Человек Зеленского возглавит Верховную раду Украины. Кто он?

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Вероятно, один из ближайших соратников Владимира Зеленского, 35-летний Дмитрий Разумков, возглавит новую Верховную Раду уже в первый день ее работы 29 августа

35-летний Дмитрий Разумков, которого называют "альтер эго" Владимира Зеленского, вот-вот возглавит Верховную раду Украины. От него в немалой мере будет зависеть, успехом или провалом обернется поход нынешнего президента Украины во власть и попытки его команды провести системные реформы в стране. Что это за человек?

Вскоре после того как Зеленский объявил о своем выдвижении 1 января текущего года, киевские корреспонденты Би-би-си обратились с запросом об интервью с новоявленным политиком. В офисе кандидата ответили, что у того нет на это времени: на протяжении кампании будущий глава государства в основном предпочитал общению с прессой запись вирусных роликов для "Инстраграма".

"Зато у нас есть другой очень хороший спикер", - сказали тогда в штабе Зеленского и назвали фамилию: Разумков.

Через пару недель можно будет оценить, действительно ли он является "очень хорошим спикером". Именно он - претендент номер один на должность спикера избранной 21 июля Верховной рады.

Би-би-си рассказывает своим читателям об "альтер эго" президента, который имеет хорошие шансы вскоре стать одним из первых лиц Украины. От личности спикера в немалой мере будет зависеть, успехом или провалом обернется поход Владимира Зеленского во власть.

Русский язык

Молодой человек в строгом костюме и с приятной улыбкой входит в комнату, где будет записываться интервью для Би-би-си, и первым делом интересуется, на каком языке будем разговаривать.

"Украинский, русский - не принципиально. Английский - чуть хуже, но тоже можно", - говорит он очень спокойным голосом.

В случае Дмитрия Разумкова язык общения - это больше, чем формальность. Во время президентской кампании Владимира Зеленского и парламентской кампании его партии "Слуга народа" Разумков общался со СМИ исключительно на русском.

"Я всегда говорил, что использую русский язык в публичных выступлениях, потому что считаю это одним из аргументов свободы слова в Украине", - заявил он в одном из интервью.

Кроме этого, говорил Разумков, это был своеобразный троллинг Кремля с его риторикой о необходимости защиты прав русскоязычных граждан в сопредельных государствах: вот, мол, я - русскоязычный, но не надо меня защищать, пожалуйста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Разумков, ранее принципиально использовавший в общении с журналистами русский язык, в качестве спикера Рады, видимо, заговорит по-украински

Сейчас ситуация изменилась. Партия "Слуга народа", впервые в истории Украины получившая единоличное большинство в следующей Верховной Раде, предложила избрать Дмитрия Разумкова спикером парламента. Это уже не просто политический пост, а высокая государственная должность. Как говорил один из предыдущих спикеров Рады, "не первое, но и не второй лицо в стране".

В уходящей Раде вопрос языка выступлений депутатов стоял остро. Спикер Андрей Парубий, бывало, просто отключал микрофон выступающим не на государственном языке (читай - на русском). Будет ли отключать микрофон своим русскоязычным коллегам глава Верховной рады Дмитрий Разумков?

"В быту мы с вами используем тот язык, на котором удобнее, на котором мы привыкли общаться. Но если мы говорим об официальном выступлении в Верховной раде, мне кажется, это моя личная позиция, нужно все-таки использовать государственный", - сказал он после своего неофициального выдвижения в спикеры в эфире канала "112 Украина".

Партия регионов и связь с Вышинским

Дмитрию Разумкову 35 лет. Он родился и до 14 лет жил в Бердичеве, маленьком городке под Житомиром, с дедушкой и бабушкой.

Его отцом был Александр Разумков, которого называли одним из лучших политических аналитиков Украины 90-х годов. В 1994-1995 годах он был первым помощником только что избранного президента Леонида Кучмы, позже - заместителем секретаря совета безопасности. В 1999 году Александр Разумков умер после тяжелой болезни. Мать Дмитрия Разумкова - актриса киевского Театра русской драмы Наталья Кудря.

Дмитрий Разумков окончил Институт международных отношений Киевского университета по специальности "международные экономические отношения" и Университет государственной налоговой службы по специальности "правоведение".

"После того, как папы не стало, я почему-то был уверен, что я не пойду в политику. Но сработала пословица: если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой", - говорит он Би-би-си.

Разумков вспоминает, что, будучи студентом, не воспринял оранжевую революцию 2005 года: через отца он знал многих соратников экс-президента Виктора Ющенко, а среди них "были люди малосимпатичные".

В 2006 году Разумков стал членом Партии регионов, принимал участие в кампании к парламентским выборам того же года, позже был помощником-консультантом одного из депутатов от партии Виктора Януковича.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будучи студентом, Дмитрий Разумков не поддержал "оранжевый Майдан", а в 2006 году присоединился к Партии регионов Виктора Януковича

"Наверное, это была больше протестная история. Если ты в Киеве не поддерживал Ющенко, ты был "каким-то не таким". Точно так же в Донецке, если ты не поддерживал Януковича, к тебе относились с опаской", - объясняет он свое сближение с бело-голубым политическим лагерем.

Вышел из Партии регионов Разумков в 2010 году сразу после победы Януковича на президентских выборах.

"После прихода Партии регионов к власти в ней начали меняться приоритеты, и это, к сожалению, было довольно заметно. И тогда я принял решение, что, наверно, хватит. И с моральной точки зрения это было правильно: я пришел в партию не в самое хорошее для нее время, а ушел на пике. Поэтому у меня, в отличие от многих других, кто потом [после отстранения Виктора Януковича от власти] бежал и забрасывал своих коллег различными субстанциями, совесть чиста", - говорит Разумков.

Примерно с того же времени он профессионально занялся политическими технологиями и консалтингом. В 2014 году вместе с выпускниками политологии Киевского университета Василием Моканом и Нелли Яковлевой Разумков основал компанию "Украинская политконсалтинговая группа". В портфолио на ее сайте значатся десятки технологических проектов местного и общенационального масштаба - впрочем, без указания конкретных заказчиков.

"В основном мы работали на местных выборах 2015 года. Нам повезло: мы могли работать с теми, за кого потом не было стыдно", - описывает Разумков клиентов своей компании в разговоре с Би-би-си.

"Украинская политконсалитнговая группа" сопровождала президентскую кампанию Владимира Зеленского. Оба бизнес-партнера Разумкова избрались в Раду по списку "Слуги народа".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Разумков присоединился к команде Владимира Зеленского после двухчасового собеседования, на котором больше говорил будущий президент Украины

По данным влиятельного еженедельника "Зеркало недели", Дмитрий Разумков тесно сотрудничал с Кириллом Вышинским, руководителем "РИА Новости-Украина", который сейчас пребывает под арестом по обвинению в создании на территории Украины подрывной пророссийской информационной сети и государственной измене.

"У Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был [Разумков]. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и ежепятничных подведений политических итогов недели", - писала журналистка "Зеркала недели" Валентина Самар в статье от 13 июля.

В интервью Би-би-си Разумков сказал, что его ни разу не вызывали в правоохранительные органы в связи с делом Вышинского: "Если бы ко мне были какие-то вопросы, думаю, мне бы их задали, особенно с учетом той президентской кампании, которую мы видели весной этого года".

"[С Вышинским] я знаком, конечно. Он вел пресс-конференции, я на них присутствовал. Материалов его дела я не видел. Но, если исходить из того, что пишут в СМИ, что у него было найдено [при обысках]… Скажем так, я бы не хотел, чтобы у меня были награды от Российской Федерации, связанные с аннексией Крыма. Я думаю, работая здесь [на Украине], надо понимать, что Крым - это Украина", - рассказывает он.

По информации генпрокуратуры Украины, после обысков в редакции "РИА Новости Украина" и дома у Вышинского, а также вскрытия его банковской ячейки были обнаружены незарегистрированный пистолет, крупные суммы денег, российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Дмитрий Разумков говорит, что с арестованным руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским знаком, но с его делом не имеет ничего общего

Знакомство с Зеленским

С Владимиром Зеленским Разумков познакомился 9 октября прошлого года, когда самый популярный комик Украины еще не объявил о своем выдвижении, но уже собирал штаб для будущей кампании.

"Это было самое необычное собеседование в моей жизни, потому что больше рассказывал не я Зеленскому, а Зеленский [рассказывал мне] о том, почему он идет в президенты, что он хочет сделать, каким он видит государство. Это настолько сильно пересекалось с моими позициями и базовыми ценностями, что уже через два часа [собеседования] я готов был стать частью этой команды", - вспоминает Дмитрий Разумков эту встречу.

И добавляет: к штабу Зеленского он присоединился на чисто волонтерских началах, денег за участие в кампании не получал.

На момент начала избирательной кампании политический опыт Зеленского исчерпывался многочисленными пародиями на первых лиц украинской политики. Его первые интервью профильным СМИ оставляли больше вопросов, чем давали ответов относительно позиции лидера предвыборных рейтингов.

В этой ситуации представителем кандидата на многочисленных политических ток-шоу на украинских телеканалах чаще всего был именно Дмитрий Разумков. Иногда его представляли как "спикера штаба Зеленского по вопросам избирательной кампании", иногда - как "консультанта кандидата в президенты Зеленского".

"Разумков стал альтер эго Зеленского, его отражением. За счет хорошей политической лексики, опыта в этом плане он научился четко воспроизводить то, что сам Зеленский не всегда формулирует для себя… Он стал своеобразной мембраной между его [Зеленского] командой людей, не имеющих отношения к политике, и, собственно, политическим миром", - описывает роль Разумкова в команде нового президента Украины киевский политолог Владимир Фесенко.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время триумфальной для Владимира Зеленского президентской кампании Дмитрий Разумков стал главным представителем его команды в украинских СМИ

Дмитрий Разумков не попал в волну первых кадровых назначений новой власти после победы Зеленского на президентских выборах. Зато он возглавил президентскую партию "Слуга народа". Ее прежний руководитель - юрист и друг детства Зеленского Иван Баканов - встал у руля Службы безопасности Украины.

Как лидер "Слуги народа" Разумков закономерно возглавил ее избирательный список на внеочередных выборах парламента. А после беспрецедентного результата этой кампании - был выдвинут партией в спикеры Верховной Рады.

"А кого еще [выдвигать в спикеры]? Из всей нынешней фракции он для этого наиболее подготовленная фигура", - комментирует это выдвижение политолог Владимир Фесенко.

Сам Разумков в интервью Би-би-си не комментирует перспективы своего спикерства, отмечая, что парламент еще должен проголосовать за его утверждение. Однако именно он возглавил рабочую группу по подготовке первого заседания новой Верховной Рады и, судя по ее первому собранию, неплохо справился со своими обязанностями. Теоретически он может стать полноправным главой парламента уже в первый день его работы, 29 августа.

Первые законы

В "Слуге народа" говорят о десятках необходимых для развития страны законопроектов, которые Рада примет уже на протяжении первых дней и недель своей работы.

В интервью Би-би-си Дмитрий Разумков перечисляет основные вопросы, решить которые парламент под его руководством должен решить в первую очередь: снятие депутатской неприкосновенности, введение ответственности депутатов за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и "кнопкодавство" (так в украинской политике называют голосование депутатов за своих отсутствующих коллег; Разумков предлагает ввести за это крупные штрафы).

"Есть и отдельный большой блок экономических законов", - добавляет он.

Другой вопрос, что никто на Украине до сих пор не видел проектов решений, которые собирается в большом количестве производить Верховная рада. И это несмотря на обещанную командой Зеленского беспрецедентную открытость новой власти.

"Вы же никогда не показываете [читателям] часть интервью, а только готовую работу. Ведь чтобы сформировать общее понимание работы, нужно увидеть ее всю", - объясняет Разумков и добавляет: сформированные партией рабочие группы вовсю трудятся над этими законопроектами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первоочередными в команде Зеленского называют десятки, если не сотни законопроектов

Готова ли будет Верховная рада под руководством Дмитрия Разумкова проголосовать за изменения в законодательство, которые изменят статус неподконтрольных Киеву районов Донбасса?

Вопрос является очень чувствительным в украинском обществе. В августе 2015 года во время обсуждения проекта конституционных изменений по этому вопросу под стенами парламента прошла массовая акция протеста. Один из участников бросил в цепь сотрудников Национальной гвардии боевую гранату, четверо их них погибли.

"Решить вопрос войны на Донбассе только на уровне законов невозможно. Да, это один из инструментов, чтобы приблизиться к миру. Но мир наступает не в Верховной раде, а в желании некоторых участников конфликта", - уклоняется от прямого ответа на вопрос Би-би-си Разумков, уточняя, что у Киева такое желание есть.

Собираются ли парламентарии отменить резонансный закон о языках, принятый под конец президентства Петра Порошенко? Согласно ему, каждый гражданин обязан владеть украинским, а использование других языков, включая русский, ограничивается.

"Тут должен быть все-таки фидбэк от президента. Президент уже говорил, что озвучит свою позицию после детального изучения этого закона. Пока, насколько я понимаю, офис президента (с 20 июня так называется администрация президента Украины. - Би-би-си.) еще не сделал эту позицию достоянием общественности", - отвечает Разумков.

Так же осторожно он говорит о перспективах закона о декоммунизации, в рамках которого на протяжении последних лет на Украине были переименованы тысячи городов, сел и улиц: "Не думаю, что нужно что-то переименовывать назад. Но то, как это делалось, я считаю тоже неправильным. Правильнее было бы решать эти вопросы через местные референдумы. Ведь это вам лучше знать, как должна называться ваша улица или ваш город, чем Верховной раде".

Слуги народа

Новая Рада, возглавить которую, судя по всему, предстоит возглавить Дмитрию Разумкову, уникальна даже для Украины с ее сложной историей парламентаризма.

В ней будет доминировать президентская фракция "Слуга народа". Численность ее фракции будет превышать 250 человек из 423 парламентариев. Конституционная численность Рады составляет 450 человек, однако выборы в парламент не проходили в 27 избирательных округах в неподконтрольных Киеву частях Донбасса и Крыму.

При этом ни один депутат этой мегафракции не имеет опыта работы в парламенте - это было условием выдвижения от "Слуги народа". Многие из новоизбранных депутатов ранее вообще не имели ничего общего с большой политикой.

Среди прошедших от партии Зеленского депутатов можно найти киевского ресторатора, запорожского свадебного фотографа, бердичевского преподавателя, журналиста принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала "1+1" или, например, актера комик-студии "95 квартал". Для подавляющего большинства из них первым контактом с реальной политикой стала организованная "Слугой народа" в курортном городке Трускавец недельная "Школа Зе!депутата".

Правообладатель иллюстрации SLUGA NARODU FACEBOOK Image caption Для немалой части свежеизбранных депутатов от "Слуги народа" первым реальным опытом контакта с большой политикой стала недельная "Школа Зе!депутата" в Трускавце Львовской области

Именно там один из немногих новоизбранных "слуг народа", ранее крутившихся в киевской околополитической тусовке, политтехнолог Никита Потураев заявил коллегам: "Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка… Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский… Все вы - политически никто".

Возможно, поэтому сегодня киевские эксперты скептически оценивают шансы нынешней Верховной Рады стать самостоятельным центром власти на Украине Владимира Зеленского.

"Роль парламента - обеспечить максимальное содействие изменениям, задуманным президентской командой", - говорит Би-би-си киевский политолог Сергей Гайдай.

"Базовые решения будут готовиться за пределами Верховной Рады, эта публика будет просто давить на кнопки", - считает политолог Юрий Романенко. "Оптимальный формат для проведения назревших реформ", - добавляет он.

Дмитрий Разумков, кажется, даже немного обижается на подобный прогноз.

"Позиция президента и партии "Слуга народа" как части команды президента не могут отличаться… Если же мы говорим об общей работе - да, она будет общей, ведь мы должны изменить ситуацию", - говорит он.

"Медовый месяц"

Начало работы новой Верховной рады, скорее всего, станет "медовым месяцем" для партии власти: все необходимые для реализации своей политики решения парламент сможет принимать, попросту не обращая внимания на наличие в нем других политических сил.

Однако, предостерегают эксперты, было бы наивно предполагать, что заоблачный рейтинг Владимира Зеленского и, как следствие, его партии будет держаться на нынешнем уровне вечно. Киевские комментаторы уже состязаются в точности прогнозов относительно того, сколько времени продлится этот максимально комфортный для власти период. А некоторые из них не исключают первой волны протестов уже к концу этого года - например, из-за озвученных командой Зеленского намерений открыть рынок земель сельскохозяйственного назначения.

"Я бы хотел, чтобы непопулярных решений было как можно меньше, но всегда в политике и государственном строительстве есть такие вопросы. С ними нужно выходить к обществу и объяснять: нужно сделать то и то, чтобы получилось то и то. И общество будет понимать, на что оно идет", - говорит Разумков.

Он подчеркивает, что сегодня, если верить результатам соцопросов, на Украине сложилась беспрецедентная ситуация: число граждан, считающих, что страна развивается в правильном направлении, значительно больше, чем тех, кто считает, что все катится в тартарары. И именно поэтому общество готово поверить команде новой власти, считает Разумков.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Дмитрий Разумков отрицает наличия конфликтов внутри команды Зеленского, однако эксперты полагают, что новому спикеру Рады придется иметь дело с прессингом со стороны главы офиса президента Андрея Богдана (в центре)

"Мы готовы постоянно слышать людей. Если у тебя есть связь с проголосовавшими за тебя людьми и они ощущают это, они будут [понимать] ситуацию. А если люди поймут, что их никто не слышит и не желает их слышать, они выйдут на улицу. Думаю, этим мы существенно отличаемся от [наших оппонентов]", - добавляет он.

Еще один вызов, который будет стоять перед спикером Разумковым, - противоречия внутри, казалось бы, монолитной команды власти, которые потенциально могут лишить ее большинства в парламенте и парализовать ее дееспособность.

СМИ уже прогнозируют первые потенциальные линии раскола внутри "Слуги народа", выделяя внутри будущей фракции группу "кварталовцев" (от названия комик-студии Зеленского "Квартал 95") и депутатов, ориентирующихся на олигарха Игоря Коломойского. В конце концов, прогнозирует политолог Владимир Фесенко, сам Дмитрий Разумков будет обрастать аппаратным весом и формировать собственное ядро поддержки внутри фракции.

"Конфликта [между группами влияния внутри партии] нет сегодня. И, надеюсь, не будет. Да, не буду скрывать, что и в рамках кампании у нас бывали жаркие внутренние дискуссии. Но все работают на президента. Конкуренция, если она и есть, направлена на позитив", - говорил по этому поводу Разумков в интервью изданию "Страна".

Что дальше?

Еще во время своей предвыборной кампании Зеленский утверждал, что идет в президенты на один срок: якобы пяти лет будет вполне достаточно для того, чтобы воплотить в жизнь системные реформы и обеспечить их необратимость.

Если новой украинской власти это удастся и Зеленский действительно покинет свой пост как успешный президент, то не задумываются ли уже сейчас в его политическом лагере об этом не столь далеком будущем?

"Вы как политтехнолог со стажем как считаете, кресло главы парламента - это хорошая площадка для того, чтобы выдвигаться в президенты?" - задает Би-би-си вопрос Разумкову, который в прошлом году достиг возраста, формально позволяющего баллотироваться на высшую государственную должность.

"Не знаю. Ведь вопрос не в том, где ты себя видишь, а в том, где ты будешь полезен: на какой должности, на какой позиции. А может, не будешь полезен вовсе. Ведь мы, когда начинали это делать [входили в президентскую кампанию], мы не договаривались внутри команды ни о каких будущих должностях - и я считаю, это абсолютно правильно", - отвечает он.

"А все-таки, кем вы себя видите лет через десять?" - спрашивает корреспондент Би-би-си.

"Давайте для начала посмотрим, где я буду через месяц", - улыбается он и на этом заканчивает разговор.