На 9 утра состояние его было тяжелым, в суд его не доставили, поэтому последний вернул ходатайство следователю", - сказала Прилипко "Коммерсанту" в воскресенье вечером.

Что говорят чиновники

Днем ранее обеспокоенность в связи с делом Васильева выражал председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

"Еще утром мне сообщили, что режиссер Дмитрий Васильев, страдающий тяжелой формой инсулинозависимого диабета первого типа, находится в ИВС без абсолютно необходимых ему глюкометра и инсулина. СПЧ успел вмешаться, но болезнь развивалась слишком быстро. В результате Васильев попал в больницу, где его сразу поместили в реанимацию", - цитировала Федотова пресс-служба СПЧ в субботу.

"Мы также озабочены информацией о том, что Васильев оказался без необходимых медикаментов якобы по вине следователя, который допрашивал его всю ночь", - сказал глава СПЧ. Он добавил, что "все эти обстоятельства ещё предстоит проверить, но если информация подтвердится, то мы будем требовать возбуждения уголовного дела".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также сообщила, что к ней в аппарат обратились правозащитники и попросили помочь в деле с Васильевым.

"Ко мне обратились правозащитники по поводу задержания Васильева, режиссера телеканала "Доктор, по поводу его состояния здоровья. Он действительно помещен в больницу. И в связи с обращением ко мне правозащитников я ходатайствовала перед ГУВД Москвы, чтобы ему была оказана максимально квалифицированная и экстренная помощь. Ему таковая сейчас оказывается. К нему сейчас направлен адвокат, и я тоже направила своего сотрудника, начальника управления, чтобы выяснить обстоятельства дела и при необходимости помочь", - сообщила в субботу РИА Новости Москалькова.

Что такое диабет

Сахарный диабет, по данным Всемирной организации здравоохранения, - хроническая болезнь, развивающаяся, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

Инсулин - это гормон, который регулирует уровень содержания сахара в крови. В результате неконтролируемого диабета развивается гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к повреждениям различных систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

Диабет можно лечить, считает ВОЗ, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с помощью диеты, физической активности, медикаментов и регулярной проверки и лечения осложнений.

По оценкам ВОЗ, в 2014 году число людей с диабетом возросло до 422 млн. В 1980 году их число составляло 108 млн.