Они хотят, чтоб у вас не было детей: кто такие антинаталисты

"Может, просто пробить в Земле дыру и покончить со всем этим", - пишет 29-летний Томас из восточной Англии.

И хотя далее выясняется, что он не призывает уничтожить всё живое, ему близка идея постепенного угасания человечества как вида.

Философия, называемая антинатализмом, зародилась ещё в Древней Греции, однако в соцсетях получила новую жизнь.

Идеологом современных антинаталистов можно назвать южноафриканского философа Дэвида Бенатара, изложившего свое видение в книге "Лучше не быть: вред от появления на свет".

Только на Facebook и Reddit есть несколько тематических тредов с десятками тысяч подписчиков: у r/antinatalism более 35 тысяч фолловеров, а группа Antinatalism в "Фейсбуке" объединяет 6 тысяч подписчиков.

Сторонники антинатализма подчеркивают, что идеология чайлдфри и их мировоззрение не одно и то же.

Так, чайлдфри могут сами не желать подчиняться общественным установкам или ставить карьеру выше семьи.

В случае антинатализма отказ от деторождения основан на убеждениях и теории, речь не идет просто о личных предпочтениях.

Сторонники этих воззрений разбросаны по всему миру и обосновывают свои взгляды множеством способов: от "плохих генов" и недопустимости страдания детей до перенаселенности планеты и ухудшающемся состоянии окружающей среды.

Но они едины в своем желании остановить деторождение. И хотя пока это маргинальное движение, некоторые их взгляды, особенно относительно экологии, всё чаще привлекают массовое внимание.

Даже принц Гарри заявил, что они с герцогиней Меган планируют ограничиться двумя отпрысками, чтоб не перегружать планету.

"Философский чат"

Всё тот же Томас не слышал об антинатализме ещё пару лет назад, но выучил слово из комментариев на YouTube.

Сейчас он активный член антинаталистских групп и с удовольствием пускается в философские споры с единомышленниками и идеологическими противниками.

"Там много дискуссий, некоторые из них становятся довольно острыми. Я думаю, это круто, что можно обсудить реальные проблемы", - говорит он.

Томас - антинаталист и на практике: он попытался сделать вазэктомию, однако в Национальной службе здравоохранения Великобритании ему не удалось найти понимания.

Если доктора считают, что операция не улучшит жизнь пациента, они могут отказаться её делать.

Принципы ненасилия и согласия

Несмотря на нигилистическую риторику в антинаталистских группах, нет никаких признаков того, что они угрожают хоть кому-то насилием.

Когда они говорят о вымирании, часто кажется, что это дискуссионное упражнение.

Идея Томаса проделать дыру в стороне земли - он представляет большую красную кнопку, которая могла бы покончить с человеческой жизнью, и говорит, что он нажал бы её в одно мгновение - на самом деле очень противоречива из-за ключевого антинаталистского принципа - необходимости согласия каждого человека на рождение и смерть.

Кирк из Сан-Антонио в американском Техасе вспоминает разговор со своей матерью, когда ему было всего четыре года. Она ещё тогда сказала ему, что заводить детей - его выбор.

"Нет никакого смысла в том, чтобы добровольно помещать кого-то в этот мир против их воли, чтобы страдать и умирать", - говорит он.

Кирк говорит, что уже в юном возрасте он стал антинаталистом. Он выступает против рождения, потому что никто заранее не спрашивал людей, хотим ли мы быть здесь.

"Если бы каждый человек дал согласие на жизнь, то лично я не возражал бы против этого", - признаёт молодой техасец.

Концепция также работает в обратном направлении. Проблема с этой большой красной кнопкой уничтожения человечества состоит в том, что многие люди наслаждаются жизнью, и не все согласятся на то, чтобы всё кончилось. Чтобы не диктовать им свои условия, Кирк и большинство антинаталистов хотят, чтобы люди добровольно прекратили рожать.

Вопрос психического здоровья

В антинаталистских группах есть еще одна тема. Участники этих пабликов часто рассказывают о своем собственном психическом здоровье и иногда осуждают тех, у кого есть ментальные проблемы, за то, что те заводят детей.

Один пост содержал скриншот записи другого пользователя, который гласил: "У меня пограничное расстройство личности в дополнение к биполярному расстройству и общей тревожности". Антинаталист добавил комментарий: "У этого человека двое детей. Мне их жаль".

"Мне ставили шизофрению и депрессию, - объясняет Томас. - Депрессия передается в моей семье. Я думаю, что если у меня будут дети, высока вероятность того, что они впадут в депрессию и им не понравится их жизнь".

Но он также говорит, что антинаталистов часто стигматизируют.

"Нас называют психами", - говорит он. Правда, по его словам, гораздо сложнее.

Как спасти планету

Судя по постам в антинаталистских группах, очевидно, что их идеи и экоактивизм сильно пересекаются.

"Я чувствую, что в это время иметь детей эгоистично, - утверждает веганка и защитница прав животных из Филиппин по имени Нэнси. - Суть в том, что дети причиняют больше ущерба окружающей среде".

Петиция группы "Очень злые антинаталисты" на "Фейсбуке" набрала 27 тысяч подписей. Её сторонники надеются, что ООН прислушается к их призыву и порекомендует всем перестать рожать.

Идея об отказе от детей ради природы далеко не нова. Британская благотворительная организация Population Matters уже несколько лет предлагает подобное решение, не будучи антинаталистской по сути. Как говорят её члены, они выступают за устойчивость человеческой расы, а не за ее исчезновение.

"Наша цель - достичь гармонии между человеческой расой и планетой, с которой нам повезло", - замечает директор ассоциации Робин Мейнард.

"Если у нас будет меньше детей по всему земному шару и меньше семей, мы сможем достичь гораздо более устойчивого состояния", - добавляет руководитель.

Среди антинаталистов есть и такая группа, как Движение за добровольное вымирание человечества (Voluntary Human Extinction Movement - VHEMT).

На сайте объясняется, что сторонники движения представляют собой "гуманитарную альтернативу" жесткой эксплуатации природных ресурсов и экосистемы Земли.

Но приведёт ли рост населения к экологической катастрофе? По словам корреспондента Би-би-си по вопросам демографии Стефани Хегарти, это слишком сложно предсказать.

"Согласно научным прогнозам, из-за экономического развития и снижения уровня рождаемости население мира, вероятно, стабилизируется на отметке 11 миллиардов через 80 лет. Но сможет ли с этим сладить планета - мы не знаем", - говорит она.

"Ещё очень трудно предсказать, сколько людей может выдержать планета, потому что это связано с уровнем потребления. И речь обо всём сразу - воздух, вода, продукты питания, топливо, дерево, пластик - этот список можно продолжать бесконечно", - поясняет Стефани.

Очевидно, что некоторые из нас потребляют намного больше, чем другие. Семья из 12 человек в такой стране, как Бурунди, будет потреблять в среднем меньше, чем семья из трёх человек в Техасе.

"Многие факторы будут меняться в течение ближайших десятилетий, и мы их не можем предсказать прямо сейчас", - рассказывает Хегарти.

Критика и оскорбления

В разгар споров, проходящих в антинаталистических группах, порой проявляется и открытая неприязнь в адрес родителей, которых называют "заводчиками".

"Всякий раз, когда я вижу беременную женщину, отвращение - это первое чувство", - написал один пользователь рядом с демотиватором с младенцем.

Но это не означает, что все антинаталисты ненавидят детей.

"Я бы сказала, что лично мне нравятся дети, и именно поэтому я не хочу, чтобы они страдали, - сказала Нэнси Би-би-си. - Возможно, я бы даже была рада их родить, но угроза для планеты настолько велика, что я не уверена, что оно того стоит".

В некоторых антинаталистских группах пользователи намекают на то, что дети не должны рождаться в зонах военных действий, если существует высокая вероятность инвалидности или даже у родителей с низким доходом. Иногда их рассуждения находятся на грани евгеники.

"Зачем им заводить ребёнка? - переспрашивает Томас, когда Би-би-си задаёт ему вопрос о детях, рожденных в местах конфликтов. - В такой стране меньше надежды на то, что все изменится".

Он более спокойно относится к детям, рожденным в семьях с низким доходом.

"Конечно, я против деторождения, но вы можете быть счастливы и в бедном квартале", - замечает англичанин.

"Мой антинатализм распространяется по всем направлениям", - заявляет Нэнси, тут же оговариваясь, что она против евгеники.

Так есть ли общая антинаталистская жизненная философия?

"Делай всё хорошее, что в твоих силах, будь добрым - и не размножайся", - резюмирует Кирк.