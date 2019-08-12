Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 66-летнего американского финансиста Джеффри Эпштейна в субботу нашли мертвым в тюремной камере (фото 2004 года)

Всего через несколько часов после того, как влиятельного финансиста Джеффри Эпштейна в субботу нашли мертвым в тюремной камере, где он находился в ожидании суда, в интернете начали набирать популярность ничем не подкрепленные версии о его гибели.

Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство. В июле он заявил в суде, что считает себя невиновным, а в минувшую субботу совершил самоубийство в нью-йоркской тюрьме.

66-летний финансист часто появлялся на публике в компании знаменитостей. С ним дружили президент Дональд Трамп, бывший президент Билл Клинтон и принц Эндрю, герцог Йоркский. Обвинения в адрес Эпштейна коснулись многих из его влиятельных знакомых, что только раззадорило конспирологов.

Большая часть теорий о смерти Эпштейна касается того, что политики, вероятно, знали о его преступлениях, и многие могли желать его смерти. Это не подкрепляется никакими доказательствами, однако в субботу хэштег #EpsteinMurder (#УбийствоЭпштейна) стал мировым трендом в "Твиттере".

Появились шуточные картинки и мемы, намекающие, что самоубийства, может быть, и не было, а была инсценировка или изощренное заказное убийство. По "Фейсбуку", "Твиттеру" и "Ютьюбу" тысячами расходятся ни на чем не основанные версии о том, что же произошло с финансистом.

И это происходит не только в каких-то заброшенных уголках сети. Политики и журналисты тоже подогревают интерес к теориям заговора, их заявления звучат на фоне недостатка открытой информации о деле.

Пропустить Twitter пост , автор: @JoeNBC A guy who had information that would have destroyed rich and powerful men’s lives ends up dead in his jail cell. How predictably...Russian. — Joe Scarborough (@JoeNBC) 10 августа 2019 г.

"Человек, владевший информацией, которая могла уничтожить богатых и влиятельных людей, умирает в своей камере. Как предсказуемо... и по-русски", - написал в субботу ведущий MSNBC Джо Скарборо.

Смерть Эпштейна "слишком удобна" для тех, кого потенциально могли коснуться его показания, считает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Многие из нас хотели бы знать, что именно было ему известно, - сказал он журналистам. - Сколько еще миллионеров и миллиардеров вместе с ним участвовали в незаконных действиях?"

Подобные вопросы намекают на существование группы коварных заговорщиков и подливают масла в огонь интернет-спекуляций.

Многие сомневаются, что Эпштейн , которого за несколько недель до гибели нашли в полубессознательном состоянии с ранами в области шеи, физически мог совершить самоубийство. Некоторые СМИ сообщили о, том, что после этого случая в июле Эпштейна поместили под наблюдение и возможности покончить с собой у него не было.

"Что это вообще за наблюдение за потенциальными самоубийцами? Кто за ним наблюдал?", - писал в "Твиттере" личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. "Невозможно представить", чтобы Эпштейн смог покончить с собой в таких условиях, добавляет он.

Но вскоре после того, как о гибели Эпштейна стало известно, сотрудники тюрьмы пояснили, что с финансиста за некоторое время до гибели сняли наблюдение. Тогда конспирологи начали задаваться вопросом, почему это было сделано.

В течение выходных теории заговора менялись, подстраиваясь под известные публике подробности, которых было немного.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эпштейн с нынешним президентом США президентом Дональдом Трампом, 1997 год

Пожалуй, самые невероятные теории связаны с хэштегами #ClintonBodyCount и #TrumpBodyCount ( #ПодсчетЖертвТрампа и #ПодсчетЖертвКлинтон), которые за минувшие выходные взлетели в топ "Твиттера".

Первым пользуются в основном консерваторы, которые считают, что к смерти Эпштейна причастна бывшая "первая пара" США Билл и Хиллари Клинтон. Второй хэштег, соответственно, употребляют чаще американские либералы, которые считают, что к гибели финансиста имеет отношение Дональд Трамп. Ни у одной из сторон нет никаких доказательств.

Первая теория берет начало в 1990-х годах. Ее сторонники считают, что Билл и Хиллари тайно убивают своих врагов. Её давно проверил и опроверг профильный сайт Snopes.

"Нет никаких оснований считать, что смерть Эпштейна заказал кто-то извне, и точно нет никаких свидетельств того, что это был Билл Клинтон", - пишет колумнист Vox Дилан Мэттьюз.

"Он [Клинтон] ничего не знал ни об ужасных преступлениях, в которых Эпштейн признал вину перед флоридским судом несколько лет назад, ни о тех, в которых его недавно обвинили в Нью-Йорке", - говорит представитель Клинтона Анхель Уренья.

Президент Трамп после новости о смерти Эпштейна быстро решился пойти на обострение и ретвитнул комика и своего поклонника Терренса Уильямса: у Эпштейна якобы "была информация на Билла Клинтона, а теперь он мертв". Это безосновательное утверждение, но твитом поделились 67 тысяч раз с 10 августа.

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Эндрю, герцог Йоркский, и Джеффри Эпштейн, Нью-Йорк

Есть и другие теории и идеи, которые опровергаются легче.

Например, в интернете появилось фото, на котором Трамп, его дочь Иванка и Эпштейн стоят рядом. Трамп целует Иванку в макушку. Эта фотография - фейк. По информации агентства Ассошиэйтед пресс, фото Трампа с дочерью сняли в 1993 году, а Эпштейна в него "вклеили" уже потом.

После ареста Эпштейна 6 июля многие пользователи соцсетей делились версией о том, что прокуратура - еще при Обаме - тайно заключила с ним сделку с правосудием, чтобы выгородить Билла Клинтона. В субботу эта теория вновь всплыла.

Эпштейн действительно заключал сделку со следствием, признав вину по сравнительно легким обвинениям, но она была заключена до избрания Барака Обамы президентом, при администрации Джорджа Буша-младшего. В ее заключении участвовал до недавнего времени глава министерства труда США, а в ту пору федеральный прокурор в штате Флорида Алекс Акоста. После нового ареста Эпштейна он ушел в отставку с поста министра.

В то же время многие политики и журналисты призывают быть осторожнее, учитывая количество дезинформации в сети.

Пропустить Twitter пост , автор: @jimsciutto As Epstein conspiracy theories abound, remember this is about both partisan politics & broader loss of confidence in govt. When I was in the Middle East (the former conspiracy theory capital) that was the fuel: folks didn’t trust authorities so assumed a plot behind every event — Jim Sciutto (@jimsciutto) 10 августа 2019 г.

"Стремление распространять теории заговора о противоположной стороне межпартийного конфликта показывает, почему наше общество так уязвимо к дезинформации из-за рубежа", - считает сенатор-республиканец Марко Рубио.

Ведущий Си-эн-эн Джим Чутто, вспоминая работу на Ближнем Востоке, говорит: "помните, что это противоборство двух сторон. Когда я был там, я видел, что люди не доверяют властям и видят заговор за каждым сюжетом".