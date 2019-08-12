"Протест будет только расширяться". Эксперты о ситуации с митингами в Москве

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS Image caption Митинг 10 августа стал самым многочисленным оппозиционным мероприятияем за последние годы

В Москве уже месяц происходят протестные акции, связанные с отказом в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Би-би-си обсудила с экспертами особенности московских протестов и перспективах протестующих.

Прошедший в субботу, 10 августа, согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал десятки тысяч человек - более 50 тысяч по данным "Белого счетчика" и 20 тысяч по версии МВД (оценка приводилось, когда еще не все собрались).

В понедельник стало известно, что организаторы субботнего митинга еще в пятницу подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию протеста 17 августа. Муниципальный депутат Илья Азар сказал РБК, что это должно быть шествие по бульварам.

Би-би-си обсудила с экспертами особенности московских протестов и перспективах протестующих. Почему протесты ширятся, что заставило людей выйти на улицу? Ведь митинг на Сахарова стал крупнейшей согласованной акцией протеста с 2012 года, когда произошли события на Болотной площади.

Чего ждать сейчас?

Александр Кынев, политолог:

"Протест не прекращается по той причине, что не исчезает повод. Наоборот, появляются новые.

Изначально спусковым крючком стала ситуация откровенной несправедливости при регистрации кандидатов, когда зарегистрировали массу кандидатов, которые не собирали подписи и отказали тем, кто реально работал. Кампания шла в режиме реалити-шоу, это видел весь город.

У тех, кто организует подобные митинги задача не в том, чтобы добиться регистрации кандидатов, а в том, чтобы поднять протестную волну, может быть, даже с более дальним прицелом Леонид Поляков, политолог

Протест не прекращается, потому что он приобрел свою драматургию, и власть не только не услышала мнение тех, кто был оскорблен всем этим безобразием, но и продолжила эскалацию, вовлекая новые жертвы. И расширяя круг тех, кто подвергается давлению, совершая беспрецедентные силовые акции в центре города.

[Власть] уже вызвала морально-этическое возмущение огромного количества людей, которые не интересовались политикой. Продолжая делать подобные аморальные с точки зрения многих граждан вещи, она постоянно расширяет круг тех, кому это не нравится.

Таким образом, главным ответственным за эскалацию протеста становится неадекватность самой власти. До 8 сентября никакого шанса на снижение протестов точно нет. Единственный вариант - это если Верховный суд восстановит кандидатов. Шансы на это не большие. Поэтому будет кампания за массовое протестное голосование на этих выборах.

Если власть будет продолжать давить дальше, арестовывать очередных студентов, избивать девушек, протест будет только расширяться. Тем более, к началу сентября многие москвичи вернутся в Москву, приедут студенты. Если в главный отпускной месяц происходят такие акции, то можно представить, что будет к сентябрю, когда людей станет физически больше".

Леонид Поляков, политолог:

"Субботний митинг-концерт привлек людей отчасти из-за того, что продолжается чисто политическая повестка: тема регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, отказы в регистрации, которые дошли уже до самого верха в системе ЦИКа.

Остаются еще судебные инстанции, но я так понимаю, что у тех, кто организует подобные митинги задача не в том, чтобы добиться регистрации кандидатов, а в том, чтобы поднять протестную волну, может быть, даже с более дальним прицелом.

Идея привлечь рэперов ориентирована, прежде всего, на молодежную аудиторию, это сказалось на численности митинга 10 августа. Самое главное, что митинг был согласованный, то есть довольно большое число людей пришло, понимая, что они гарантированы от всяких неприятностей, связанных с действиями силовых структур.

27-го и 3-го было много людей, но подсчитать их было невозможно. А в этот раз цифра, судя по "Белому счетчику", достигала 50 тысяч.

Два фактора повлияли на то, что произошло 10-го: гарантированная безопасность и участие рэперов.

У этой молодежи несколько другие представления о протесте, она не обладает комплексом выученной беспомощности, который характерен для более старших поколений Кирилл Рогов, политолог

Хотел бы отметить парадокс: мэрия не согласилась с тем, чтобы митинг был с концертом, но тем не менее никакой реакции не было - не было попыток прервать выступление и так далее.

Протест будет продолжаться вплоть до дня выборов. Протестный потенциал и его основные двигатели никуда не делись. У людей конкретная цель - поднимать более серьезную волну протестов вплоть до самих выборов - и, может быть, дальше.

Мы увидим еще акции до 8 сентября. Я не исключаю, что могут быть варианты, которые будут выходить за рамки закона - может быть, даже на следующий день после 8-го, как это было после выборов в Госдуму в 2011 году.

У правоохранительных органов память крепкая, они не будут захвачены врасплох подобным развитием событий. Но я думаю, что такой план у организаторов протестов имеется. Это давление на ЦИК с требованием зарегистрировать всех, несмотря на вроде бы четко установленные огрехи в поданных подписях, приведет к тому, что голосование будет протестным, а к результатам доверия со стороны участников протестов не будет".

Кирилл Рогов, политолог:

"Во-первых, мы видим высокий уровень политизированности и готовности к протестам в стране - не только в Москве, но и в разных частях страны. Люди протестуют, причем очень настойчиво - гораздо более настойчиво, чем раньше.

Это видно и в Шиесе, и в Екатеринбурге. В случае с Москвой мы видим очень высокую политизированность молодежи. У этой молодежи несколько другие представления о протесте, она не обладает комплексом выученной беспомощности, который характерен для более старших поколений.

Третий фактор - повестка протестов сменилась. Теперь уже в центре находятся даже не выборы в Мосгордуму, а тот чрезвычайный режим, который в Москве установился, тот полицейский террор, который власти применили, чтобы подавить протесты. О перспективах сложно сказать, посмотрим, какая дистанция настойчивости у молодежных групп, когда их удастся напугать и чем.

Скорее всего, сейчас в городе находится не больше трети той молодежи, которая в нем живет. Если эта волна не спадет, то осенью можно ожидать более широких протестов, хотя здесь очень важен настрой и ощущение длящегося напряжения - если его удастся сбить, то все может пойти не так".