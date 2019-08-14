Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девять штатов Индии испытывают крайний дефицит воды. Сцена с окраины Ченнаи

Рост населения планеты, экономической активности и потребления мяса могут привести к нехватке водных ресурсов в мире. По всему миру возникают очаги с "крайним дефицитом воды", по данным вашингтонского Института мировых ресурсов.

Нехватка водных ресурсов может привести к конфликтам и миграции миллионов людей, а также стать дестабилизировать политическую ситуацию, предупреждают ученые.

От Мексики и Чили до Африки и туристических зон в южной Европе и Средиземном море, уровень дефицита воды достигает критического уровня.

Глобальная проблема

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туризм в самые жаркие месяцы увеличивают спрос на воду в странах Средиземноморья

Около трети населения планеты - около 2,6 миллиардов человек - живут в странах с "серьезным дефицитом воды", а 1,7 миллиарда человек в 17 странах сталкиваются "крайним дефицитом воды", свидетельствуют данные Института мировых ресурсов.

Около десятка стран в засушливых областях Ближнего Востока испытывают самый острый недостаток в воде, а в Индии "нехватка воды достигла критического уровня из-за потребления воды и управления водными ресурсами. Это может привести к тяжелым последствиям во всех областях - от экономического развития и здоровья ее населения".

Пакистан, Эритрея, Туркменистан и Ботсвана также испытывают крайнюю нехватку водных ресурсов.

Плохие новости

Данные были опубликованы на платформе "Акведук 3.0" Института мировых ресурсов, который на основе гидрологических моделей вычисляет объем воды, извлекаемой с поверхности с Земли и из подземных источников в каждом регионе и сравнивает эти данные с общими запасами.

Области, где соотношение превышает 80%, считаются испытывающими "крайне высокий уровень дефицита воды", на втором месте высокий уровень нехватки воды (соотношение от 40 до 80%).

"Я работаю с данными и стараюсь непредвзято подходить к цифрам, и я был неприятно удивлен ситуацией в Индии", - рассказал Би-би-си Рутгер Хофсте, автор исследования.

Индия находится на 13-м месте в мире по уровню дефицита водных ресурсов.

В девяти из 36 штатов и территорий страны наблюдается крайний дефицит воды, а Ченнаи (бывший Мадрас), столица южного штата Тамил Наду, последнее время страдает от наводнений и засух в равном объеме.

"Продолжающийся водный кризис в таком мегаполисе, как Ченнаи, демонстрирует вызовы, с которыми в ближайшие годы столкнется значительная часть Индии, помноженные на неэффективное управление водными ресурсами и растущий спрос на воду для промышленности и нужд обычных людей", - говорится в исследовании.

Getty 'Острый дефицит воды' Катар | Израиль | Ливан | Иран | Иордания | Ливия | Кувейт | Саудовская Аравия | Эритрея | ОАЭ | Бахрейн | Сан-Марино | Индия | Пакистан |Туркменистан | Оман | Ботсвана 1,7 млрдчеловек живут в странах с крайним дефицитом воды Источник: WRI Aqueduct, Hofste et al. 2019

Согласно докладу Института мировых ресурсов, Мексика окажется в такой же тяжелой ситуации, как Индия, если не будут приняты срочные меры.

15 из 32 штатов Мексики испытывают крайний дефицит воды. Хофсте отмечает, что система водоснабжения Мехико является "крайне уязвимой".

Десять из 16 областей Чили также испытывают острый дефицит воды, включая столицу страны, Сантьяго.

Москва и Пекин также классифицируются в докладе как "испытывающие острый дефицит воды", хотя Россия и Китай в целом не попадают в эту категорию.

В Италии и Испании туризм увеличивает спрос на воду в самых сухие месяцы в году, рассказал Хофсте.

Более половины областей Италии испытывают нехватку воды, так же как и треть провинций Турции (27 из 81).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кейптаун в ЮАР в 2018 году столкнулся с острой нехваткой воды, и ее использование строго регулировалось

Западно-Капская провинция ЮАР, 10 из 17 округов Ботсваны и части Намибии и Анголы также испытывают "острый дефицит воды".

Добыча растет

Между 1961 и 2014-м годом глобальный уровень забора воды увеличился в 2,5 раза.

Спрос на воду для ирригации посевов увеличился вдвое за последние полвека, свидетельствуют данные Института мировых ресурсов. Всего около 67% используемой воды ежегодно уходит на ирригацию.

На нужды промышленного производства в 2014 году потребовалось в три раза больше воды, чем в 1961-м, что составило 21% общей добычи воды.

На нужды домохозяйств уходит 10% добываемой воды в мире, в 6 раз больше, чем в 1961 году.

Лишь небольшой процент добываемой воды достается домашнему скоту.

Хофсте, однако, отмечает, что объемы воды для полива кормовых культур, которыми питается скот, составляют 12% от общих затрат воды для ирригации, согласно исследованию нидерландского Университета Твенте от 2012 года.

Спрос на продукты животного происхождения, как ожидается, продолжит и дальше расти, но Хофсте уверен, что уменьшение доли мяса в рационе может снизить нагрузку на мировые водные ресурсы.

"Мне кажется, что это один из самых эффективных способов решения глобальной проблемы нехватки воды", - поясняет он.

Image caption График распределения глобальной добычи воды

"Мы используем огромное количество сельскохозяйственных земель под посевы корма для животных, - заявил Хофсте. - Это не самый эффективный способ превращать ресурсы в калории".

Согласно исследованию университета, на производство продуктов животного происхождения уходит больше воды, чем на растительные продукты с аналогичной питательной ценностью.

Климат и конфликты

Организация объединенных акций предупреждает, что изменение климата сделает доступ к воде менее надежным в ряде регионов.

Рост температур и изменчивый уровень осадков в тропических регионах может привести к падению урожаев в развивающихся странах, где уже существуют проблемы с продовольственной безопасностью, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

На основе сегодняшних тенденций конвенция ООН по борьбе с опустыниванием предсказывает, что к 2030 году нехватка воды на засушливых и полузасушливых территориях может привести к переселению от 24 до 700 миллионов человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нехватка воды может стать дополнительным фактором в региональных конфликтах, считают ученые

По информации Института мировых ресурсов, крайний дефицит воды наблюдается в ряде "горячих точек", и борьба за этот ресурс может быть дополнительным фактором конфликта. Это относится в том числе к Израилю, Ливии. Йемену, Афганистану, Сирии и Ираку.

Многие страны, принимающие большое число беженцев, также страдают от нехватки воды. В их числе - Иордан и Турция.

Даже страны, где на данный момент не наблюдается повышенного спроса на водные ресурсы, могут стать уязвимым из-за засух, считают эксперты.

К примеру, Украина и Молдова могут испытывать тяжелые последствия в случае засух.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нехватка воды может привести к переселению десятков и даже сотен миллионов человек

Хорошие новости

В регионах, где дефицит воды связан с социоэкономическими факторами, риски могут быть снижены при условии эффективного управления водными ресурсами, показывают данные проекта "Акведук".

В пример приводится системы сингапурских "Четырех кранов" - созданной правительством азиатского города-государства системы устойчивого сбора и распределения воды.

Это название означает, что Сингапур использует воду из четырех источников: импортированную, очищенную от соли морскую, прошедшую многоступенчатую систему очистки переработанную воду, известную под названием NEWater, и собранную на территории города дождевую.

Израиль также находится в числе мировых лидеров в области технологий добычи и распределения водных ресурсов.

По словам Хофсте, страны с дефицитом воды, такие как Индия, могли бы ориентировать на подобные примеры для решения своих проблем.

"Все зависит от управления в стране, в мире есть примеры успешного решения крайней нехватки воды", - добавил ученый.

В подготовке материала участвовал Навин Сингх Хадка, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды.