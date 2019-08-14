Протесты в Москве и Гонконге: похожа ли тактика полиции?

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В Москве и в Гонконге одновременно происходят крупные акции протеста. Масштабы этих акций сильно различаются, но реакция властей часто очень похожа. Чтобы понять, как именно, мы поговорили с лидером гонконгских протестов Джошуа Вонгом и участниками российских митингов.

Пресса стыдит гонконгскую полицию за то, что та допустила жестокость в отношении протестующих. Москвичи, тем временем, разыскивают ОМОНовца, ударившего женщину кулаком в живот. В обоих городах протестующие ищут в своих рядах провокаторов. И там, и там для разгона протестов в город свозят полицию из других регионов.

Есть ли еще сходства?

Жестокость

Московскую полицию критикуют за жесткие задержания протестующих. Участники несогласованного митинга 27 июля рассказывали, что полицейские их избивали либо в ходе противостояния на улице, либо в автозаке.

В частности, муниципальному депутату района Хамовники Александре Парушиной разбили голову.

Media playback is unsupported on your device Избитые участники митинга 27 июля

После согласованного митинга 10 августа мнгогие наблюдатели и участники также обращали внимание на поведение полицейских.

Власти считают действия полицейских "абсолютно оправданными", заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле считают, что речь можно вести, наоборот, о применении насилия к представителям власти.

Перед несанкционированным митингом 27 июля дежурившие возле мэрии Москвы полицейские задержали дизайнера Константина Коновалова, сломав ему ногу. Коновалов говорит, что не собирался участвовать в митинге, а просто вышел на пробежку. Он подал жалобу, но в Следственном комитете России ему ответили, что нарушения закона не было.

В Гонконге насилие полиции недавно вышло на новый уровень, хотя протестующие сталкивались с ним с первого дня, говорит один из лидеров протеста Джошуа Вонг в беседе с Би-би-си.

Во вторник столкновения переместились в подземку, где полиция с близкого расстояния стреляла по демонстрантам резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ.

Media playback is unsupported on your device Гонконгские протесты спустились в метро

Как говорит Вонг, в данном случае полиция действовала намного жестче, чем обычно. Объясняя, почему это произошло, он говорит об акции, проходившей одновременно в аэропорту Гонконга, когда протестующие заняли аэропорт и смешались с обычными пассажирами, время от времени напевая революционные песни.

Вонг полагает, что полицейские, которые не рискуют проводить операцию в аэропорту, таким образом хотели послать сигнал участвующим в акции и запугать их.

Глава Гонконга Керри Лэм на пресс-конференции во вторник осудила насилие полицейских, заявив, что оно "толкает город на путь, с которого нет возврата".

Провокаторы среди протестующих

В Протестующие в Гонконге ищут в своих рядах внедрившихся полицейских, сказал в беседе с Би-би-си Джошуа Вонг. 12 августа в соцсетях появилось видео, на котором человек в желтом шлеме и самодельной броне, похожий на протестующего, помогает полицейским задержать другого манифестанта.

После задержания на кадрах видно, как демонстранта, лицо которого залито кровью, ведут под руки еще двое мужчин, похожих на протестующих. На предыдущих митингах нескольких мужчин, одетых как демонстранты, заметили в компании полицейских. Некоторые кадры даже выглядят так, будто эти мужчины координируют работу правоохранителей, пишет оппозиционное издание Hong Kong Free Press.

"Мы уверены, что полиция использует внедренных офицеров в штатском. Они притворяются протестующими, чтобы арестовывать обычных участников акции протеста", - говорит Вонг.

Полицейские подобные обвинения отрицают и даже выпустили отдельное заявление о том, что не внедряют в ряды протестующих провокаторов в штатском.

Участники московских протестов также считают, что на митинги выходят и провокаторы, и сотрудники спецслужб.

Официального подтверждения этому нет, но в соцсетях разошлось несколько видеороликов, которые подтверждают это косвенно. Например, на митинге 10 августа протестующие сняли на видео людей с флагом Грузии и Украины, но человек с флагом Грузии не смог ответить на вопрос о том, символ какого государства он держит в руках.

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На записи, сделанной видеоблогером Алексеем Романовым на акции 27 июля, протестующие ловят в толпе молодого человека: он призывал первый ряд протестующих к наступлению на стоявших перед ними полицейских, а потом скрылся в толпе. Его посчитали провокатором, целью которого было - дать полиции возможность применить силу таким образом, чтобы на видео это выглядело как адекватный ответ на нападение.

Боевые порядки

На митингах в Москве людей, как правило, задерживали группы полицейских, выбегавших из-за оцепления, в котором стояли их коллеги. Такие группы заходят глубоко в толпу протестующих, точечно задерживают конкретных выделяющихся в толпе людей и уводят их назад за оцепление. Одного человека из толпы обычно выводят двое полицейских, сопротивляющихся - трое или четверо.

Если люди цепляются друг за друга или сопротивляются на пути к автозаку, то в ход идут дубинки или просто кулаки и болевые приемы. Людей бьют по рукам и ногам, чтобы разомкнуть их сцепку. Один из полицейских при задержании ударил девушку кулаком в живот, хотя в этот момент она не сопротивлялась.

Дубинки идут в ход и в случаях, когда оцепление ОМОНа движется вперед в боевом порядке "цепь", вытесняя протестующих с территории. Обычно за первым рядом полицейских стоит второй, который бьет дубинками протестующих через головы стоящих впереди коллег. Иногда рядов больше. Эта тактика видна на видеозаписях с митинга 27 июля, когда ОМОН движущейся "цепью" вытеснял протестующих из переулков.

Кликните Техника формирования "цепи" в Москве и в Гонконге различается Гонконг Москвf

Еще один элемент тактики спецподразделений на митингах - разделение толпы. Чтобы группу людей легче было контролировать, ее разбивают на более мелкие "сектора", для чего группы ОМОНа вклиниваются в толпу. Некоторые протестующие утверждают, что эта тактика используется для увеличения количества задержанных.

"Они, короче, берут в оцепление, окружают и не дают выхода. При этом говорят: "Расходитесь", но выйти нет возможности. Они это делали несколько раз - на Цветном Бульваре точно, я могу сказать, на Тверской точно это было [...] Они брали в кольцо, сжимали его, и в итоге все, кто оказался в оцеплении, оказывались задержанными. То есть тотально всех задержавали", - рассказывает участник акций 27 июля, 3 и 10 августа Данила Гулин.

"Вытесняли как из тюбика с пастой, постепенно сужали кольцо, но выхода не было, выход был только через автозак", - описывает Гулин действия ОМОНа.

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В Гонконге ситуация другая. Непрерывные акции протеста в этом городе идут уже около десяти недель, на пике протеста количество людей на улицах достигает миллиона, а в остальное время держится на уровне нескольких сотен тысяч.

Из-за масштабов толпы в Гонконге с ней работают иначе. Во-первых, и полицейские, и протестующие гораздо лучше экипированы. Если в Москве протестующие и ОМОН взаимодействуют вблизи, то в Гонконге это скорее позиционная война - полицейские выстраивают "чешую" из плексигласовых щитов и из-за нее стреляют по протестующим слезоточивым газом. Демонстранты отвечают.

В наступление гонконгская полиция идет, либо выстроившись в ряд и прикрывшись щитами, либо гуськом. В последнем случае у полицейского, который идет впереди, в руках большой щит, а за его спиной идут другие. Когда эта колонна приближается достаточно близко к позициям протестующих, полицейские выбегают из-за спины впереди идущего товарища, и вступают в ближний бой с демонстрантами (в отличие от московских, экипированными самодельной защитой, шлемами и битами).

Если полицейским удается вклиниться в толпу, они формируют новую "цепь", которая отсекает небольшую группу людей, после чего людей, как правило, задерживают или разгоняют.

Иногородние полицейские

На акции протеста в Москве полицейских свозят в том числе и из других городов. Так, 27 июля, по информации паблика "Омбудсмен полиции", в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей.

Митинг 27 июля был несанкционированным и менее массовым, чем, например, демонстрация 10 августа. Тем не менее на центральных улицах Москвы было очень много полицейских.

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То же самое происходит и в Гонконге, говорит Джошуа Вонг.

"У нас есть информация о переброске в Гонконг полицейских из других регионов - из Ченджина и Гуанчжоу. Они переодеваются в форму гонконгской полиции, чтобы участвовать в подавлении протестов", - рассказывает лидер "Революции зонтиков".

Это может делаться потому, что на миллионный протест у местной полиции объективно не хватает сил, но есть и другие причины. Во-первых, гонконгская полиция не входит в состав МВД Китая, а контролируется региональными властями.

Во-вторых, Народная вооруженная милиция Китая имеет длинную историю подавления протестов - например, протеста на площади Тяньаньмэнь или крупных манифестаций в Тибете.

Появление полицейских из "континентального" Китая на улицах Гонконга было бы политическим заявлением на фоне протеста, основным из вопросов которого остается степень автономности этого города. Тем не менее, китайская полиция сохраняет присутствие в Гонконге, и в случае, если власти города введут, например, комендантский час, обеспечивать его будут именно силы "континентальных" полицейских.