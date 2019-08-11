Тайна исчезновения летчицы Амелии Эрхарт. На поиски отправился нашедший "Титаник" исследователь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амелия Эрхарт: селебрити при жизни и легенда после исчезновения

Исчезновение Амелии Эрхарт и всяческие теории вокруг этого будоражат умы уже не первое десятилетие.

В 1937 году эта прославленная американская летчица бесследно исчезла во время попытки облететь земной шар.

Сейчас организуется очередная экспедиция на необитаемый атолл в Тихом океане Никумароро, где, возможно, будут обнаружены ее останки и обломки самолета.

Возглавляет эту экспедицию еще одна легенда: человек, который нашел обломки "Титаника", - Роберт Баллард.

Сможет ли он преуспеть там, где многие потерпели неудачу? И хотя Баллард преисполнен оптимизма, многие историки сомневаются, что ему удастся раскрыть тайну гибели Эрхарт.

Тайна, покрытая океаническими глубинами

Амелия Эрхарт была не просто звездой авиации, она была селебрити. В 1932 году она стала первой женщиной, в одиночку совершившей беспосадочный полет через Атлантику. Спустя пять лет после этого она отправилась в путешествие, которое должно было стать ее самым крупным достижением - облет земного шара.

Ее полет стал сенсацией. За ним следила пресса в каждой стране, которую она пролетала.

"В 1930-е годы Эрхарт была самой популярной женщиной в мире", - говорит Дороти Кокрейн, куратор отдела аэронавтики Смитсоновского Национального музея авиации и космонавтики в США.

"Она была пилотом-рекордсменкой, женщиной, которая проложила свой собственный путь в авиации - в мире, где главенствовали исключительно мужчины", - поясняет Кокрейн.

Во время своего кругосветного перелета Эрхарт, вылетев с Западного побережья США, махнула через Бразилию, пересекла Атлантику, пролетела над Африкой, Ближним Востоком, Индией, Индонезией, Австралией и, наконец, Папуа-Новой Гвинеей. Отсюда ей оставалось только пересечь Тихий океан.

Еще одна дозаправка - и вот она уже на Гавайях, а оттуда недалеко и собственно до Соединенных Штатов. Однако, вылетев из города Лаэ в Папуа-Новой Гвинее, она так и не приземлилась в месте своей следующей остановки - на крохотном острове Хауленд в центральной части Тихого океана.

Что с ней случилось, за все эти годы так и не было установлено.

"Ее бесследное исчезновение - одна из самых больших загадок современности", - полагает куратор Смитсоновского музея.

Человек, нашедший "Титаник"

Что касается океанологии, то тут у 77-летнего Роберта Балларда мало равных, и обнаружение обломков "Титаника" не единственное его достижение. Именно он в свое время разыскал в глубинах Атлантического океана легендарный нацистский линкор "Бисмарк", как и много других глубоководных обломков в разных частях света.

"Меня всегда интересовала история Амелии Эрхарт, потому что она поразила весь мир, сделав то, что многие считали невозможным, практически как я пытаюсь сделать, только в качестве исследователя океанических глубин", - заявляет Баллард на вебсайте, посвященном его экспедиционному кораблю "Наутилусу".

Cтартовавшая 7 августа экспедиция спонсируется телеканалом National Geographic, снимающим об этом документальный фильм с надеждой, что долгожданная находка все-таки будет сделана.

"Я охотник - а вы должны превратиться в добычу, за которой вы охотитесь. Я посадил себя в кабину летчицы и я стал превращаться в Амелию", - так описал Баллард свой подход в интервью телеканалу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Баллард говорит, что всегда был заингригован историей Амелии Эрхарт

Тихие острова

Так где же искать Эрхарт и ее самолет? Экспедиция движется в сторону маленького атолла Никумароро, расположенного в самом центре Тихого океана.

Когда Эрхарт должна была приземлиться на острове Хауленд для дозаправки 2 июля 1937 года, то американский пограничный патрульный корабль уже ожидал появления на горизонте ее самолета Lockheed Electra.

Эрхарт сопровождал опытный штурман Фред Нунан, и они послали сообщение, что уже близки к острову, но у них кончается горючее. Их последнее радиосообщение гласило, что они летят по навигационным координатам острова Хауленд. За этим последовала тишина.

Однако на этой же самой навигационной линии, немного юго-западнее, лежит остров Никумароро, находящийся в 648 км от Хауленда. И именно этот факт дал основание предположить, что летчики могли пропустить Хауленд и приземлиться во время отлива на атолл Никумароро.

Если именно это и произошло, то это всего лишь продлило им жизнь на несколько дней, поскольку на атолле нет запасов пресной воды.

Правообладатель иллюстрации TIGHAR Image caption Никумароро - это необитаемый аттол, однако следы человеческого пребывания на нем были найдены

Теории и домыслы

Исчезновение Эрхарт тут же повлекло за собой поисковую операцию с участием американских ВМС и береговой охраны. Никаких следов обнаружено не было и по официальной версии, - которой придерживались большинство экспертов, - самолет Эрхарт рухнул в океан где-то неподалеку от острова Хауленд.

А что если нет?

Других теорий по поводу Эрхарт масса, причем некоторые из них просто абсурдны, и все они неизменно отвергаются знатоками дела Эрхарт.

Одна из этих теорий, к примеру, гласит, что Эрхарт развернула самолет на север, в сторону Маршалловых островов, где ее схватили японцы и заставили работать на благо антиамериканской пропаганды в годы Второй мировой войны.

В подкрепление этой теории в 2017 году в новости попала фотография, якобы запечатлевшая Эрхарт и Нунана на пирсе на Маршалловых островах, однако само фото настолько нечеткое, что не может служить каким бы то ни было доказательством. К тому же в Японии нет никаких исторических записей, которые бы могли подтвердить эту версию.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Les Kinney/US National Archives Image caption Фото из Национального архива США, якобы запечатлевшее Нунана (слева), Эрхарт (спиной) и их самолет (справа) на Маршалловых островах

По другой версии, Эрхарт вернулась в США, возможно, после заключения в Японии, и стала жить тихой жизнью под чужим именем где-то в Нью-Джерси. Опять же, никаких четких свидетельств тому нет.

В то же время у версии с посадкой на Никумароро есть серьезные сторонники.

Еще в 1940 году британская экспедиция обнаружила на этом атолле человеческие кости, женский ботинок и инструмент, которым пользовался навигатор Фред Нунан, а также бутылку травяного ликера Бенедиктин - его Эрхарт часто брала с собой в полет. Там также были найдены следы костра.

Как поначалу определили ученые, найденные кости принадлежали мужчине. Затем останки были утеряны, и позднее судмедэксперты, базируясь только на оставшихся фото, сочли, что они могли принадлежать высокой женщине европейского происхождения. Под это описание как раз подпадала Амелия Эрхарт.

Правообладатель иллюстрации Laurie Rubin Image caption Рик Гиллеспи уверен, что самолет Амелии Эрхарт приземлился на атолле Никумароро, который он посетил несколько раз

Теорию с посадкой на Никумароро поддерживает и Рик Гиллеспи, глава Международной группы по поиску пропавших самолетов (TIGHAR).

Он сам не однажды бывал на этом атолле и в интервью Би-би-си рассказал, что его экспедиция нашла артефакты, которые свидетельствуют о присутствии американки эпохи 1930-х гг.

Он также указывает на тот факт, что несколько сигналов бедствия было получено как раз из этого места уже после исчезновения летчицы, причем посылались они шесть вечеров подряд, что дает основания предположить, что самолет сел на сухой участок суши, а не на воду. В противном случае радио, погруженное в воду, не смогло бы работать.

"После шести вечеров радиосигналы прекратились, - рассказал Гиллеспи в одном из своих прежних интервью Би-би-си. - Как мы теперь думаем, из-за того, что самолет сел на коралловый риф, окружающий остров; он плоский, гладкий и оголяется во время отлива… Однако прилив приходит и уходит и… к вечеру шестого дня самолет был смыт в океан. Поэтому когда неделю спустя над атоллом пролетели [поисковые] самолеты с линкора, никакого аэроплана они не увидели".

Гиллеспи также полагает, что каждая новая попытка разгадать исчезновение Амелии Эрхарт привлекает внимание СМИ, и каждый раз, когда она заканчивается ничем, это лишь подстегивает новый интерес к этому делу.

"Это интересный самовозобновляющийся феномен", - считает Гиллеспи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нунан и Эрхарт осматривают свой самолет Lockheed

С большим размахом, но малыми шансами?

Нынешняя экспедиция Роберта Балларда - это предприятие широкомасштабное.

Одна группа будет прочесывать остров в поисках любых следов, вроде места ночлега, костей или других предметов.

Другая группа, возглавляемая самим знаменитым ученым-океанографом, будет искать в воде обломки самолета Эрхарт при помощи новейшей аппаратуры, способной создать карту океанического дна, и беспилотной глубоководной станции, которая может опускаться на глубину в 3 962 м.

Однако многие известные исследователи судьбы американской летчицы полагают, что миссия Балларда обречена.

"Я не думаю, что ее самолет находится где-то возле Никумароро, - говорит Сюзан Батлер, автор биографии Амелии Эрхарт. - Над этим атоллом пролетал самолет, поднявшийся с борта американского линкора "Колорадо" спустя несколько дней после ее пропажи. И тогда пилот не увидел там никакой жизнедеятельности".

Она также полностью отвергает теорию Гиллеспи: "Он эксперт в том, что касается шумихи, и National Geographiс каждый раз на это клюет. Как и газеты".

Другие эксперты также выражают сильные сомнения в том, что Эрхарт могла приземлиться на этот крохотный атолл.

"По мере приближения Эрхарт к острову Хауленд, ее радиосигнал стал сильнее. Она, вероятнее всего, была в 50 милях. Они с Нунаном думали, что почти достигли корабля американской береговой охраны. У них просто закончилось топливо вблизи от острова Хауленд,"- считает куратор Смитсоновского Национального музея авиации и космонавтики Дороти Кокрейн.

Она объясняет находки, сделанные ранее Гиллеспи, тем фактом, что на Никумароро в разное время люди все же оказывались, поскольку корабли не раз терпели крушение поблизости.

"Они не нашли никаких четких свидетельств того, что там были именно Эрхарт, Нунан или их самолет. Я не вижу причин, почему их "находки" или фотографии должны нивелировать официальную версию", - говорит куратор.