Юбилей Вудстока. Семь песен, которые не получится забыть и через пятьдесят лет

Правообладатель иллюстрации Hulton Deutsch

50 лет назад, с 15 по 18 августа 1969 года, в Вудстоке, штат Нью-Йорк, прошел музыкальный фестиваль "Ярмарка музыки и искусств" или просто Вудсток - и это было одно из самых грандиозных событий в истории культуры ХХ века.

Это был последний большой фестиваль хиппи после лета любви в 1967-м, это был год, когда рок-музыка окончательно перестала быть простой, а психоделические импровизации стали трендом на ближайшие несколько лет. Для многих и без того известных музыкантов выступление на Вудстоке стало по-настоящему великим - несмотря на все организационные проблемы.

Фестиваль посетило около 500 тысяч человек - при том, что изначально планировалось продать не больше 150 тысяч билетов, а нормальный рок-фестиваль в конце 1960-х собирал семь-десять тысяч человек.

Три дня с середины дня субботы до утра понедельника группы и исполнители выступали почти нон-стоп и круглосуточно. Некоторые, например, The Doors, отказались - и потом очень жалели об этом в своих воспоминаниях.

Этот фестиваль был нужен, чтобы огромное количество людей сплотилось - за те три года, что культура хиппи стала массовой, мир сильно изменился.

В США вовсю шли демонстрации против войны во Вьетнаме и столкновения с полицией. Как минимум в 125 городах Америки проходили выступления против расовой сегрегации, и многие заканчивались столкновениями с полицией.

Эти три дня музыки слушает и вспоминает уже несколько поколений. Символика Вудстока на различных товарах приносила его устроителям 20 миллионов долларов в год. А в 2019-м из-за юбилея ожидается, что продажи составят 100 миллионов долларов.

Русская служба Би-би-си вспоминает несколько великих выступлений на фестивале и их контекст.

Джоан Баэз - We Shall Overcome

Джоан Баэз в 1969 году была суперзвездой, правозащитницей и врагом государства - в знак протеста против военной политики США она объявляла, что не будет платить налоги.

С начала 1960-х Баэз записала несколько успешных фолк-альбомов, но в целом выступление со сцены для нее было еще одним способом высказываться на политические темы.

Она защищала права чернокожих и проводила туры по штатам, которые в те годы считались расистскими. Там она требовала, чтобы белые и чернокожие имели равный допуск на ее концерты. Баэз создала благотворительный фонд и Институт по изучению проблем ненасилия.

В 1969 году ее пластинки были запрещены в американских армейских магазинах.

Она завершала первый день Вудстока сетом из 13 песен под акустическую гитару. Был поздний вечер, и зрители зажигали свечи во время ее песен - считается, что эта традиция появилась на Вудстоке. Сейчас такое можно увидеть на любом концерте во время исполнения медленных композиций.

Завершавшая ее выступление We Shall Overcome - одна из важнейших песен Джоан Баэз. Она основана на христианских песнопениях в бедных церквях в начале ХХ века, потом ее стал исполнять Пит Сигер, потом еще десятки исполнителей.

В 2015 году библиотека Конгресса США назвала ее "самой мощной песней ХХ века".

Правообладатель иллюстрации Newsday LLC Image caption Вудсток стал самым грандиозным фестивалем 1960-х

После Вудстока Баэз на два десятилетия осталась одной из главных гражданских активисток в США. Выступала на протестных акциях во многих странах мира.

Ее концерт в СССР в 1978 году был отменен - без объяснения причин, но Баэз все равно приехала и встречалась, в частности, с диссидентами Андреем Сахаровым и Еленой Боннэр.

Country Joe Mcdonald - Feel Like I'm Fixing to Die Rag

Кантри Джо Макдональд - еще один человек, совмещавший с начала 1960-х музыку и протестную активность. Он отслужил в армии (на флоте), наряду с кантри-альбомами издавал самиздат, газеты и брошюры, которые распространялись по коммунам хиппи в Сан-Франциско. Участвовал во многих антивоенных демонстрациях.

Музыкант вспоминал, что был настолько напуган размером аудитории на Вудстоке, что привязал к себе гитару, а на сцену его вытолкнули товарищи. Группа Country Joe and the Fish сыграла полчаса в середине второго дня фестиваля.

Песня I-Feel-Like-I'm-Fixing-to-Die Rag - сатира на американского президента Линдона Джонсона, развязавшего войну во Вьетнаме. Припев вся огромная толпа исполняла хором.

Вудсток сделал Кантри Джо Макдональда национальной знаменитостью, но в 1970-е значительную часть времени он провел не в США, а в Европе - администрация сменившего Джонсона Ричарда Никсона внесла музыканта в "черный список" потенциальных угроз.

Это произошло из-за его новых антивоенных выступлений, поездки во Вьетнам в 1971 году и съемок фильма о чилийском президенте-социалисте Сальвадоре Альенде.

В 2000 и 2010-е музыкант практически перестал записываться, ограничившись камерными концертами и мастер-классами игры на гитаре. Наряду с занятиями музыкой он помогает ветеранам вьетнамской войны.

Карлос Сантана - Soul Sacrifice

За три года до Вудстока Карлос Сантана только закончил в школу. Он родился в семье эмигрантов из Мексики, на гитаре играл с восьми лет.

В 1966-м он создал группу, назвав ее своей фамилией. На Вудстоке состоялось ее первое выступление перед аудиторией больше, чем пара тысяч человек. И после фестиваля Сантана стал суперзвездой.

Soul Sacrifice - предпоследняя композиция в 45-минутном сете, сыгранном в середине второго дня Вудстока. Она инструментальная, построена на импровизации. Рок-музыку в таком ключе будут играть все значимые группы до середины 1970-х.

Перед началом Вудстока у Сантаны даже не было записанных альбомов. Первые два в 1969-м и 1970-м стали "золотыми" и возглавляли хит-парады.

В статусе суперзвезды он работал до начала 1990-х, потом его группа немного сбавила обороты, а в 1999-м он попал в жесткую ротацию MTV с альбомом Supernatural (премия Грэмми по итогам года).

В конце 1990-х годов в родном мексиканском городке Сантаны - Аутлан-де-Наварро - его именем назвали улицу.

The Who - My Generation

Англичане из The Who выступали с пяти до шести утра в воскресенье - и уходили со сцены, когда начался рассвет.

К 1969 году они уже были одной из известнейших рок-групп Великобритании, записав десяток хитов и три полноценных альбома. Как раз весной 1969-го вышел четвертый - рок-опера Tommy. Альбом сначала не пользовался большой популярностью, тем более в США.

Значительная часть их часового сета на Вудстоке - это песни из Tommy, и многие только тогда были сыграны вживую. Судя по полному видео, публика была просто потрясена.

Недоволен остался только левый-активист Эбби Хоффман. В паузе между Pinball Wizard и Do You Think It`s All Right он выбежал на сцену и прокричал: "Неужели мы так и будем сидеть и слушать это дерьмо, пока [поэт-битник, осужденный на 10 лет за продажу двух сигарет с марихуаной] Джон Синклер остается за решеткой?!".

Лидер The Who Пит Таунсенд сказал ему: "Пошел к черту с моей чертовой сцены". Эпатажного Хоффмана после этого еще пару лет звали на различные ток-шоу.

My Generation музыканты сыграли, уже когда взошло солнце. Они растянули почти четырехминутную в оригинале вещь вдвое. В финале Таунсенд не разбил гитару как обычно - а кинул ее зрителям.

Как выяснилось позже, в знак благодарности: альбом Tommy прочно вошел в историю рок-музыки.. Пит Таунсенд и вокалист The Who Роджер Далтри последний раз играли его в ходе тура в 2017 году.

Jefferson Airplane - Somebody To Love

Jefferson Airplane вышли на сцену сразу за The Who в 7.30 утра воскресенья, 17 августа. "Вы слушали тяжелые группы, а сейчас вы услышите утреннюю музыку для маньяков, уж поверьте мне", - объявила вокалистка Грейс Слик.

Группа начинала в Сан-Франциско в середине 1960-х, моментально стала ведущей среди хиппи, сочетая фолк-рок и психоделику.

Jefferson Airplane была единственной группой, сыгравшей на трех известнейших фестивалях тех лет. Кроме Вудстока это были калифорнийские Монтерей в 1967-м и Альтамонт в 1970-м.

Правообладатель иллюстрации Boston Globe Image caption Вудсток стал образцом проведения музыкальных фестивалей на десятилетия вперед

Somebody to Love - одна из их песен, возглавлявших американские хит-парады.

В 1969-м до распада группы оставалось меньше трех лет - музыканты не справились со звездным статусом, алкоголем и наркотиками, а также поссорились из-за того, какую музыку хотят играть - более сложную или простую и коммерческую.

Несколько раз они объединялись, успешнее всего - в 1989-м, тогда они записали одноименный альбом.

Грейс Слик, учившаяся вместе с дочерью президента Никсона Тришей, пыталась попасть к нему на прием и подсыпать ему в чай галлюциногенный наркотик. Ее поймала ФБР, и Слик надолго попала в черный список спецслужб.

В 2006 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла, многие ее участники уже умерли. Слик живет в своем доме в Малибу и рисует картины-воспоминания о 1960-х. На одной из них - белый кролик, герой одноименного хита Jefferson Airplane, на еще одной - другая легендарная американская певица Дженис Джоплин.

Джо Кокер - With A Little Help From My Friends

Для британца Джо Кокера выступление на Вудстоке тоже стало прорывным. До этого несколько лет его группа гастролировала по небольшим английским городам, исполняя, в основном, версии песен, написанных другими исполнителями.

С одной из таких песен - With a Little Help From My Friends - Джо Кокер возглавил в 1968 году британский хит-парад. Его версия песни The Beatles - медленная, блюзовая и гораздо более драматичная, чем легкомысленный оригинал, исполненный Ринго Старром.

Выступление Кокера и его группы считается одним из важнейших событий Вудстока. Они исполнили 13 песен - большинство из них тоже каверы. И отправились на первые серьезные гастроли по Америке.

Правообладатель иллюстрации STILLS Image caption Выступление Джо Кокера - незабываемый момент Вудстока

1970-е получились для Кокера не такими успешными, во-многом из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

А вот 1980-е и 1990-е стали его временем. Он перепел Unchain My Heart Рея Чарльза, и сейчас эта песня есть в любом сборнике баллад середины 1980-х. You Can Leave Your Hat On Рэнди Ньюмана стала хитом номер один и прозвучала в одном из культовых фильмов тех лет - "Девять с половиной недель". Summer in the City группы The Lovin` Spoonful снова возглавила хит-парады в 1994 году.

Джими Хендрикс - The Star Spangled Banner

Джими Хендрикс закрывал Вудсток - из-за многочисленных накладок это было уже в девять утра понедельника, а из 500 тысяч зрителей у сцены остались лишь около 35 тысяч. Тем не менее именно это выступление называется главным событием фестиваля.

Про Хендрикса написаны километры текстов, про него рассказывается в десятках документальных фильмов - с рефреном о том, что этот человек изменил само представление об игре на электрической гитаре.

Вудсток - это самое яркое сохранившееся видео-воспоминание о том, как именно Хендрикс это сделал. На видео - кульминация его выступления. Он начал с американского гимна "Знамя, усыпанное звездами", а потом перешел к соло из двух своих песен - Purple Haze и Villanova Junction.

Он как будто разговаривал с публикой с помощью гитары - петь и вообще свой голос он не любил и стеснялся его.

Правообладатель иллюстрации STAN HONDA Image caption Даже просто повторить Вудсток не удалось еще никому

После этого выступления, примерно в 11.15 понедельника, 18 августа, Вудсток закончился.

* * *

Документальный фильм про Вудсток "Три дня мира и музыки", вышедший в 1971 году, получил "Оскар".

В 2019 году Вудсток пытались повторить - в штате Мэриленд, но безуспешно: не удалось арендовать участок, возникли финансовые проблемы. До этого годовщину фестиваля вспоминали в разные годы, но даже близко повторить то, что было тогда, не получилось.

К 50-летию фестиваля все сохранившиеся выступления музыкантов выпустили коллекцией из десяти виниловых пластинок.