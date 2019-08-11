Протесты в Гонконге не утихают. Как они сказались на туризме?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконг - один самых посещаемых городов в мире

В Гонконге десят продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. Полицейские применяют слезоточивый газ. Как протесты сказываются на туризме?

В пятницу протестующие на три дня заняли местный аэропорт, усевшись на пол в зале прилетов. Днем ранее власти США призвали своих граждан проявлять особую осторожность при поездках в Гонконг. Ряд других стран, включая Австралию, Британию, Ирландию, Сингапур и Японию, также рекомендовали туристам быть бдительными. МИД России рекомендовал гражданам избегать в Гонконге мест массового скопления людей.

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

Гонконг - один самых посещаемых городов в мире, и эксперты говорят, что продолжающиеся третий месяц волнения бьют по туристическому сектору.

По данным гонконгского управления по туризму, предварительные данные показывают, что во второй половине июля количество прибывших в город туристов сократилось "на двузначное число" в процентном отношении.

Представитель управления рассказал Би-би-си, что количество бронирований отелей на август и сентябрь также "значительно сократилось".

То же самое касается и бронирований авиабилетов. Гонконгский перевозчик Cathay Pacific отказался назвать точные цифры, но сообщил, что в компании "видят эффект от политической нестабильности".

Международная гостиничная сеть Langham Hospitality Group сообщила, что "в определенном сегменте" ее гонконгских отелей наблюдается спад бронирований.

Представитель сети, однако, сказал, что протесты, хотя и оказывают влияние на некоторые отрасли, не несут в себе долгосрочной угрозы экономике Гонконга и его привлекательности для туристов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Cathay Pacific отказались назвать точные цифры, но сообщили, что в компании "видят эффект от политической нестабильности"

Туризм в Гонконге

Туристическая отрасль - один из столпов местной экономики. Ее вклад в ВВП Гонконга составляет около 5%.

Подавляющее большинство туристов приезжают в Гонконг из материкового Китая. С января по июнь 2019 года граждане КНР совершили 27 млн поездок в Гонконг.

Протестующие об этом прекрасно осведомлены. В июле они пытались донести демократические идеи до китайских туристов, раздавая соответствующие буклеты в известном своими магазинами районе Чимсачёй.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подавляющее большинство туристов приезжают в Гонконг из материкового Китая

В Китае действует жесткая цензура, и государственные СМИ изображают протестующих вандалами, разрушающими город. Эта тактика призвана вызвать у публики неприязнь к демонстрантам.

Американское радио "Свободная Азия" сообщало со ссылкой на одно из туристических агентств, что многие жители материкового Китая отказались от запланированных поездок в Гонконг.

Такая тенденция действительно прослеживается. "Почему люди до сих пор ездят в Гонконг? - задается вопросом пользователь китайского сервиса микроблогов Weibo. - Они что, не читают новости? Там же небезопасно".

"Я раньше ездил в Гонконг на шопинг, но теперь лучше поеду в Японию или Корею", - отвечает другой пользователь.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщала, что большинство из 8 тысяч магазинов-членов Гонконгской ассоциации управления в торговле зафиксировали падение выручки. Ассоциация планирует пересмотреть свой прогноз продаж, ожидая сокращения "на двузначное число" в процентном отношении, если протесты продолжатся. Ранее ожидался рост продаж.

В швейцарском производителе часов Swatch агентству Рейтер сообщили, что политическая нестабильность также привела к сокращению продаж в Гонконге на двузначную величину, а это один из важнейших рынков для компании.

Сокращение числа посетителей заметили даже в местном Диснейленде, сообщил в воскресенье Channel NewsAsia.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Жители начали выходить на улицы после того, как местные власти начали рассматривать законопроект, который предусматривал выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями.

Бывшая британская колония была передана под управление Китая в 1997 году. Одним из условий передачи было соблюдение принципа "одна страна, две системы". Активисты считают, что их постепенно лишают демократических прав и автономии.

Требования демонстрантов:

Проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими

Полный отзыв законопроекта об экстрадиции

Отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.

Пекин неоднократно предупреждал, что не потерпит продолжения демонстраций.