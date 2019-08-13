Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Маттео Сальвини часто бывает в Москве

Один из самых заметных "друзей Кремля" в Европе, итальянец Маттео Сальвини обрушил правительство, в котором сам же и был партнером, и рассчитывает единолично возглавить страну. Но к смене внешней политики Италии это вряд ли приведет: в делах Сальвини заметно меньше евроскептицизма и пророссийскости, чем в его словах.

На прошлой неделе лидер антииммигрантской правопопулистской партии "Лига" и вице-премьер Маттео Сальвини объявил о выходе из правительственной коалиции с другой популистской силой, движением "Пять звезд", и призвал объявить вотум недоверия правительству во главе с премьером Джузеппе Конте.

Во вторник сенат Италии на срочно созванном заседании постановил 20 августа выслушать главу правительства Джузеппе Конте, после чего и решить, когда проводить вотум.

Итальянские комментаторы единодушны во мнении, что Сальвини рассчитывает победить на досрочных выборах и возглавить правительство.

На выборах прошлой весной партнеры Сальвини по коалиции, "Пять звезд", собрали 32% голосов, а "Лига" - 17%. Теперь же они, судя по опросам, поменялись местами: "Лига" может получить на выборах 34-36%.

Удастся ли Сальвини провернуть эту комбинацию, зависит от действий "Пяти звёзд", бывшей правящей Демократической партии и президента Серджио Маттареллы.

Главный конек Сальвини - борьба с иммиграцией и критика центральных органов Евросоюза. Кроме того, пресса в Европе и России в последние годы часто называла его одним из главных союзников Москвы и поклонников Путина среди заметных европейских политиков.

Из некоторых таких публикаций - основанных притом на собственных заявлениях Сальвини - можно было даже вынести впечатление, что он вот-вот разрушит Европейский союз или по крайней мере наложит вето на продление санкций ЕС против России.

Однако реальные действия Сальвини в течение последних 14 месяцев, что он был одним из руководителей правительства Италии, дают не много оснований для таких опасений (или надежд).

Евроскептицизм, столкнувшийся с реальностью

Три года назад оппозиционер Маттео Сальвини горячо приветствовал итоги британского референдума и писал в "Твиттере": "Теперь - наша очередь". Называл Италию в беседе с российским "евразийцем" Александром Дугиным "служанкой Евросоюза и США" и выражал надежду, что "итальянцы вновь обретут свободу".

Прошло совсем немного времени, и тон Сальвини и всей "Лиги" сменился.

В их программе к выборам 2018 года говорилось: "Мы хотим остаться в составе Европейского союза, но только если мы пересмотрим все договоры, которые ограничивают наш суверенитет, и по сути вернемся к ситуации Европейского экономического сообщества".

Правообладатель иллюстрации https://www.facebook.com/salviniofficial/ Image caption И глава МИД России Сергей Лавров, и другие российские официальные лица рады такому влиятельному другу, как Сальвини

Примерно то же "Лига" и "Пять звезд" вписали в программу своего коалиционного правительства.

Кстати, на эту формулировку - "остаемся в ЕС, пока есть надежда его реформировать" - перешли практически все ведущие национал-популистские партии Европы. При этом никаких сроков этой реформы они не устанавливают.

Основная причина этой смены тона - скорее всего, спад антиевропейских настроений среди электората по мере того, как уходят в прошлое иммиграционный кризис 2015-2016 гг и кризис юга еврозоны девятилетней давности. В Италии, например, в 2016 году за выход из ЕС готовы были голосовать около 33% граждан, а сейчас - около 24%. При этом Италия - самая евроскептичная страна ЕС.

Сейчас главный предмет препирательств итальянского правительства с Брюсселем - бюджетные правила еврозоны, в частности, соотношение госдолга и ВВП (60%) и допустимый дефицит бюджета (3%). Попросту говоря, Сальвини и его партнеры по правительству - теперь уже бывшие - добиваются, чтобы Италия, у которой долги составляют около 130% ВВП, и дальше могла жить в долг и тратить больше, чем зарабатывает.

И даже одну из любимых тем рядовых итальянских евроскептиков - возвращение к лире - Сальвини сейчас не эксплуатирует. Наоборот, в конце прошлой недели он твердо заверил журналистов, что не считает выход из зоны евро насущным вопросом.

Многословный друг

Маттео Сальвини, по его собственным словам, гордится тем, что он - первый представитель Европы, посетивший Крым на следующий день после референдума.

Эти слова он произнес в декабре 2015 года в Москве. Тогда же он позировал на Красной площади и в Госдуме в футболке с портретом Путина и с футболкой с призывом отменить санкции против России.

Сальвини регулярно гостит в Москве, причем дважды приезжал в прошлом году уже в должности вице-премьера, хоть и не с официальными визитами, а на чемпионат мира по футболу и на бизнес-конференцию.

Правообладатель иллюстрации https://www.facebook.com/salviniofficial/ Image caption Сальвини вывесил целый фоторепортаж о подписании договора с "Единой Россией"

В марте 2017 года "Лига" подписала договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия".

За отмену санкций, введенных против России за аннексию Крыма и войну на юго-востоке Украины, Сальвини высказывался множество раз, в том числе и уже будучи вице-премьером.

Например, в июле прошлого года он в интервью Washington Post фактически пересказывал позицию Кремля, согласно которой Россия имела полное право захватить Крым, а украинский Майдан был фальшивой революцией, так как финансировался Западом.

В те два прошлогодних приезда в Москву, в июле и октябре, Сальвини заявлял, что Италия не побоится "в крайнем случае" наложить вето на продление санкций, и что Россию нужно позвать обратно в "Большую семерку", откуда ее тоже изгнали из-за действий против Украины.

За санкции - с печалью в душе

Но эти слова пока так и остались словами: Италия при Сальвини в правительстве уже трижды согласилась на продление санкций.

Причем это даже нельзя, как, например, в случае с Австрией, объяснить тем, что против отмены санкций выступает старший партннр пророссийской партии по правительству: движение "Пять звезд" тоже высказывалось за отмену санкций.

Просто солидарность и хорошие отношения с партнерами по Европейскому союзу для любой страны союза многократно важнее отношений с Москвой.

Правообладатель иллюстрации @MATTEOSALVINIMI Image caption Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и лидеры еще примерно десятка правопопулистских партий создали всеевропейский альянс евроскептиков. Но разрушать ЕС они больше не хотят

В июле президент России Владимир Путин прилетал на один день в Рим, и, как передавало издание Euobserver, премьер-министр Джузеппе Конте сказал на встрече с ним, что его печалит каждое новое продление санкций, потому что это не то, чего он желает для себя, Италии и "для наших российских друзей". Но Италия, по словам Конте, хочет убедить все страны ЕС дружно отменить санкции, а не накладывать на них вето в одиночку.

Вот так, грустя, Конте уже в третий раз проголосовал за очередное продление санкций на полгода - точнее, не проголосовал против него - всего за несколько дней до этого, на саммите ЕС.

Подозрения в финансировании за откат

В последние месяцы несколько итальянских и иностранных изданий выступили с публикациями-расследованиями, на основании которых можно было предположить, что "Лига" Сальвини могла получать или по крайней мере добиваться финансирования из России.

В феврале журнал l'Espresso написал, что ближайший соратник и советник Сальвини Джанлука Савоини во время визита Сальвини в Москву в прошлом году вел там переговоры о схеме, по которой одна из крупнейших российских нефтяных компаний поставила бы Италии со скидкой 3 млн тонн дизельного топлива, и стороны поделили бы прибыль.

В июле издание BuzzFeed опубликовало аудиозапись с тех переговоров, которые, как утверждается, прошли в московской гостинице "Метрополь".

Сам Сальвини в той беседе в "Метрополе", по данным журналистов, не участвовал.

В августе проект Bellingcat со своим российским партнером The Insider и совместно с BuzzFeed добавили деталей: они выяснили, что Джанлука Савоини в последние годы и вплоть до весны этого года множество раз летал в Москву, причем записи об этих полетах остались в билетных базах данных, но были удалены из российской базы данных о пересечении границы иностранцами.

Прокуратура Италии объявила, что после публикации l'Espresso начала расследование этих обвинений. Фигурантами расследования, кроме Савоини, стали еще два итальянца, участники той встречи, юрист и финансист, один из которых подтвердил, что беседа в "Метрополе" была, но заверил, что сделка, о которой шла речь, так и не состоялась.

В июле итальянский сенат провел слушания в связи с этим скандалом. Премьер-министр Джузеппе Конте на них подчеркнул, что Савоини никогда не занимал никаких официальных должностей в правительстве, хоть и был в Москве в команде Сальвини.

Сам Сальвини отрицает, что брал деньги у Кремля.

"Я судился по этому поводу раньше, и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки в России", - сказал Сальвини журналистам в июле, сразу после публикации BuzzFeed.