Суд нашел нарушения в протоколе, составленном на избитую на митинге в Москве девушку

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/Tass

Таганский суд Москвы нашел нарушения в протоколе, составленном на активистку Дарью Сосновскую после задержания на акции 10 августа. Его вернули в полицию для исправления этих нарушений. Видео, на котором показано, как сотрудник полиции бьет девушку в живот, вызвало широкий резонанс.

На Сосновскую был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). В понедельник суд должен был рассмотреть этот протокол, однако перед началом заседания пресс-служба суда заявила, что документы отправили обратно в полицию в связи с выявленными нарушениями.

Адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права", в разговоре с Би-би-си выразила надежду, что дело ее подзащитной прекратят за отсутствием состава правонарушения. "Я всегда говорила, что материалы дела составлены с кучей нарушений, я подготовила кучу ходатайств, указывая на эти нарушения. Я надеюсь, что в полиции разберутся и прекратят дело", - сказала она.

"Дарье вменяется, что она скандирует в составе группы лиц. У нас много видеозаписей с разных ракурсов, где видно, что она ничего не скандирует", - добавила Молоканова. Она отметила, что у Сосновской все ещё головные боли, есть шишка на голове - то есть, удар по голове оказался более тяжелой травмой, чем в живот.

Видео, на котором полицейский наносит удар девушке, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Откликнулись в том числе певцы Егор Крид и Сергей Лазарев, осудившие того, кто ударил девушку в живот.

На прошлой неделе стало известно, что уже после того, как ее отпустили из полиции, 26-летняя Сосновская снова почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. По словам адвоката, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы. От госпитализации девушка отказалась.

Сосновская обращалась с заявлением в Следственный комитет. В заявлении девушка указала, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, но была задержана сама.

"Полицейские подбежали ко мне и, не представившись, не предъявив мне своих служебных удостоверений, не предъявляя каких-либо требований, схватили меня за обе руки, в одной из которых был зонтик, и закрутили их резкими движениями за спину. От этого я испытала очень сильную боль, с меня на землю упали очки. Я крикнула, чтобы мне подняли мои очки", - цитировало агентство Интерфакс заявление Сосновской.

"Сотрудники полиции поволокли меня в сторону автозака. В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа", - отмечала она.

Сосновская попросила следствие возбудить в отношении полицейского дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств (пункты "а" и "б" части 3 статьи 286 УК).

Московское управление МВД ведет служебную проверку по факту применения физической силы к Сосновской. "Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", - было сказано в сообщении на сайте ведомства.

В понедельник телеграм-канал Baza обнародовал имя и фотографию полицейского, который якобы нанес удар. В МВД, однако, заявили, что "информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника" не соответствует действительности.

10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг оппозиции, в котором, по данным проекта "Белый счетчик", приняли участие до 60 тысяч человек. После митинга некоторые участники направились в сторону администрации президента, были задержаны более 200 человек, сообщал проект "ОВД-Инфо". Жесткие задержания проводились и на несанкционированных акциях протеста в столице России 27 июля и 3 августа, возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.